L'horoscope du samedi 20 novembre 2021

Bélier

Vous ne prendrez rien au sérieux aujourd'hui et vous aurez raison ! Parfois, c'est une bonne façon de se défendre contre ce qui peut un peu trop vous atteindre. Cela dit, vous n'êtes pas, a priori, dans une mauvaise position, mais il est vrai que cette semaine a pu être compliquée sur le plan général et que vous en avez forcément eu des échos. Et cela peut créer du pessimisme, contre lequel vous saurez donc lutter.

Taureau

Vous êtes obstiné, vous lâchez rarement prise, mais il se peut que dans la situation qui est la vôtre, votre nature joue contre vous. Ne mettez pas la pression aux autres, ou en tout cas, diminuez-la parce qu'ils vont finir par s'éloigner de vous si vous êtes trop sur leur dos. Cela dit, il se peut que ce soit vous qui subissiez des pressions depuis quelque temps, que vous vous angoissiez pour quelque chose que vous ne contrôlez pas.

Gémeaux

La Lune occupe votre signe pour le week-end, vous serez un peu étourdi, pas vraiment concentré sur ce que vous avez à faire, vos tâches habituelles par exemple. Mais il est possible, comme j'ai déjà dû vous le dire, que vous soyez un peu patraque, il y a encore trois planètes en Scorpion, le signe qui gère votre forme. Mais ne vous inquiétez surtout pas, il n'y a rien de dramatique et le Soleil quitte le Scorpion demain.

Cancer

Est-ce qu'il n'y aurait pas une légère embrouille avec votre conjoint ou avec l'un de vos enfants ? Vous semblez en tout cas être contrarié, voire un peu boudeur. Vous aimez bien bouder, parce qu'au lieu d'affronter une explication cela montre bien aux autres que vous êtes mécontent. Et comme vous n'avez pas vraiment envie de vous fâcher... Surtout en ce moment, où le contexte général n'est pas top.

Lion

Après une semaine un peu pénible, surtout pour le 2e décan, vous avez vraiment besoin de vous distraire, de penser à autre chose. Vous en aurez l'occasion, promis. Mais il faudra saisir cette occasion, ne pas vous décourager en prétendant que ça n'en vaut pas la peine... En gros, ce que vous demandent les astres c'est de ne pas être pessimiste et de regarder devant vous en vous disant qu'il y a de l'espoir.

Vierge

Vous vous êtes fait un programme bien trop chargé pour ce week-end. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas faire autrement, sauf si c'est vraiment très urgent. On peut se demander si vous ne cherchez pas à combler un vide, si vous n'avez pas peur de vous retrouver sans rien à faire et d'être ainsi confronté à vos pensées. Elles ne sont pas toujours positives en ce moment, mais il est vrai que le contexte est négatif.

Balance

Dites-vous que vous êtes peut-être le plus chanceux ce week-end, vous allez pouvoir prendre du recul, peut-être même vous évader et oublier tous vos tracas, petits et gros. Nous avons vu hier, avec la pleine Lune, que vos soucis pouvaient être financiers, mais le Soleil entre demain en Sagittaire, un signe ami, et les choses vont rapidement s'arranger. Vous serez d'ailleurs d'humeur bien plus optimiste !

Scorpion

Vous serez un peu poil à gratter aujourd'hui, vos proches riront jaunes à vos petites remarques sarcastiques, quand vous ne leur enverrez pas des piques irritantes. En fait, ce sera un peu malgré vous, vous ne vous rendrez peut-être pas compte de ce que vous dites (Mercure/Neptune) et vous ne comprendrez pas pourquoi vos proches vous regardent de travers. Si vous sentez que vous avez blessé, excusez-vous.

Sagittaire

Votre secteur relationnel est mis en valeur aujourd'hui, vous avez peut-être une petite fête au programme, à moins que vous n'ayez un rendez-vous amoureux. Quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui vous vous entendez bien, 1er décan. Cela dit, les virées entre copains seront également parmi les réjouissances du jour, même si le contexte général n'incite pas vraiment à l'optimisme et à la joie.

Capricorne

Il y a du boulot ce week-end, peut-être à la maison, mais en tout cas vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vous ou à consacrer à ceux que vous aimez. En outre, vous serez assez énervé parce que vous attendrez des nouvelles de quelqu'un et qu'elles tarderont. Le mieux serait de ne rien attendre de personne et de vous concentrer sur ce que vous avez à faire : vous oublierez les détails qui clochent.

Verseau

La dissonance Mars/Uranus étant en net déclin, vous vous sentirez plus libre aujourd'hui, et surtout vous serez mieux dans votre peau, plus sûr de vous. Notamment 2e décan, puisque c'est vous qui avez eu affaire à la méchante dissonance. Elle va de plus en plus s'éloigner et vous n'en entendrez plus parler. De plus, il se pourrait que l'un de vos proches vous apporte un vrai réconfort.

Poissons

Même si vous êtes d'une humeur de dogue, faites l'effort de communiquer avec vos proches. Ne vous réfugiez pas dans votre monde imaginaire pour les ignorer. On comprend que la réalité puisse vous déplaire, enfin certains aspects de cette réalité, mais vous avez malgré tout un bon aspect de Vénus, par exemple, qui démontre que vous êtes très bien entouré et que vous pouvez compter sur vos amis.