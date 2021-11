L'horoscope du mardi 2 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous aurez un choix à faire et, contrairement à votre habitude, vous serez très hésitant. En fait, vous ne saurez pas de quelle manière effectuer une demande, de quelle façon vous devez vous y prendre avec votre interlocuteur pour qu'il ou elle soit d'accord avec vous et qu'il n'y ait pas de discussion. Je pense que cela se passera bien si vous êtes à l'écoute de l'autre et que vous ne le/la contredisez pas.

Taureau

2e décan, le Soleil s'oppose à vous à présent, ainsi qu'à Uranus. Il se peut que vous soyez très déstabilisé intérieurement par une décision prise par votre partenaire ou par un associé professionnel. Il serait important que vous puissiez demander une explication, avoir des détails précis sur ce que cela implique pour vous, ou pour votre service, voire vos collègues ou employés. Un plan de départs peut-être ?

Gémeaux

Il se passe quelque chose dans le domaine du travail, quelque chose de contrariant et il semble que c'est vous qui pouvez arranger les choses. Montrez-vous conciliant aujourd'hui et surtout faites preuve de délicatesse avec ceux qui vous entourent, que ce soit au travail ou ailleurs. En effet, si vous ne travaillez pas, le petit incident en question peut avoir lieu avec quelqu'un que vous voyez quotidiennement.

Cancer

Vous serez trop sensible aujourd'hui, encore plus que d'habitude, alors avant de réagir à ce que disent ou font ceux qui vous entourent, demandez-vous si cet excès de sensibilité ne fausse pas votre jugement sur les situations, ou sur les intentions des autres. Et comme vous êtes encore plus rapide à réagir que votre entourage, 1er décan, il vous est conseillé de vous mordre la langue avant de dire ce que vous pensez !

Lion

1er décan, vous devriez écouter votre intuition et même peut-être l'un de vos proches, ils vous donneront des conseils de modération qui vous calmeront si vous sentez la colère monter en vous. Ou si vous vous en voulez à vous-même parce que vous vous êtes mis en situation de faire un choix difficile (1er décan). Le 3e décan est toujours chouchouté par les astres et peut se sentir aimé, ou être lui-même amoureux.

Vierge

S'il y a quelque chose à modérer aujourd'hui, à équilibrer, ce sont vos appétits. En général vous vous contrôlez assez bien dans ce domaine, qu'il s'agisse des finances ou de gourmandise, mais vous aurez besoin d'avoir du plaisir et vous le prendrez où vous le trouverez. Et vous aurez raison, vous êtes trop souvent dans le devoir et vous faites passer les plaisirs, quels qu'ils soient, au second plan. Peut-être inconsciemment.

Balance

Chez vous, la Lune aiguise vos sensations et perceptions, vous serez donc particulièrement réceptif aux humeurs, bonnes ou mauvaises, de vos proches. Et du coup, cela influencera vos propres humeurs. Demandez-vous si ce n'est pas une forme de dépendance dont vous auriez intérêt à vous défaire ? Cela dit, c'est une excellente configuration pour ceux qui sont artistes, l'inspiration vous viendra.

Scorpion

Suivez votre intuition aujourd'hui, surtout si elle vous dit de temporiser, de vous montrer conciliant, ce n'est pas dans votre nature et pourtant cela vous sera très utile si vous avez un conflit à gérer ; et même si on vous cherche querelle ! Avec Mars dans votre signe, 1er décan, vous n'avez pas intérêt à faire flamber les conflits mais au contraire à les apaiser. C'est en tout cas ce que dit la conjoncture du jour.

Sagittaire

On sait que vous avez toujours des bonnes idées et que vous êtes quelqu'un de très bon conseil. Toutefois, aujourd'hui, essayez d'être à l'écoute des idées et des avis des autres, cela pourrait vous aider. Surtout si vous voulez défendre quelqu'un, ou même une cause quelconque, vous aurez besoin des autres pour ne pas dépasser les limites, ce que vous avez trop souvent tendance à faire, c'est dans votre nature.

Capricorne

Vous ne faites que très rarement des compromis, vous ne les faites qu'à bon escient et c'est ce que vous ferez aujourd'hui, tout simplement parce que vous n'aurez pas d'autre solution si vous voulez avancer, ou faire avancer une affaire. Si vous vous obstinez à vouloir aller dans une direction, et que votre interlocuteur veut aller dans une autre, vous resterez bloqués. Mieux vaut reculer pour mieux sauter après.

Verseau

Vous serez tous bienveillants et d'une grande indulgence, sauf ceux du tout début du signe, nés autour des 21, 22, 23 janvier. Mars vous envoie un aspect qui vous incite à ne pas lâcher prise et à ne faire aucune concession. Vous avez deux options : soit vous résistez par conviction et parce que votre sens des valeurs l'exige, ce qui est positif, soit vous résistez par orgueil, pour ne pas céder, et ce n'est pas productif.

Poissons

Les questions d'argent seront au centre de vos préoccupations, vous aurez un vrai dilemme apparemment, qui vous demandera beaucoup de discussions entre vous et vous. D'un côté votre intuition vous soufflera que vous devez faire attention, qu'il faut modérer vos désirs, de l'autre un petit diable vous dira que vous pouvez succomber à vos désirs et que le plaisir doit primer sur le devoir et les économies.