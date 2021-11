L'horoscope du jeudi 4 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La lunaison étant en Scorpion, elle vous dit d'une certaine manière de faire comme lui, c'est-à-dire d'être à la fois réaliste et malin en affaires, peut-être en semant le doute chez vos concurrents. Par ailleurs, c'est le bon moment si vous voulez obtenir un crédit, ou emprunter à des proches... Quant à ceux qui ont quelque chose à vendre, ils pourraient trouver un acheteur très pressé de faire affaire avec vous.

Taureau

Ça se passe en face, dans votre signe opposé le Scorpion. Une nouvelle Lune forte pour le 2e décan puisqu'elle s'oppose à Uranus et éclaire le domaine des accords et désaccords, des contrats et des séparations. Peut-être que vous prenez votre indépendance, ou que vous cherchez le moyen de la prendre sans faire trop de casse (né début mai). Toutefois, vous pouvez avoir à vous débarrasser d'une autre forme de dépendance.

Gémeaux

Située dans votre secteur du travail et de la vie quotidienne, cette nouvelle Lune du Scorpion n'a rien de passionnant pour vous ; elle vous demande de trouver de nouvelles motivations pour continuer à faire votre travail (2e décan surtout), beaucoup d'entre vous ayant une sensation d'ennui dans ce qu'ils font. D'autres ont des problèmes avec l'autorité et l'affrontent régulièrement dans les jobs qu'ils occupent.

Cancer

Une très belle nouvelle Lune pour votre 2e décan qui a mis pas mal de changements en place cette année et qui peut être fier de lui parce qu'il a réussi à faire exactement ce qu'il avait prévu de faire. Si vous êtes du 2e décan, vous avez anticipé une situation dont vous savez qu'elle ne vous plairait pas et vous avez fait ce qu'il fallait pour y échapper. Certains ont opté pour l'indépendance et ont créé leur entreprise.

Lion

La nouvelle Lune a un message important pour vous, 2e décan : il ne faut pas oublier et encore moins rejeter le passé, il est important pour comprendre le présent et construire l'avenir. Vous avez peut-être trop tendance à ne pas vous souvenir des mauvais choix que vous avez pu faire, ou alors vous en attribuez la faute aux autres de manière à ne pas vous remettre en question ou à ne pas ressentir de culpabilité.

Vierge

Comme pour le Lion, la nouvelle Lune vous dit quelque chose dont vous pouvez tirer un enseignement intéressant : vous devez vous exprimer davantage, et surtout du côté des émotions, celles que vous cachez soigneusement parce que vous avez peur de ne pas pouvoir les contrôler. Et il n'est pas question ici de votre travail, où vous vous comportez normalement, mais de votre vie privée, où vous cachez votre ressenti.

Balance

La leçon à apprendre de cette nouvelle Lune c'est que vous n'avez peut-être pas besoin des autres pour subvenir à vos besoins ; vous pouvez y arriver sans eux. Mais il vous reste à découvrir par quel moyen vous pouvez y arriver. Toutefois, il ne faut pas douter de vous et de vos capacités, tout être humain est conçu pour être autonome et si on ne vous l'a pas appris dans votre enfance, apprenez-le par vous-même.

Scorpion

Elle n'appartient qu'à vous cette nouvelle Lune, c'est la seule de l'année qui soit à vous et elle s'oppose à Uranus, c'est-à-dire qu'elle vous parle de votre évolution personnelle, des changements relationnels qui ont eu lieu ou qui se préparent, surtout né aujourd'hui, bien sûr. Un coup de foudre pour les uns, une séparation pour les autres, une situation instable mais qui vous en apprend beaucoup sur la vie.

Sagittaire

La nouvelle Lune se tient dans votre secteur 12, elle éclaire vos zones d'ombre, ce que vous ne voulez pas voir de vous, ou ce que vous idéalisez chez les autres. Que vous vous déceviez, ou que vous soyez déçu par autrui, cela doit normalement vous apprendre à utiliser des qualités du Scorpion que vous n'utilisez peut-être pas très souvent, à savoir : le réalisme, la lucidité, et surtout son sens de la psychologie.

Capricorne

Le Soleil et la Lune réunis et opposés à Uranus, voilà une excellente lunaison pour votre 2e décan, mais elle est valable pour tous, avec plus ou moins d'intensité. Elle éclaire le secteur qui représente votre avenir, vos projets, vos amitiés et valorise les qualités/défauts du Scorpion que vous avez intégrés, c'est-à-dire son réalisme et, souvent, sa tendance au pessimisme. Mais comme ça, vous n'êtes jamais déçu.

Verseau

Cette nouvelle Lune s'adresse au 2e décan et elle appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le doute qui est en vous par rapport à votre avenir, et surtout votre avenir au sein d'une société... A moins qu'il ne s'agisse de votre propre société si vous êtes auto-entrepreneur. Quoi qu'il en soit, vous vous posez beaucoup de questions depuis des mois sur ce que vous devez ou pouvez faire, votre situation étant instable.

Poissons

La nouvelle Lune va dans le sens de ce que je vous disais hier, elle est harmonieuse, vous aide à avoir des idées, à exprimer vos opinions sans crainte d'être jugé. Vous avez fait beaucoup de progrès ces derniers mois, vous avez en quelque sorte fait le ménage par rapport au passé et une nouvelle page s'ouvre, surtout si vous êtes du 2e décan. Les formations et les apprentissages de toute sorte vous sont utiles.