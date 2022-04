L'horoscope du mardi 26 avril 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Ne me dites pas 1er décan, que vous ne ressentez pas une sorte de montée en puissance, avec Jupiter qui est maintenant aux portes de votre signe. Cela fait d'ailleurs plusieurs semaines que vous devez avoir envie de vous battre, de vous dépasser pour vaincre quelqu'un ou quelque chose qui prend trop de place.

Taureau

Le Soleil, dans votre signe, sera toute la semaine en phase avec Mars. Cela peut signifier plusieurs choses, mais c'est avant tout un indicateur de bonne et positive énergie. Si vous avez des décisions à prendre, ou quelque chose à entreprendre, vous aurez en vous la volonté ferme et déterminée que cela marche !

Gémeaux

Mercure, qui vous représente, est encore en Taureau jusqu'à vendredi et malheureusement elle se trouve en dissonance avec Saturne, mais en bon aspect avec Neptune. Ne faites confiance à personne, des promesses ne seront pas tenues et encore une fois vous serez déçu de l'attitude d'une personne que vous pensiez plus fiable.

Cancer

Le Soleil et Mars, les deux planètes de Feu sont en bon aspect avec vous, surtout 1er décan (pour l'instant), aussi soyez sûr de vous, affirmatif, et ne laissez personne vous déstabiliser. Cependant, attention, vous avez un forte sensibilité et même si vous pensez la contrôler, il arrive qu'elle prenne le dessus et brouille votre jugement.

Lion

Vous semblez être envahi par de sombres pensées et ce n'est pas ça qui va arranger les choses. Si vous êtes face à un échec ou une difficulté, visualisez plutôt les situations où vous avez réussi, où vous avez été fier de vous. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais cela peut vous remonter le moral, notamment 3e décan.

Vierge

Ce qui risque de vous poser question aujourd'hui, c'est l'attitude des autres, ou plus probablement ce que vous croyez qu'ils pensent de vous. Ne vous faites pas tout un cinéma. Après tout, vous n'êtes pas dans leur tête et là, vous pensez à leur place. La possibilité de vous tromper en est décuplée.

Balance

Né en septembre, ne vous étonnez pas si on vous cherche des poux dans la tête ou même, dans les cas extrêmes, si on vous accuse de quelque chose. Si par malchance cela vous arrive, il n'est pas question de tergiverser, il faut tout de suite consulter un avocat de manière à défendre vos droits. Car la situation risque de s'amplifier.

Scorpion

Mercure commence à s'éloigner de Saturne, vous devriez vous sentir nettement mieux aujourd'hui 3e décan, et d'ici la fin de la semaine, vous serez passé à autre chose. 2e décan, vous allez vous lancer dans une entreprise d'ici jeudi, qui a toutes les chances de réussir parce que vous y aurez investi une énergie très positive.

Sagittaire

2ème décan, vous n'avez pas de dissonance des planètes lentes, en revanche la Lune vous regarde de travers aujourd'hui et il y a des chances pour que vous soyez beaucoup plus sensible et même susceptible que d'habitude. Protégez-vous, mais sans vous isoler des autres ou sans faire comme si vous ne ressentiez rien !

Capricorne

La Lune et Mars se sont rencontrées à 3h du matin, mais vous en ressentez encore les énergies, 1er décan : vous êtes en effet monté sur ressorts et avez besoin de bouger, d'être en action de bonne heure ce matin. Cela dit, vous avez peut-être déjà pris le volant pour un petit déplacement qui vous entraîne plus loin que d'habitude.

Verseau

Jusqu'à demain, n'essayez pas d'en faire plus que ce qui vous est demandé. Votre énergie est très intériorisée et vise surtout à vous calmer, à vous inciter à profiter de l'instant présent sans penser au lendemain. Cela dit, pour le Verseau qui aime tant anticiper les choses, il est parfois très difficile de vivre dans le présent. Essayez !

Poissons

La Lune traverse votre signe depuis hier et jusqu'à demain 18h. Vous êtes plus sensible et réceptif aux états d'âme des autres que jamais, et cela peut vous perturber. Vous devriez réfléchir de quelle manière vous pourriez vous protéger des humeurs des autres, tout en restant à leur écoute comme vous aimez le faire.