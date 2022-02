L'horoscope du mercredi 23 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est une bien meilleure journée qu'hier pour négocier et surtout pour convaincre un interlocuteur que votre idée ou un projet a du sens et que vous êtes l'homme ou la femme de la situation ! En période Poissons, vous avez souvent affaire à des personnes indécises, aussi précisez-lui que ce n'est pas pressé (même si pour vous ça l'est) et qu'une réflexion s'impose. Insistez sur ce que ça va lui rapporter à lui/elle.

Taureau

Jupiter est valorisée aujourd'hui, or elle forme un bon aspect avec vous et avec Uranus. Certains sont en train de trouver le moyen de sortir d'une situation contraignante et qui pouvait se révéler angoissante parce qu'ils ne se sentaient pas libres de leurs choix. Vous allez donc gagner en indépendance, peut-être sur le plan professionnel (ou familial pour certains), et vous ne reviendrez pas en arrière.

Gémeaux

Un important rendez-vous est au programme et vous craignez peut-être que cela se passe mal ? Si vous n'êtes pas attentif et que vous faites des blagues, en effet ça ne se passera pas très bien. Mais si vous êtes sérieux et à l'écoute, si vous rebondissez en ayant des idées (ce qui est tout à fait dans vos cordes), ça se passera très bien. Une invitation, un meeting peuvent également être au menu.

Cancer

Vous serez beaucoup trop sensible aux détails, et cela ne peut que vous énerver, c'est normal ! Plus vous leur accorderez d'importance et plus ils vous énerveront. Donc déléguez, si possible, laissez les autres s'occuper de ces détails, ne cherchez pas à tout contrôler, même si cela vous angoisse de lâcher prise. Par ailleurs, 3e décan, s'il y a de la dispute dans l'air, ne l'alimentez pas avec... des détails.

Lion

Une bonne journée s'annonce, il se trouve que vous aurez une bonne idée en tête ou qu'on vous proposera quelque chose, 1er décan en particulier, mais vous pouvez tous y avoir droit (en fonction de votre thème). Il peut aussi y avoir, pour certains, une transaction financière au programme de la journée, elle évoluera en votre faveur. 2e décan, vous, c'est votre indépendance financière qui est en question.

Vierge

Il vous arrive d'avoir de bonnes défenses, vous vous protégez efficacement des autres parce que vous avez l'habitude de vous sentir mal jugé ou critiqué. Mais en période Poissons, vous n'utilisez pas vos défenses de manière efficace et il est possible que quelqu'un touche votre point sensible aujourd'hui et que cela vous déstabilise. Dépêchez-vous de rendre la pareille, mais avec humour, ce sera très efficace.

Balance

Vous sentirez que c'est le bon moment pour prendre une initiative ou faire une proposition à quelqu'un, soit parce que cette personne vous plaît, soit parce que vous voulez faire affaire avec lui/elle. Quoi qu'il en soit, vous serez en position de force, ne pensez surtout pas le contraire et n'y allez pas en vous disant que ça ne marchera pas. Plus vous serez positif et sûr de vous, mieux l'autre sera disposé.

Scorpion

Plus de dissonance, mais au contraire un bon aspect, en début de journée, entre la Lune, Vénus et Mars. Vous aurez à coeur de vous montrer gentil, affectueux et ouvert avec celui/celle que vous aimez et avec qui ça ne s'est peut-être pas bien passé hier. Vous aurez le sentiment que vous devez réparer ce qui a été abîmé, à savoir les sentiments qu'on vous porte. Mais allez-y en douceur, n'en rajoutez pas dans l'autre sens !

Sagittaire

Vous serez les hôtes de la Lune et votre tendance à vous disperser sera accentuée. Vous aurez l'impression que si vous prenez votre temps pour faire ce que vous avez à faire, vous n'aurez aucun résultat. Mais ça ne sera qu'une impression, une vision subjective et produite par votre imagination. Quelles que soient vos obligations vous aurez tout votre temps, faites une liste et suivez-la scrupuleusement.

Capricorne

Il n'est pas exclu que vous ayez un choix à faire et que, pour une fois, vous ne sachiez pas quelle direction suivre. Prendre de la distance par rapport à une situation amoureuse, ou persévérer ? Il vous est conseillé d'attendre la fin de la semaine ou le début de l'autre, apparemment les choses se décanteront d'elles-mêmes (3ème décan). 1er décan, attendez vendredi si vous avez une réponse à donner.

Verseau

Si vous attendez une réponse, un document, une autorisation, ce mercredi semble être votre journée, surtout si vous êtes né en janvier ; il n'y a que du positif dans l'air, apparemment (il faut voir le reste de votre thème). 3e décan, une histoire datant de fin décembre-début janvier pourrait bien revenir et si ça avait été un problème, vous pourrez le régler dans les prochains jours, avant le 6 mars.

Poissons

Ne cherchez pas à avoir le dernier mot, ou à démontrer à votre boss qu'il ou elle a tort, ce serait peine perdue et en plus vous vous feriez mal voir. Ce qui sera important c'est que vous soyez conscient de la portée de vos paroles et de vos actes, parce que parfois vous y allez à l'instinct et vous ne mesurez pas les conséquences de ce que vous faites. Et ne prenez pas la situation à la légère.