L’horoscope du samedi 11 décembre 2021

Bélier

On sait que vous débordez de vitalité, mais vous demandez un peu trop à votre corps en ce moment et il pourrait réagir en vous disant stop, laisse-moi me reposer. Vous pensez rarement à lui, vous le traitez un peu comme une machine que vous n'entretenez pas vraiment car vous pensez qu'elle marchera toujours. Mais c'est comme une voiture, il faut de temps en temps passer à la révision et vous reposer.

Taureau

3e décan, autorisez-vous à croire en un possible retour de l'amour, vous l'attendez et pourtant vous ne lui accordez pas votre confiance, surtout né vers le 16 mai. La conjonction entre Vénus, votre maître, planète qui gère vos sentiments, et Pluton est exacte et il semble que vous cherchez à contrôler ce que vous ressentez peut-être parce que vous avez été déçu dans le passé et que vous avez souffert.

Gémeaux

Après Mercure, c'est aujourd'hui le Soleil qui se heurte à la nébuleuse Neptune et vous serez très tenté de trouver les autres plus formidables qu'ils ne le sont. Le réel vous échappera un peu... Cette conjoncture peut aussi être liée à une dépendance à un parent, ou à un travail auquel vous êtes " accro " et que vous ne voulez pas perdre. En fait, toute forme de dépendance peut être éclairée par cette conjoncture.

Cancer

3e décan, né vers le 18 juillet, la rencontre Vénus-Pluton, qui est activée, peut vous voir fou d'amour mais vous savez que l'amour peut aussi vous faire souffrir. Nous en avons déjà parlé puisque cette conjonction a commencé la semaine dernière, et qu'elle va se poursuivre... La situation vous angoisse, peut-être avez-vous peur de perdre celui/celle que vous aimez, ou que vous avez peur de ce que l'amour vous fait ?

Lion

Attention, vous risquez de trop dépenser aujourd'hui, on sait à quel point vous pouvez être généreux, mais ce n'est pas raisonnable, surtout si vous êtes du 2e décan. Quand on sait que Saturne recommence à s'opposer à vous (comme je vous l'ai dit hier) on se dit que vous devez peut-être faire attention car certaines aides dont vous avez bénéficié vont s'arrêter, ou se sont déjà arrêtées et c'est un problème pour vous.

Vierge

3e décan, est-ce que vous ne seriez pas un peu trop accro à votre travail ? Souvent, il est votre raison de vivre, mais il ne faut pas pour autant oublier le monde extérieur. Il y a toute une vie en-dehors du boulot et certains d'entre vous préfèrent l'ignorer car le travail prend toute la place. Et ils n'ont pas envie que cela change, c'est une question d'équilibre. Certains sont cependant " accros " à un partenaire.

Balance

Le ciel est encore sympa avec vous, surtout si vous êtes des 2 premiers décans. Pour le 3ème, il y a un problème, toujours le même, qui génère en vous de l'angoisse. Je vous en ai souvent parlé mais c'est d'actualité ces jours-ci avec la conjonction entre Vénus et Pluton qui est exacte et qui va le rester quelque temps. Toutefois, c'est une bonne occasion pour sortir de l'oubli la situation à l'origine de ces angoisses.

Scorpion

Les astres sont avec vous si vous avez envie de révéler vos sentiments, 3e décan. Vous pouvez être en confiance, l'autre ne vous claquera pas entre les doigts. Vous serez même très bien accueilli et on répondra à votre amour. Surtout si vous êtes né autour du 18 novembre. Cela dit, il est possible aussi que vous vous passionniez pour un sujet d'actualité ou que vous vous soyez découvert un nouveau centre d'intérêt.

Sagittaire

Le Soleil occupe à présent votre 3e décan et se trouve en délicatesse avec Neptune. Vous risquez une désillusion, comme seuls les idéalistes peuvent en connaître. Et vous êtes spécialiste en la matière. Vous êtes souvent trop optimiste et cela vous joue des tours... Certains ont cependant des planètes chez leurs voisins Scorpion ou Capricorne, et surtout celles en Capricorne les verront plus réalistes.

Capricorne

La conjonction Vénus-Pluton, dans votre 3e décan, est parfaitement exacte, aussi ne luttez pas contre l'amour parce que vous avez fait de mauvaises expériences dans le passé. Certes, l'amour est souvent un vrai tourment pour vous parce que vous craignez l'abandon depuis toujours, mais la conjoncture ne donne pas l'impression que vous pourriez être abandonné. Au contraire, l'autre est peut-être trop possessif.

Verseau

Ouf, la dissonance Mars-Jupiter qui a mis le 3e décan très en colère face à une injustice se termine ce week-end. Il est impératif que vous vous détendiez les amis ! Avec la Lune en Poissons, il serait bon que vous vous dépensiez ou que vous dépensiez ! : Une petite séance de shopping pour les cadeaux de Noël par exemple vous fera beaucoup de bien, vous penserez à autre chose.

Poissons

Chez vous, la Lune s'allie avec Neptune et Pluton, attention à ne pas vous voir tous les défauts ou toutes les qualités. Ne soyez pas excessif aujourd'hui, dans un sens ou dans l'autre. 1er décan né au tout début du signe. Mars entrera demain en Sagittaire, elle sera en dissonance (rapide) avec vous et peut vous replonger dans une situation juridique ou légale datant des mois de mai et juin derniers.