L'horoscope du samedi 27 novembre 2021

Bélier

La conjonction Soleil-Mercure pourrait stimuler votre goût du risque et vous inciter à dire ce que vous pensez de manière provocante ; vous chercherez la polémique. Et en même temps, une petite voix à l'intérieur de vous vous incitera à la prudence, aussi vous est-il conseillé de bien réfléchir avant de vous exprimer, surtout 1er décan. 2ème décan, si vous avez eu un souci financier, il va s'arranger la semaine prochaine.

Taureau

Vous vous sentirez plus en forme qu'hier, tout le monde le remarquera d'ailleurs et vous fera des compliments. Essayez de profiter au maximum des joies de l'existence, surtout 1er décan. Vos pensées reviendront par moments à ce qui vous tracassait hier, mais vous saurez les chasser et être totalement présent pour ceux que vous aimez. Si vous avez des enfants, soyez démonstratif de vos sentiments envers eux.

Gémeaux

Même si vous n'êtes pas content de voir ou de revoir certaines personnes, ne faites pas la tête si vous êtes de ceux qui ont une réunion familiale ce week-end. Toutefois, il n'est pas impossible que cette réunion soit une source d'émotions et que vous cherchiez à contrôler ces émotions, à ne rien montrer de ce que vous ressentez parce que cela vous gêne. Vous êtes parfois plus pudique qu'on le pense.

Cancer

Vous avez peut-être rendez-vous avec votre médecin aujourd'hui, ou alors vous avez un examen de routine à faire. Inutile de vous inquiéter 1e décan, tout va bien ! D'ici un mois, même pas, Jupiter retournera en Poissons et vous serez dans une période chanceuse, vous aurez des ouvertures, des opportunités qu'il faudra saisir. Cette période durera jusqu'au 12 février pour le 1er décan, jusqu'au 26 mars pour le 2e.

Lion

Si vous êtes de ces Lion qui aiment courir les brocantes parce que vous adorez les objets anciens, ou que vous êtes collectionneur, vous serez satisfait ce week-end. Vous trouverez certainement quelque chose de joli à acheter 1er décan, sauf que cela vous demandera un effort financier et que vous vous demanderez si c'est vraiment raisonnable. Et vous aurez raison : pensez aux fêtes qui arrivent bientôt.

Vierge

Vous recevez la Lune ce week-end, mais elle ne s'entend pas avec Mercure aujourd'hui, essayez de ne pas ressasser les indélicatesses des autres. Les gens sont malpolis, vos proches ne sont pas assez respectueux ? Dites-leur ce que vous pensez, mais avec le sourire. Surtout n'oubliez pas le sourire car il fera passer ce que vous avez à dire plus facilement. Les autres ne pourront pas se vexer bêtement.

Balance

Vous auriez besoin d'avoir une conversation avec un proche, un échange qui ne soit pas superficiel. Mais il se peut que l'autre refuse le dialogue et choisisse la fuite. Vous ne serez pas content, mais demandez-vous pourquoi il ou elle préfère fuir que d'affronter. Si c'est l'un de vos enfants, il est possible qu'il ou elle ait peur de devoir se justifier parce qu'il/elle sait très bien quelle bêtise il ou elle a pu faire.

Scorpion

C'est une bonne journée pour vivre un moment spécial : faire une rencontre par exemple. Aussi, laissez de la place au hasard, à l'imprévu, même si cela vous fait peur. Moins vous serez dans le contrôle, plus vous donnerez l'occasion à la vie de vous prouver qu'elle est toute-puissante et qu'elle peut vous réserver des surprises. Mais cela a peut-être déjà été le cas pour ceux du 2e décan (né les 4, 5 novembre).

Sagittaire

Vous vous sentirez obligé de respecter une parole donnée ou de terminer un travail, alors que vous auriez préféré vagabonder par monts et par vaux, être au grand air ! Vous aurez donc tendance à râler intérieurement et à ne pas être très aimable avec les autres. 1er décan, c'est votre anniversaire alors vous ferez peut-être la fête ? Mais il y aura probablement quelqu'un que vous n'avez pas vraiment envie de voir.

Capricorne

Une bonne conjoncture pour un week-end où vous pourrez lâcher prise et prendre du recul. Vous en aurez besoin pour vous sentir en phase avec vos proches. Si vous n'êtes pas détendu, vous aurez du mal à échanger avec eux et votre attitude les inquiétera ou, au pire, les mettra en colère (1er décan). 2e décan, profitez du week-end pour sortir, voir du monde, Vénus vous rend plus séduisant que jamais.

Verseau

Vous vous prendrez la tête sur une histoire d'argent ou une question administrative et vous aurez du mal à chasser vos pensées pour profiter de ce samedi. Normalement, 1er décan, vous devriez prendre du bon temps avec vos amis, le Soleil et Mercure occupent le secteur qui les représente. Mais vous n'aurez pas l'esprit libre : chaque fois que vous vous débarrasserez de vos pensées elles reviendront.

Poissons

Votre couple, ou vos relations avec les autres en général seront en vedette, probablement parce que vous serez invité quelque part. Mais vous hésiterez, vous ne serez pas sûr d'avoir envie de sortir, ou alors parmi les invités il y aura quelqu'un que vous n'avez pas envie de voir ? Cela concerne surtout le 1er décan. Mais vous pouvez aussi avoir un choix à faire, et cela peut vous occuper un peu trop l'esprit.