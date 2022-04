L'horoscope du mercredi 27 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La rencontre entre Vénus et Jupiter se fera, pour vous, dans votre 12ème secteur. Il est possible que vous tombiez amoureux d'une image, de quelqu'un que vous ne pouvez pas atteindre, et que cette histoire soit donc virtuelle. Mais il se peut aussi que la personne soit proche de vous, mais ne soit pas sur la même longueur d'ondes.

Taureau

Vénus va vers une conjonction avec Jupiter, un des plus beaux aspects en astrologie. Sont concernés ceux nés après le 16 mai. Allez-vous vous investir dans une relation qui est pour l'instant amicale ou même professionnelle ? En tout cas, vous vous projetez dans un futur avec cette personne, mais cela reste hypothétique.

Gémeaux

C'est votre secteur 10, le zénith de votre thème qui reçoit Vénus et Jupiter. Cela peut annoncer, pour beaucoup, un petit succès professionnel, ou même un gros succès. Quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps : une promotion, une augmentation de salaire... Né après le 17 juin en particulier.

Cancer

En principe, la conjoncture est excellente pour votre signe, 3e décan principalement. Votre coeur pourrait battre plus vite pour quelqu'un que vous rencontrerez en voyage, ou qui aura des racines à l'étranger. Mais vous pouvez également décider d'un beau voyage et vous en réjouir dès à présent.

Lion

Plus de sombres pensées et un bel aspect qui, pour vous, tombe dans un secteur financier de votre zodiaque. Au mieux, vous pourriez toucher une grosse somme en réparation d'un dommage, un héritage, une donation... Au pire, certains devront envoyer de l'argent à une administration gourmande. Un peu trop selon vous.

Vierge

Vénus et Jupiter conjointes se retrouvent face à vous, 3e décan, et si aucune autre planète, c'est-à-dire si personne ne s'y oppose, vous pourriez vous mettre en couple avec quelqu'un. Mais vous avez aussi une chance de faire une rencontre d'ici la semaine prochaine, une relation qui vous semblera parfaite, presque idéale.

Balance

Aujourd'hui, c'est la fin du signe (pour ceux nés après le 19 octobre), qui est concernée par une magnifique rencontre entre Jupiter et Vénus dans votre secteur du travail et de la forme. Vous pourriez tomber amoureux d'un collègue ou d'un supérieur, à moins que votre imagination ne vous crée un film où vous devenez une star dans votre domaine.

Scorpion

3e décan, vous êtes particulièrement chanceux, ou en tout cas bien dans votre peau en ce moment ! Vous dégagez quelque chose de mystérieux qui attire beaucoup les autres et il ne serait pas étonnant que vous fassiez une conquête. On pourrait tomber amoureux de vous... Mais ne vous laissez pas envahir, mettez des limites.

Sagittaire

Dans votre secteur de la famille et de la maison, Jupiter et Vénus se rencontrent, une belle configuration pour ceux qui voudraient se trouver une jolie petite maison, ou qui vont avoir la joie d'annoncer un heureux événement familial. Il peut aussi y avoir un retour : celui de l'enfant prodigue ou d'une personne aimée.

Capricorne

À partir d'aujourd'hui, ce sont Vénus et Jupiter qui vont se rencontrer pour votre plus grande satisfaction. Vous pourriez avoir la joie de recevoir un document attestant d'un succès ou vous donnant une autorisation dont vous avez besoin. Vous serez aussi heureux, peut-être, de croiser quelqu'un d'important à vos yeux (3e décan).

Verseau

Avec la conjonction de Vénus et Jupiter dans votre secteur d'argent, 3e décan, c'est le bon moment pour tenter votre chance au jeu, par exemple (jusqu'à dimanche). Mais il y a bien d'autres occasions qui pourraient vous permettre de vous sentir apprécié, comblé, heureux d'avoir "obtenu" quelque chose ou... quelqu'un !

Poissons

Elle a lieu chez vous, la conjonction qui se forme entre Vénus et Jupiter. Elle est extrêmement positive a priori et pourrait vous ouvrir des portes, autant sur le plan professionnel qu'amoureux. Une promotion, une mutation éventuellement ? Ou alors vous rencontrez quelqu'un et l'amour apparaît au premier regard ?