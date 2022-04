L'horoscope du jeudi 28 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune est dans votre signe aujourd'hui et demain, et votre sensibilité étant exacerbée vous risquez de mal réagir à ce que feront ou diront vos proches. Protégez-vous, mais pas en les repoussant ou en vous montrant agressif avec eux. Essayez de comprendre et d'accepter ce qui a déclenché cette hyper sensibilité.

Taureau

Mars atteint le 2e décan des Poissons où elle sera en phase avec Uranus. 2e décan, vous allez pouvoir concentrer vos forces sur un projet qui est au centre de vos préoccupations en ce moment, surtout né autour du 5 mai. Toutefois, vous en profiterez tous à un moment ou à un autre, Uranus étant une planète collective.

Gémeaux

Vous allez avoir quelques difficultés avec l'autorité, les règles, la discipline qu'impose votre travail. Jusqu'au 11 mai, Mars transite votre secteur 10, celui qui représente la morale, les lois à respecter, les personnes à respecter aussi. Mais vous vous en ficherez royalement et vous n'en ferez qu'à votre tête, au risque d'un conflit.

Cancer

Mars sera en harmonie avec vous et avec Uranus. Vous avez jusqu'au 11 mai pour prendre une décision qui pourrait changer votre vie, notamment 2e décan. Ce projet est déjà d'actualité depuis quelque temps et il consiste à prendre un emploi ou à créer votre entreprise, de manière à avoir plus de liberté. Bien vous en prendra !

Lion

Vénus et Neptune sont pile en conjonction dans votre secteur financier, 3e décan. Neptune n'a pas de limites, en bien comme en mal, et il se pourrait donc que l'argent coule à flots, venant d'un héritage ou d'une dédommagement. Mais il est aussi possible qu'il disparaisse à toute allure, peut-être parce que vous investissez ?

Vierge

A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 mai, Mars s'oppose à votre 2e décan. Votre cher et tendre, ou votre boss, voire un associé seront de très mauvaise humeur, et vous le supporterez stoïquement, mais jusqu'à un certain point ! Il ne faut pas chercher les Vierge, il vous arrive de faire des colères qui résonnent dans tout le bâtiment.

Balance

Vénus, dont nous parlions hier, est également conjointe à Neptune (en plus de Jupiter). C'est donc à peu près sûr : votre travail, ou ce que vous faites au quotidien, est une source de plaisir, d'inspiration pour les uns, alors que pour les autres c'est plutôt l'argent qui pourrait rentrer. Peut-être pas pour vous directement.

Scorpion

2e décan, c'est à votre tour de recevoir de bons influx de Mars jusqu'au 11 mai. Quoi que vous ayez à décider ou à entreprendre, vous avez intérêt à suivre votre instinct, c'est lui qui vous guidera et qui fera que vous réussirez ce que vous mettrez en place. Côté amour aussi ce sera fort, votre ardeur risque d'être décuplée !

Sagittaire

Mars est en aspect dynamique, 2e décan, à partir d'aujourd'hui et vous allez devoir vous retenir pour ne pas vous mettre en colère toutes les cinq minutes. Vous serez très "touchy" comme disent les anglais, c'est-à-dire très éruptif, hyper réactif... Tout vous semblera être une agression, mais la plupart du temps vous exagérerez.

Capricorne

Vénus et Jupiter sont toujours en bon aspect avec le 3e décan, mais c'est le 2e qui reçoit un autre aspect à partir d'aujourd'hui, celui de Mars. Jusqu'au 11 mai, elle évoluera dans le secteur de votre ciel qui représente votre entourage proche. Essayez de ne pas être trop dur avec eux et de ne pas leur demander la lune.

Verseau

2e décan, à votre tour de recevoir des influx de Mars depuis votre secteur d'argent. Avec Mars, il faut toujours râler pour obtenir ce qu'on veut, et vous ne pourrez pas faire autrement que de réclamer, de taper du poing sur la table pour qu'on vous donne ce qu'on vous doit. Que ce soit de l'argent ou un objet que vous avez prêté.

Poissons

3e décan, on dirait que le Soleil ne brille que pour vous, en revanche si vous êtes du 2e décan Mars débarque chez vous et peut vous exposer à un conflit avec un proche. Et comme vous n'aimez pas cela, vous fuirez l'explication qui pourtant s'impose. Sachez que plus vous la fuirez, plus l'autre vous poursuivra ; il faudra l'affronter à un moment ou à un autre.