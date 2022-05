L'horoscope du samedi 30 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Votre secteur des gains et des acquisitions est occupé par la nouvelle Lune, vous avez probablement un achat à faire. Mais vous aurez beaucoup de mal à vous décider. En effet, Mars est reliée à cette nouvelle Lune, or elle occupe votre secteur 12, de l'incertitude, du flou. Cet achat ne peut-il pas attendre, est-il si urgent que ça ?

Taureau

Elle est chez vous cette nouvelle Lune, et bonne nouvelle elle est en harmonie avec Mars. C'est-à-dire que vous démarrez votre année astro en ayant une volonté de fer, une forte détermination à faire aboutir l'un de vis projets. Alors, né aujourd'hui, vous êtes à cheval sur le 1er et le 2e décan. Mais le 2e décan en profitera plus.

Gémeaux

La lunaison occupant votre 12ème secteur, vous avez intérêt à rester discret autant dans votre travail que dans vos amours. Et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, surtout 2e décan. La dissonance de Mars vous incite à vous précipiter, à brûler les étapes et surtout celle de la réflexion. Ne décidez rien de manière impulsive.

Cancer

Très bonne nouvelle Lune pour voir plus loin, ne pas vous arrêter sur des détails et aller de l'avant sans ménager votre peine, aussi l'un de vos projets se concrétisera. Et plutôt rapidement puisque la NL est en harmonie avec Mars, qui joue toujours un rôle d'accélérateur. 2e décan, vous êtes le plus sensible à cette conjoncture.

Lion

Né début août cette nouvelle Lune est pour vous, elle annonce justement du nouveau dans votre vie professionnelle ; vous avez peut-être un nouveau job ! Vous avez (difficilement) tourné une page en 2021, et même avant, le temps de la réparation, du renouveau est venu et c'est à partir du mois qui arrive.

Vierge

Une excellente nouvelle Lune pour sortir de votre zone de confort 2e décan, et ouvrir des portes que vous gardiez fermées. Un voyage peut aussi vous réjouir. A moins que vous ne partiez travailler à l'étranger... Toutefois, Mars est " en même temps " opposée à vous et il faut faire un choix, prendre une décision.

Balance

Cette nouvelle Lune du Taureau met encore une fois l'accent sur l'argent, celui qu'on vous doit ou celui que vous devez emprunter. Pas d'obstacle pour le 2e décan. Au contraire, Mars est en bon aspect avec la nouvelle Lune et ce que vous essayez d'obtenir pourrait vous être donné plus vite que vous ne le pensez.

Scorpion

Elle vous fait face la nouvelle Lune et éclaire votre secteur relationnel, celui qui gère aussi vos accords et désaccords. Apparemment vous obtiendrez ce que vous voulez. En effet, votre volonté et votre détermination sont dopées par Mars, en bon aspect avec cette nouvelle Lune, et rien ni personne ne pourra se mettre en travers de votre route.

Sagittaire

Il ne serait pas étonnant, avec cette nouvelle Lune, que vous ayez plus de travail que d'habitude, ou que celui-ci vous demande plus de précision, et même de perfectionnisme. Il n'est pas sûr que vous ayez vraiment envie de vous investir dans ce boulot, 2e décan, votre volonté vous fait un peu défaut en ce moment.

Capricorne

Vous serez content de la conjoncture car elle vous valorise. La nouvelle Lune démontre à quel point vous êtes courageux, cela vous vaudra des compliments. Vous êtes rarement content de vous (2e décan) mais né début janvier vous ne pourrez pas dire que vous n'avez fait que suivre les ordres. Vous êtes allé plus loin.

Verseau

2e décan, vous êtes en relation avec la nouvelle Lune, elle occupe le secteur intime de votre thème et vous pourriez songer à déménager ou à faire des travaux. Après des moments difficiles, vous avez besoin peut-être de repartir sur de nouvelles bases, de faire quelque chose de différent. Vous allez en avoir l'occasion.

Poissons

Une bonne lunaison pour vous, elle est en phase avec Mars qui se trouve dans votre 2e décan, vous pourriez donc vous lancer dans une entreprise liée aux échanges. Soit professionnelle, soit personnelle : vous avez peut-être décidé de faire un travail sur vous-même qui vous demande de parler, de vous ouvrir à quelqu'un.