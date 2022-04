L'horoscope du vendredi 29 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Avec Mercure en Gémeaux jusqu'au 23, les natifs du 1er décan seront très bavards ! Vous devrez faire attention à ne pas parler trop vite et, sous prétexte d'humour, à ne pas dire des choses que vos interlocuteurs prendront mal. Vos plaisanteries feront rire, mais faites attention tout de même à ne pas vous montrer blessant.

Taureau

Mercure vous quitte pour votre voisin Gémeaux où elle va s'occuper de votre argent. Il s'agira d'en envoyer ou d'en recevoir puisque c'est la mission de Mercure que de transmettre, mais il peut aussi y avoir une discussion autour de votre salaire ou d'un prix à vous faire préciser. 1er décan pour l'instant... jusqu'au 23 mai.

Gémeaux

Mercure s'installe chez vous, 1er décan et va y rester jusqu'au 23 mai car elle entamera une rétrogradation le 10. Avant cela, vous serez bavard mais éloquent, vous parlerez un peu trop mais vous aurez des informations intéressantes à communiquer et peut-être aussi que l'on vous fera une proposition.

Cancer

La planète des échanges va stationner dans le 1er décan des Gémeaux, votre secteur 12 et il s'agira de faire preuve de discrétion. Il y a un ou des projets qu'il faudra garder pour vous. Mais vous pouvez aussi vous faire du souci pour l'un de vos proches, un enfant, un frère ou une soeur (Mercure les représente). Jusqu'au 23 mai.

Lion

Mercure sera bien placée en Gémeaux ; active jusqu'au 10 pour le 1er décan, puis elle rétrogradera. Pour l'instant, il y a de l'espoir, quelque chose vous trotte dans la tête - ou quelqu'un - et il y a peut-être des échanges en cours à ce sujet. Mais il se peut qu'il n'y ait rien de concret avant la fin de la rétrogradation de Mercure (13/6).

Vierge

1er décan, Mercure entame un long parcours au zénith de votre zodiaque, le travail prend donc une importance capitale ; son organisation, vos horaires en particulier. Il est possible en effet qu'on vous demande de vous occuper de quelque chose qui risque de vous prendre plus de temps que ce que vous faisiez auparavant.

Balance

En harmonie avec les natifs de septembre, Mercure va beaucoup vous aider, en tout cas jusqu'au 10. L'une de vos activités pourrait être en passe de se développer et c'est précisément ce que vous désirez. Toutefois, Mercure sera rétrograde après le 10 mai et les choses ralentiront, ou feront une pause jusqu'au 3 juin, voire le 13.

Scorpion

Mercure occupe à présent votre secteur 8, un secteur " Scorpion " et vous ne pourrez pas vous empêcher d'être sarcastique, d'envoyer des petites piques ici et là, de dire aux autres ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre, etc. Il se peut que vous en vouliez à l'un de vos proches, ce sera le déclencheur. 1er décan jusqu'au 23 mai.

Sagittaire

A partir d'aujourd'hui, Mercure s'oppose à vous depuis les Gémeaux et vous demande d'être conciliant, de vous mettre en accord avec les autres. Et si vous voulez vous engager, signer un contrat, cela vous sera facilité parce que vous aurez une attitude constructive et que vous accepterez de faire quelques compromis.

Capricorne

Mercure est en Gémeaux à partir d'aujourd'hui, mais elle restera dans son 1er décan, en relation avec le vôtre. Vous serez probablement obligé de faire un travail qui ne vous passionnera pas, des choses un peu trop répétitives et auxquelles vous ne trouverez pas un grand intérêt. Mais vous ferez votre devoir, c'est votre nature.

Verseau

En bon aspect avec votre 1er décan, Mercure peut vous valoir des compliments sur votre travail et même sur votre réactivité. Vous en serez forcément flatté. Parallèlement, il se peut qu'on vous fasse une offre et que vous ayez à y réfléchir ; Mercure rétrogradera à partir du 23, et vous serez très hésitant sur ce que vous allez décider.

Poissons

Votre secteur intime sera occupé par Mercure, 1er décan jusqu'au 23. Je crains que vous ne manquiez d'indulgence à votre égard et que vous vous surveilliez de trop. Cela dit, vous pouvez avoir de la visite chez vous, un parent, un frère ou une soeur, et vous aurez peur qu'il/elle n'ait un regard critique sur vous, ou sur votre maison.