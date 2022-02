L'horoscope du mardi 22 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est dans le domaine de l'argent, d'une négociation peut-être, qu'il y aura un couac aujourd'hui. Vous aurez affaire à quelqu'un de totalement hermétique, ou qui vous refusera ce que vous demandez. Ne vous exposez pas et, en conséquence, ne demandez rien, n'attendez rien des autres. Sauf peut-être né autour du 28 mars : Mercure vous regarde avec amitié, les autres aussi !

Taureau

Vous aurez une forte sensibilité aujourd'hui, quelqu'un ou même votre partenaire/conjoint/ami se montrera très froid et distant avec vous, ce qui ne peut que vous déstabiliser, légèrement pour les uns et plus fortement pour ceux nés autour des 8, 9, 10 mai. La dissonance de Saturne vous voit très sensible à l'abandon sous toutes ses formes et c'est cette impression qui dominera.

Gémeaux

C'est dans le domaine du travail ou de l'organisation de votre journée que quelque chose clochera ; ça ne durera pas, mais il y aura du retard. Si vous avez un rendez-vous de boulot, ou même chez un médecin, attendez-vous à devoir patienter, or vous n'êtes pas d'une patience exemplaire comme votre voisin Taureau. Mais, joueur comme vous l'êtes, si vous avez un smartphone, vous ne verrez pas le temps passer.

Cancer

Vous aurez très envie de plaire et utiliserez toutes vos armes de séduction pour attirer l'attention, mais certains d'entre vous auront l'impression qu'on ne les calcule pas. Ou que ce qu'ils ont fait, voire ce qu'ils portent, ne remporte pas le succès escompté. Ne vous découragez pas, c'est un mauvais courant très passager et en fin de journée vous aurez retrouvé votre confiance en votre charme.

Lion

On ne peut pas dire que vous serez d'une humeur très optimiste aujourd'hui, vous avez peut-être de bonnes raisons de vous faire du mouron (certains) mais il ne faut pas non plus que cela envahisse tout votre espace. Il n'y pas de problème dans TOUS les domaines de votre vie... En outre, le ciel est en mouvement et ce qui est négatif un jour peut devenir positif le lendemain. Gardez confiance.

Vierge

La plus grande partie de la conjoncture est positive pour vous, il y aura juste un petit incident aujourd'hui dans le domaine des échanges. Vous ne saurez pas si vous devez parler ou vous taire, ou si ce que vous entendez est vrai ou faux. En réalité, en période Poissons, vous êtes plus influençable que d'habitude, mais cela ne dure qu'un moment ; le temps que votre esprit critique se réveille !

Balance

Que vous soyez en vacances ou non, vous serez ennuyé provisoirement par une question d'argent. Les uns parce qu'ils auront trop dépensé, les autres parce qu'ils n'arriveront pas à joindre les deux bouts. Mais est-ce que ça ne sera pas plus une peur qu'une réalité ? En période Poissons, il arrive souvent qu'on se fasse des idées, le signe est géré par Neptune qui est la maîtresse des illusions et désillusions.

Scorpion

La Lune est chez vous, en dissonance avec Saturne et Uranus et vous aurez des états d'âme. Vous aurez même l'impression d'être envahi, que vos émotions vont déborder. Je vous disais hier de ne pas laisser votre sensibilité vous dominer, et je pense que vous ferez des efforts très louables aujourd'hui pour rester de marbre si on vous provoque. Et il semble qu'un partenaire cherchera à vous faire réagir.

Sagittaire

Vous serez beaucoup moins expansif que d'habitude parce que quelque chose vous tracassera et que vous aurez la tête ailleurs ; c'est tout juste si vous verrez ceux qui vous entourent et si vous leur direz bonjour ! Mais vous aurez besoin de ce temps de réflexion, d'intériorisation, pour vous faire une idée plus précise d'une situation, ou d'un travail que vous avez à faire et que vous ne savez pas comment aborder.

Capricorne

L'harmonie entre vous et la conjonction Vénus-Mars est exacte ! Soit l'amour est une flamme ardente, au positif ou au négatif selon votre thème, soit il est question d'argent et d'une rentrée conséquente. Quoi qu'il en soit, cette journée est marquée par une alternance d'espoir et de fatalisme. Votre nature vous dit que rien de bon ne ressortira de la situation, mais la réalité peut vous prouver le contraire.

Verseau

Vous pensez, pour certains, être dans une impasse professionnelle parce que vous stagnez ou que vous avez perdu certains privilèges. Mais n'êtes-vous pas logé à la même enseigne que les autres ? Est-ce que cela s'adresse spécialement à vous ? Probablement pas, mais vous pensez que c'est contre vous... Cela dit, vous avez des portes de sortie en ce moment et encore plus à partir du mois de mai.

Poissons

Est-ce que vous ne seriez pas en vacances, ou est-ce que vous n'allez pas prendre quelques jours ? En tout cas il y a de la détente, des loisirs et c'est vraiment léger côté boulot. Toutefois, étant donné que Jupiter est dans votre signe et qu'elle peut autant vous aider à vous détendre que vous crisper, certains d'entre vous sont face à un problème légal ou administratif, une injustice, ou ont besoin d'un avocat.