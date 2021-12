L’horoscope du vendredi 10 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Dès ce matin, vous sentirez que ce n'est pas la grande forme, mais vu la force de la nature que vous êtes, vous ferez comme si de rien n'était et vous démarrerez courageusement votre journée, en essayant d'ignorer ce qui vous tracasse au fond de vous. Essayez d'en parler avec quelqu'un, cela vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe en vous ; il est totalement inutile de mettre un mouchoir dessus.

Taureau

Vous vous poserez les bonnes questions aujourd'hui, surtout si vous êtes du 2e décan. Vous êtes en train de vivre une situation déstabilisante et vous ne devez pas négliger les avis que vos amis et alliés professionnels vous donnent. Ne faites surtout pas la sourde oreille à ce qu'il se passe et cherchez une idée, un moyen de vous en sortir sans y laisser trop de plumes. C'est possible, vous pouvez y arriver !

Gémeaux

3ème décan, né après le 14 juin, Mercure s'oppose à vous et vous invite à ouvrir le dialogue afin de trouver un accord, que ce soit sur le plan professionnel ou privé. Vous avez eu une discussion, ou vous allez l'avoir, et tout se passera bien si vous vous montrez diplomate. N'imposez pas votre vision des choses ou ne mettez pas l'autre devant le fait accompli, ce sont des énergies qui ne vous serviraient pas.

Cancer

Avec la Lune en Poissons aujourd'hui et demain, vous vous sentirez en pleine possession de vos moyens et surtout, 2e décan, vous serez libre de n'en faire qu'à votre tête. Profitez-en pour approfondir une idée sur laquelle vous planchez depuis des mois et que vous allez bientôt pouvoir concrétiser. Pour l'instant, il semble y avoir un obstacle matériel, une question d'organisation, mais vous dépasserez ça.

Lion

Le problème que vous allez devoir affronter, 2e décan, et que vous avez déjà affronté entre mars et mai, c'est un manque de confiance en vous. C'est étonnant quand on vous connaît et qu'on sait qu'au contraire, vous êtes de ceux qui ne manquent jamais d'assurance, de certitudes. Mais les aléas de la vie vous déstabilisent depuis quelque temps, et c'est du côté professionnel que cela vient, autant que du côté affectif !

Vierge

1er et 2e décan, n'essayez pas de changer les autres, que ce soit dans le domaine du travail ou dans votre vie privée. Vous voulez leur bien, c'est sûr, mais ce n'est pas votre rôle de jouer les docteurs et en plus vous ne pouvez pas être efficace. Sauf si on vous demande de l'aide pour changer, pour évoluer : vous serez alors utile en trouvant la bonne personne. Mais cela ne peut pas être vous, sauf si c'est votre métier.

Balance

Vous avez un léger facteur chance en ce moment si vous êtes né après le 18 octobre. Vous devez absolument profiter d'une proposition qu'on risque de vous faire. Toutefois, il semble y avoir un obstacle - parfois de taille - et il vous paraît indépassable. Réfléchissez quand même, faites une liste des avantages et des inconvénients, c'est peut-être quelque chose qui ne se représentera pas.

Scorpion

Allez, encore un peu de courage car Mars va sortir de votre signe entre dimanche et lundi. Vous ne la reverrez plus avant octobre 2023 ! Nous en reparlerons lundi, mais cette planète, qui est votre maître, a pu faire quelques dégâts récemment et le fait qu'elle vous quitte va ramener un brin de sérénité dans votre vie, 3e décan (elle était chez vous depuis le 28 novembre). Toutefois, certains vivent une passion tourmentée.

Sagittaire

Mars s'apprête à entrer dans votre 1er décan (lundi) mais vous vous sentez déjà monté sur ressorts et incapable de tenir en place. Calmez-vous en faisant du sport ou toute activité qui vous permettra de dépenser votre énergie en trop. Cela dit, attention au coup de froid, vous pourriez attraper quelque chose qui vous donnera de la fièvre. Votre impatience peut également vous inciter à la maladresse.

Capricorne

Le 2e décan est en vedette aujourd'hui, avec une harmonie entre Lune et Uranus. Plus que d'habitude vous serez à l'écoute de ceux qui vous entourent, parce que vous les " sentirez " bien et que vous savez que vos conseils pourront les aider. Ceci dit, cela peut être l'inverse : c'est à vous qu'un ami bien intentionné pourrait donner un précieux conseil, surtout si vous vous cherchez une nouvelle voie.

Verseau

1er et 2e décan, vous serez très sensible à la détresse matérielle d'un de vos amis, et même de ces anonymes que vous croisez et qui semblent ne rien avoir. Vous aimeriez les aider, les prendre en main, leur expliquer qu'ils peuvent s'en sortir, qu'il suffit parfois de pas grand-chose. Mais vous savez aussi que c'est plus facile à dire qu'à faire. Toutefois, vous vous dites que si vous l'avez fait, d'autres peuvent le faire !

Poissons

Chez vous, 1er et 2e décan, la Lune s'accorde avec Uranus et décuple votre flair. Ce que vous capterez, ce que vous sentirez sera juste, inutile de chercher à vous l'expliquer. Parfois, les signes d'Eau comme le vôtre, savent décrypter la communication non verbale : sans vous en rendre compte, vous comprenez le discours des autres à travers leurs gestes, leur posture, et surtout leur regard.