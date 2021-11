L'horoscope du samedi 6 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il sera question d'argent avec Mercure en Scorpion, vous allez devoir en parler ou réfléchir à la meilleure manière de le placer, ou d'effectuer un important achat. Peut-être que vous serez obligé d'emprunter et que cela va exiger de votre part un bon sens de la négociation, et si on s'en tient au 1er décan qui recevra la semaine prochaine une dissonance Mercure/Saturne, il vaut mieux attendre un peu.

Taureau

Mercure est à présent face à vous, ce qui signifie (1er décan pour l'instant) que vous allez devoir être conciliant et diplomate si vous avez une demande à faire. Ou si vous devez aborder une discussion avec un partenaire, quel qu'il soit, professionnel ou affectif. Il ne s'agit pas d'être têtu et obstiné, ce qui est souvent dans votre nature, mais d'être à l'écoute de l'autre et d'être vraiment à égalité dans l'échange.

Gémeaux

Mercure occupe un secteur qui lui correspond et qui parle d'ordre, de méthode, de précision. Il se peut que votre travail actuel vous demande toutes ces qualités, et on vous reconnaît souvent une grand habileté, manuelle et intellectuelle. Vous êtes par exemple très fort dans les débats. Donc si vous avez un travail précis à faire, ou si vous devez débattre avec quelqu'un, vous serez à la fois précis et aurez des arguments.

Cancer

Pour vous aussi, Mercure en Scorpion est très positive car vos relations avec votre entourage, vos frères/soeurs notamment, ou vos collègues seront bien meilleures. Vous saurez prendre vos interlocuteurs par les sentiments, les toucher au coeur et ils changeront d'attitude à votre égard. D'ailleurs, vous n'aurez même pas besoin de réfléchir, vous " sentirez " ce que vous devez dire et comment vous comporter.

Lion

Né en juillet, vous serez peut-être conduit à évoquer des souvenirs ce week-end, et votre mémoire étant bonne, vous vous souviendrez de détails parfois insignifiants ! C'est le 1er décan qui est concerné aujourd'hui et demain, mais la semaine prochaine ne sera pas sur ce modèle, Mercure étant en dissonance avec Saturne, les souvenirs que vous évoquerez pourraient remuer un passé douloureux et vous faire mal.

Vierge

Vous serez plus curieux avec Mercure en Scorpion et peut-être que votre curiosité sera stimulée par un mystère à éclaircir ou parce que vous sentez qu'on vous ment. Cela ne concerne que le 1er décan pour le moment, et sachant que Mercure et Saturne seront en dissonance la semaine prochaine, il est possible que vous appreniez une nouvelle qui vous déplaira, ou qu'un proche aura un problème.

Balance

Mercure sera chez votre voisin Scorpion, un des secteurs d'argent de votre zodiaque et il sera le nerf de la guerre pour le 1er décan jusqu'à vendredi prochain. Étant donné que Mercure sera en dissonance avec Saturne dès lundi, il se peut que vous manquiez de fonds pour un projet, ou que vous soyez obligé de faire une demande de prêt auprès d'un organisme de crédit, ou de votre banque, avec un risque de refus.

Scorpion

Mercure vient d'entrer dans votre 1er décan, elle est positive jusqu'à lundi et laisse penser que vous allez bouger ce week-end, recevoir ou rendre des visites. Cela dit, c'est mentalement que vous serez le plus fort, côté communication aussi et votre intuition sera décuplée. Surtout écoutez ce que vous " sentez " et raisonnez après ! Cela dit, entre lundi et vendredi, les nouvelles ne seront pas très bonnes.

Sagittaire

Mercure vient d'entrer dans votre 1er décan, elle est positive jusqu'à lundi et laisse penser que vous allez bouger ce week-end, recevoir ou rendre des visites. Cela dit, c'est mentalement que vous serez le plus fort, côté communication aussi et votre intuition sera décuplée. Surtout écoutez ce que vous " sentez " et raisonnez après ! Cela dit, entre lundi et vendredi, les nouvelles ne seront pas très bonnes.

Capricorne

Mercure occupe à présent, et jusqu'au 12 pour le 1er décan, un secteur positif de votre thème qui va vous permettre d'anticiper, donc de manière positive, on l'espère ! Mais, tout dépend de ce que vous allez anticiper et lorsqu'elle sera en dissonance avec Saturne, entre lundi et vendredi, vous aurez du mal à voir le positif. Cela dit, si on vous présente un projet, en voir le négatif peut vous aider à ne pas vous tromper.

Verseau

Au zénith de votre ciel, Mercure donne de l'importance à vos relations avec vos proches, et surtout avec l'un d'entre eux qui ne va pas très bien côté santé. Cependant, la façon dont Mercure est située indique que vous serez là pour cette personne et qu'il ou elle pourra compter sur vous. Vous pourriez également avoir un important rendez-vous en vue, mais il est possible qu'il soit reporté.

Poissons

Excellents influx de Mercure, vous aurez la tête bien faite pendant quelques jours, votre sens de l'observation et votre vision des situations seront très justes et positifs. 1er décan, jusqu'au 12 novembre. Le seul petit souci, c'est que Mercure sera en dissonance avec Saturne la semaine prochaine et que l'un de vos projets risque d'être annulé ou un rendez-vous reporté. Rien de très important (1er décan).