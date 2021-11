L'horoscope du vendredi 5 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vénus se positionne dans votre secteur 10, un des plus importants de votre thème puisqu'il représente votre vie socio-professionnelle et les personnes qui ont de l'importance à vos yeux. Si vous êtes en couple, votre partenaire sera donc au centre de vos préoccupations et vous serez un roc pour lui/elle. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous vous épreniez de votre boss ou de quelqu'un de plus âgé que vous.

Taureau

Vous serez heureux de cette Vénus en Capricorne parce que vous vous sentirez apprécié pour ce que vous êtes vraiment et non pour votre image, si belle soit-elle. Vos sentiments et ceux qu'on a pour vous seront sincères, solides, durables et si vous faites une rencontre (1er décan jusqu'au 17), vous constaterez rapidement que beaucoup de choses vous rapprochent, que vous avez de nombreuses affinités.

Gémeaux

Vénus occupant à présent le secteur financier de votre zodiaque, on peut penser que vous pourriez recevoir de l'argent, une prime pour les uns, un dédommagement pour les autres. Les questions d'héritage seront également au premier plan, mais plus tard, après le 30, pour le 3ème décan. Question sentiments, il y aura une certaine ambivalence, un jour vous aimerez, le lendemain vous serez indifférent.

Cancer

Vénus va se trouver face à vous jusqu'au mois de mars, et vous pouvez prévoir de moments forts de café le mois prochain si vous êtes du 3e décan. Mais pour l'instant c'est le 1er décan qui est concerné et qui pourrait être séduit par quelqu'un d'ici le 17 novembre. Certes, Vénus est rapide mais vous avez quand même des chances de faire une rencontre intéressante ; à moins que votre couple ne s'enrichisse.

Lion

Vénus en Capricorne, ce n'est pas trop votre tasse de thé ! Vous la trouverez trop plan-plan et vous constaterez que vos amours ne sont plus aussi passionnées, qu'elles ont sombré dans une sorte de routine. Toutefois, il y a d'autres interprétations pour cette conjoncture : votre chéri/e a peut-être besoin de soins particuliers, vous devrez alors vous montrer le plus attentif possible avec lui/elle.

Vierge

Très bien placée en Capricorne, Vénus vous envoie de bonnes énergies jusqu'en mars prochain. C'est-à-dire que vous pourriez tomber amoureux et ce sera partagé apparemment. Cela commencera timidement pour le 1er décan, mais si vous voulez qu'il se passe quelque chose il faudra bien que l'un de vous deux fasse le premier pas. Il se trouve que l'autre sera probablement aussi timide et réservé que vous.

Balance

Vénus en Capricorne semble faire revenir le passé dans le présent, et il est donc possible qu'une relation qui avait cessé reprenne vie. En tout cas, vous serez ému de revoir quelqu'un (1er décan jusqu'au 17), à moins que vous n'ayez un invité de choix dans votre maison et que cette personne ne s'installe pour quelques jours. Quoi qu'il se passe, demandez-vous si vous n'êtes pas un peu trop nostalgique en ce moment.

Scorpion

C'est exceptionnel, Vénus entre chez l'ami Capricorne et s'y installe jusqu'en mars 2022. Elle occupe à présent le secteur qui représente vos proches et si vous vous êtes rapproché de quelqu'un récemment, si vous avez senti des affinités, une complicité, une histoire pourrait se développer, 1er décan pour l'instant. Et si vous rencontrez quelqu'un d'ici le 17/11, cette personne peut correspondre à votre idéal.

Sagittaire

Dans votre secteur 2, en Capricorne, Vénus devrait vous faire une vie confortable. Ou plutôt, c'est celui ou celle que vous aimez qui sera attentif à vos besoins et fera tout pour les satisfaire. Il ou elle pourrait même vous faire un petit cadeau ces jours-ci si vous êtes du 1er décan (jusqu'au 17). Toutefois, avec cette Vénus, il faut veiller à ce que l'autre ne se montre pas trop étouffant et même parfois très possessif.

Capricorne

Dans votre 1er décan jusqu'au 17, Vénus ne reçoit que des bons influx. Il n'est pas exclu que vous fassiez une rencontre et que votre coeur batte plus vite. Cela dit, il peut se passer bien d'autres choses qui provoqueront en vous un sentiment de bien-être et de confort. Par exemple, vous pourriez recevoir de l'argent et même si vous l'attendiez, cela vous fera quand même plaisir ; gardez-le pour l'instant.

Verseau

Vénus prend place dans votre signe d'ombre, le Capricorne et il est très possible que vous tombiez secrètement amoureux, ou que vous rencontriez quelqu'un qui n'est pas libre. La planète va rester en Capricorne jusqu'en mars 2022, un long séjour qui insiste aussi sur ce qui peut vous manquer sur le plan matériel. Vous allez peut-être (c'est une hypothèse) avoir un peu trop de dépenses, de factures à payer...

Poissons

La planète de l'amour influencera pendant plusieurs mois votre secteur amical et on peut en déduire que vous allez vivre une amitié qui peut se transformer en amour. En tout cas, l'amitié amoureuse sera au premier plan et cela risque de durer un certain temps étant donné que Vénus reste en Capricorne jusqu'en mars prochain. Les mieux servis seront ceux du 3e décan, et ceux qui ont Vénus dans le 3e décan du Capricorne.