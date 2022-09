L'horoscope du mercredi 28 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous chercherez la bagarre aujourd'hui ! Heureusement, cela se passera plus dans votre tête que dans la réalité (on l'espère en tout cas !). Vous ne verrez que les pires défauts de ceux que vous croiserez et vous serez très bien inspiré de ne rien dire à personne si vous ne voulez pas réellement la bagarre. Et ça vous passera aussi vite que ce sera venu.

Taureau

Vous n'êtes pas du genre impressionnable, mais disons que vous serez un peu plus influençable que d'habitude. Et comme vous le sentirez, vous vous méfierez de ceux avec qui vous serez en contact aujourd'hui. Et même s'il s'agit de votre conjoint ou de quelqu'un que vous aimez, vous serez trop sensible à leur attitude et à leurs paroles.

Gémeaux

Vous aurez quelque chose à faire, et comme ce sera une contrainte, vous repousserez sans cesse le moment de vous y mettre. C'est quelque chose sur quoi vous devrez vous concentrer et comme vous sentez que ça ne sera pas facile, vous aurez du mal à démarrer. Mais dites-vous que plus vous tarderez, plus ce sera contraignant.

Cancer

Vous vous sentirez bien dans votre peau, en veine de séduction et personne ne vous arrivera à la cheville, en tout cas parmi ceux qui seront autour de vous aujourd'hui. Vous serez, inconsciemment, dans la rivalité et serez le plus heureux, ou la plus heureuse si vous avez le sentiment de dépasser les autres en termes de séduction.

Lion

A cause de la Lune en Scorpion, tout d'un coup vous serez dans le doute alors que vous étiez si confiant ces derniers jours. Mais il s'agira d'une sorte de faille temporelle : vous aurez pensé à quelque chose qui vous aura momentanément déstabilisé. Car les influx sont excellents, surtout avec l'arrivée de Vénus en Balance demain.

Vierge

Mercure stationne à présent à 24° de votre signe (né autour du 17 septembre) et s'oppose donc à Neptune, une configuration que vous connaissez bien car elle est troublante, remuante, et provoque des illusions/désillusions. Je vous ai souvent dit qu'il fallait ouvrir les yeux sur le fait que vous ne pouvez pas soigner ceux que vous aimez, qu'il ne faut pas servir de médicament à vos proches.

Balance

La Lune étant aujourd'hui chez votre voisin Scorpion, vos désirs, vos envies, vos besoins seront au premier plan. Besoin de tendresse, de câlins, mais aussi qu'on se montre généreux avec vous si vous fêtez votre anniversaire. Constater qu'on vous donne, vous qui passez votre temps à tout faire pour les autres, vous fera beaucoup de bien au moral.

Scorpion

La Lune étant chez vous, bien sûr votre sensibilité sera excessive, mais vous serez également plus intuitif que d'habitude. Vous capterez tout, même ce que vous n'avez pas envie de capter chez les autres : leurs mauvaises ondes par exemple. Pensez à votre bien-être avant tout, et éloignez-vous de ceux que vous sentez mal intentionnés, ou d'humeur trop maussade.

Sagittaire

Mettez-vous légèrement en retrait de manière à ne pas vous mêler aux conversations, et même aux polémiques autour de vous. Franchement, vous n'avez pas de temps à perdre à discutailler sur des sujets qui, de toute façon, opposent toujours les gens. L'argent, la politique, la façon dont le monde évolue. Vous n'aimez pas ceux qui ne pensent pas comme vous.

Capricorne

Vous aurez envie/besoin de vous montrer amical et généreux avec les autres. Aider le jeune stagiaire, par exemple, donner un coup de main à l'apprenti, travailler en équipe... Même chose à la maison. Toutefois, une réunion amicale peut également être au programme, que ce soit pour déjeuner ou prendre un pot après le boulot.

Verseau

Ce n'est pas que vous aurez trop d'obligations, mais tout ce que vous ferez vous semblera être une obligation parce que vous ne pourrez pas zapper ce que vous avez à faire. Alors que l'ambiance Balance est un appel à la liberté, vous ne vous sentirez pas libre. Heureusement, la Lune est l'astre le plus rapide, ses influx ne durent que quelques heures (1er décan aujourd'hui).

Poissons

Vous n'aurez qu'une envie, c'est de vous débarrasser de ce que vous avez à faire pour avoir l'esprit en paix et pouvoir faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Rien, dans l'idéal ! C'est-à-dire que votre côté contemplatif est accentué par la conjoncture et que regarder les nuages, rêver, est ce dont vous aurez vraiment besoin aujourd'hui.

