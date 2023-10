L'horoscope du mardi 17 octobre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Le 2e décan dispose d’un aspect mineur (mais néanmoins actif) de Jupiter. Elle est en Taureau, votre secteur d’argent, et peut jouer un rôle dans votre désir d’investir ou de vous offrir quelque chose de conséquent : un bien immobilier par exemple, ou un commerce dans lequel vous voulez vous lancer... Jupiter rétrograde, donc vous êtes dans une phase de préparation, qui prendra fin en février prochain. Et du 21/2 au 13/4, votre désir pourra se concrétiser.

Taureau

Le Soleil et Mercure sont conjoints et en aspect mineur avec Uranus, qui est dans le 3e décan de votre signe. Il semble qu’un petit changement dans vos habitudes pourrait vous perturber et que vous auriez bien envie de le refuser, mais que vous ne le pouvez pas. Est-ce une contrainte qu’on vous impose et est-ce que cela ne vous donne pas envie de tout envoyer promener ? Ne faites rien pour l’instant car Uranus est rétrograde et vous ne seriez pas satisfait de votre décision.

Gémeaux

1er décan, né au tout début du signe, Saturne stationne à présent en dissonance avec vous jusqu’au 4 novembre. Après quoi elle repartira en marche directe (1er décan) jusqu’au 1er mars 2024. Vous risquez de revivre la ou les mêmes situations qu’entre mars de cette année et le 18 juin, date à laquelle Saturne avait entamé sa rétrogradation. Il s’agit de difficultés professionnelles ou intimes, familiales, de la peur de perdre quelque chose (un bien) ou quelqu’un.

Cancer

3e décan, vous n’êtes pas logé à la même enseigne que le 1er décan dont nous parlions hier. Il se trouve que le Soleil et Mercure vont ranimer la dissonance de Pluton, qui était partie en Verseau en mars mais est revenue pour quelque temps (jusqu’en janvier) si vous êtes né après le 19 juillet. C’est donc son tout dernier transit et il est peu actif, mais il vous rappelle que vous ne devez pas flancher si vous avez pris une décision drastique concernant une relation.

Lion

Si le 3e décan est dans les petits papiers des astres, le 1er n’est pas dans ses meilleurs jours ! Soit il y a un problème qui concerne un membre de la famille, soit c’est dans la maison elle-même qu’il y a quelque chose de cassé ou qu’il faut en tout cas réparer. Dans certains cas, une décision que vous avez prise dans le passé peut vous revenir en boomerang ou vous obliger à remettre les choses sur le tapis, à moins que vous ne vous en vouliez d’avo