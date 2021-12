L'horoscope du jeudi 9 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune rencontre Jupiter dans votre secteur amical, qui gère aussi les bonnes surprises, les projets, tout ce qui concerne l'avenir. Vous développerez un bel optimisme 3e décan, même si Jupiter est en dissonance avec votre maître (Mars). Vous pourriez prendre une décision très courageuse et être fier de vous. A moins que vous ne fassiez un gros effort pour venir en aide à l'un de vos amis.

Taureau

C'est un chouia chaotique ce matin pour le 3e décan, Jupiter et Mars vous en font voir de toutes les couleurs, vous êtes furieux tant vous trouvez le monde injuste. Surtout ne réagissez pas pour le moment, attendez de vous être calmé. Vers 16 h, la Lune entrera en Poissons et vous aurez de bonnes idées ; laissez votre mental dériver, vous finirez par trouver le moyen de réagir de manière efficace.

Gémeaux

Mercure ayant dépassé Neptune et étant en harmonie avec Jupiter, vous pourriez avoir une bonne nouvelle aujourd'hui, surtout 3e décan. Il faut dire qu'avec Neptune vous êtes toujours un peu secoué, qu'il s'agisse d'un problème familial ou professionnel. Peut-être que quelqu'un de la famille vous cause beaucoup de souci ou vous fait douter de vous-même, en tout cas la situation vous inquiète.

Cancer

Mars est bien placée, 3e décan, vous avez la niaque, du courage face à tout le travail qui vous attend, mais Mars est en dissonance avec Jupiter et vous risquez de trop en faire, de vous fatiguer alors que vous avez malgré tout de bonnes réserves. Vous vous mettrez trop de pression, peut-être parce que vous voudrez terminer avant l'heure, ou être plus rapide que les autres, mais ne vous ruinez pas la santé pour autant !

Lion

Ce n'est pas encore aujourd'hui que vous évoluerez dans une ambiance sereine, 3e décan. Mais au moins vous pourrez dire ce que vous pensez, quitte à prendre la parole alors que ce n'est pas le moment ! Mais vous aurez besoin de sortir ce que vous avez sur le coeur, quelqu'un vous ayant probablement fait une crasse. A moins que vous ne soyez inquiet et stressé pour l'un de vos proches ou votre conjoint.

Vierge

Une histoire concernant votre travail, quelque chose que vous trouvez injuste pourrait vous prendre la tête, 3e décan, mais cela va bientôt se calmer. La situation ne sera peut-être pas résolue, mais elle ne sera plus autant au 1er plan. Vous ou quelqu'un qui vous soutient, allez trouver la bonne manière d'agir pour arranger la situation, et surtout pour faire valoir vos droits qui ont peut-être été bafoués.

Balance

Jusqu'à dimanche, 3e décan, vous pourrez compter sur la conjoncture pour être porteuse de bonnes nouvelles, ou d'une aide financière qui tombera à pic. Comme toutes les aides d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, vous avez peut-être un projet qui traîne depuis des mois faute d'argent, mais il pourrait vous tomber du ciel ces jours-ci. Peut-être aussi que vous vous serez adressé à la bonne personne pour être aidé !

Scorpion

Tout va bien pour le 1er décan et ira bien pendant un certain temps. C'est le 3e décan qui n'est pas au top ces jours-ci mais il va lui aussi se débarrasser très bientôt (fin décembre) du trublion qui l'empêche de se sentir bien et en phase avec le monde extérieur. Cela dit, il se peut qu'on vous accuse de quelque chose et que vous ne puissiez pas répliquer pour le moment. Et c'est tant mieux, n'agissez pas sous le coup de l'émotion.

Sagittaire

Mercure entame un bon aspect avec Mars, cela va peut-être vous permettre d'éclaircir la situation, de dire ce que vous pensez des agissements de certains, qui sont représentés par Mars en 12. La tradition dit que la 12, ce sont les " ennemis cachés ". Je pense plutôt à des personnes qui vous jalousent, tout en vous faisant des sourires hypocrites. Vous pourrez leur faire comprendre que vous les avez devinés.

Capricorne

Quel est mon intérêt ? Qu'est-ce qui me mettra le plus à l'aise ? Voilà les questions que vous devez vous posez aujourd'hui si vous avez quelque chose à dire qui peut fâcher un ami ou un collaborateur. Vous préféreriez vous taire peut-être (Mercure en 12), mais vous ne pourrez pas faire autrement que de dire ce que vous pensez. En tout cas, ne soyez pas agressif, vous serez plus à l'aise si vous êtes amical.

Verseau

3e décan, non seulement la Lune est chez vous mais elle passe par conjonction sur Jupiter, elle-même en mauvais termes avec Mars. Cela ne peut que provoquer de la colère, un fort sentiment d'injustice, et vous inciter à agir de manière impulsive tout en allant contre votre intérêt. Essayez de vous canaliser, de vous maîtriser, vous serez plus crédible et vous frapperez plus fort si vous gardez votre sang-froid.

Poissons

La Lune entrera chez vous vers 4h cet après-midi. 1er décan, elle sera encore imprégnée de sa conjonction avec Jupiter, aussi essayez de ne rien exagérer. Ni votre optimisme, ni votre colère. Ce sont des sensations, ou des situations qui sont le fruit de votre imagination que vous évoquerez ou anticiperez. Mais ne faites rien, ne dites rien qui pourrait se retourner contre vous parce qu'on l'interpréterait de travers.