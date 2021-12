L'horoscope du mercredi 8 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Bien placée pour votre 3e décan, Mercure est en phase avec vous, mais elle est troublée par Neptune et il vous est conseillé d'exercer votre sens critique, quoi qu'on vous dise. On pourrait vous raconter des bobards pour que vous adhériez à un parti... Ne prenez pas les discours des autres, surtout politiques, pour argent comptant et dites-vous que les promesses n'engagent que ceux qui les font.

Taureau

2ème décan, même rétrograde, Uranus qui campe sur votre Soleil peut provoquer de l'étonnement face au culot de certains, ou à des décisions qui sont prises. Cela semble concerner la gestion d'une crise, ou une question financière, et vous pourriez avoir l'impression qu'on se fiche de vous. Si vous êtes directement concerné par ces décisions, dites-vous que cela va encore changer d'ici mars-avril 2022.

Gémeaux

2e décan, le Soleil est encore face à vous, en phase avec la Lune, il est donc possible que vous receviez une invitation qui vous honorera parce que vous vous sentirez accepté par ceux qui vous invitent (vous craignez beaucoup le rejet). Toutefois, selon votre ascendant, cette invitation peut être d'une autre nature, amoureuse par exemple. Mais dans ce cas, cela risque d'être compliqué : êtes-vous libre ?

Cancer

Non seulement Vénus conjointe à Pluton s'oppose à vous, mais les deux sont en phase avec Mars, qui joue les activateurs, les accélérateurs. Deux possibilités pour ceux du 3e décan : soit vous êtes tombé fou amoureux et vous êtes prêt à tout pour qu'on vous aime, soit vous êtes en plein doute sur la fidélité de votre partenaire. Le bon aspect de Mars vous invite à agir, quoi qu'il se passe, surtout si vous êtes amoureux.

Lion

La Lune et Uranus sont fâchées pile à 8h02 et si vous êtes du 2e décan, vous démarrez la journée en pensant à ces changements en cours que vous ne contrôlez pas. C'est précisément ce qui vous " défrise " : de n'avoir aucun pouvoir sur ce qu'il se passe. Certes, Uranus est rétrograde et cela agite davantage vos pensées que les événements en eux-mêmes. Toutefois, quelqu'un peut vous inciter à y penser.

Vierge

3e décan, votre compréhension d'une situation, probablement affective, peut être faussée par l'un de vos proches qui vous donne des informations, ou vous dit des choses que vous devriez remettre en question. Je ne suis pas sûre qu'on vous mente, mais on cherche peut-être à vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Utilisez votre sens critique jusqu'à vendredi, l'aspect sera alors terminé.

Balance

Vous aurez affaire, 3e décan, à un/des interlocuteurs dont vous sentez qu'ils vous baratinent, qu'ils essayent de noyer le poisson comme on dit. Ne le ou les laissez pas dire n'importe quoi, montrez-leur que vous n'êtes pas dupe et que votre point de vue à vous doit être pris en compte. Parce que, clairement, leur attitude et leur discours n'auront pas d'autre but que de rejeter vos idées ou votre façon de faire.

Scorpion

Ça pourrait être très chaud sur le plan sentimental pour certains natifs du 3e décan. Il se peut en effet que quelqu'un vous déclare sa flamme, ou que vous-même n'ayez qu'un but, qu'un objectif, expliquer à l'objet de votre flamme combien vous l'aimez et le désirez. Il semble que vous risquez d'aller un peu trop loin si c'est vous qui prenez l'initiative. Malgré votre impatience, laissez l'autre être à l'initiative.

Sagittaire

Mercure entre dans le 3e décan de votre signe, mais en dissonance avec Neptune et cela vous empêche d'y voir clair. D'un côté on risque de vous manipuler, de l'autre vos petites voix intérieures, vos intuitions sont difficilement déchiffrables et vous ne savez pas quoi penser. Surveillez les mensonges de toute sorte, ceux des autres mais aussi les vôtres. D'ailleurs, on pourrait vous reprocher d'avoir travesti la vérité.

Capricorne

La conjonction Vénus/Pluton est en harmonie avec Mars et si vous êtes né autour des 15, 16 janvier, l'amour sous quelque forme que ce soit, pourrait vous bouleverser, vous mettre sens dessus-dessous : que ce soit positif, à travers une rencontre, une passion débutante ou moins positif parce que l'amour vous fait souffrir, vous rend jaloux, ou vous voit victime de la jalousie et de la possessivité de l'autre.

Verseau

Vous ne serez pas mécontent de l'arrivée de Mercure dans le 3e décan du Sagittaire, car vous allez pouvoir vous exprimer à loisir, chacun à votre manière, et il faut dire que vous captiverez vos interlocuteurs. Toutefois, Mercure étant en mauvais termes avec Neptune, vos paroles risquent d'être un peu trop idéalistes, pour ne pas dire utopiques. Veillez à garder contact avec le réel et les contraintes qu'il impose.

Poissons

3e décan, la dissonance Mercure/Neptune risque de ne pas jouer en votre faveur, vous pourriez donner une image de vous qui sera fausse. En effet, vous voudrez peut-être trop plaire, ou paraître plus qualifié que vous ne l'êtes et il n'est pas sûr qu'on vous croie. Si vous avez un entretien (né autour du 11 mars), soyez le plus naturel possible, ne cédez pas à votre désir d'en faire plus que nécessaire.