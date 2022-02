L'horoscope du dimanche 20 février 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous aurez envie de plaire et ferez tout ce qu'il faut pour, mais la dissonance entre Lune et Vénus laisse penser que vos efforts ne serviront à rien. Ce n'est pas que vous n'êtes pas séduisant, mais vous aurez affaire à quelqu'un de froid et distant, qui n'a aucune envie de se laisser séduire. Et cela peut se jouer autant dans le domaine amoureux que dans d'autres domaines de la relation.

Taureau

Vous êtes gentil, toujours prêt à rendre service, mais il ne faut pas vous dire ce que vous devez faire. C'est ce qu'il se passera aujourd'hui et cela vous énervera. Vous ne serez pas tous à cran, mais ce sera quand même une tendance car vous supporterez mal ce que vous vivrez comme une contrainte. Même si ce n'en est pas une et qu'on ne fait que vous donner un conseil qu'on juge utile.

Gémeaux

Les dissonances du jour entre Lune, Vénus et Mars laissent penser que les plaisirs ou les loisirs que vous aviez prévus ne vous produiront pas l'effet escompté. Certes, vous aspirerez à vous sentir bien en compagnie des autres et à avoir des activités amusantes, mais ces autres en question ne seront pas d'humeur et créeront une ambiance qui sera le contraire de ce que vous attendez.

Cancer

Autant la journée d'hier était chaleureuse chez vous, en famille peut-être, autant ce dimanche sera moins léger, les rapports familiaux étant plutôt tendus. Les tensions ne viendront pas de vous, votre caractère est parfois en question mais pas aujourd'hui ; ce sont vos proches, ou votre conjoint, qui ne seront pas à prendre avec des pincettes. Et cela vous obligera à faire des efforts ! Un comble !

Lion

Vous serez plongé dans vos réflexions, distrait, en conséquence on risque de vous bouder et même de vous faire une petite remarque que vous jugerez désagréable. Du reste, vous ne supportez pas les remarques en ce moment, vous les prenez mal mais ce n'est pas exceptionnel. Votre nature est comme ça : vous supportez mal la critique et n'aimez pas être remis en question. Pourtant, parfois, ça aide...

Vierge

Votre objectif, dans l'idéal, serait de vous reposer, de ne faire que ce qui vous plaît. Mais ce sera peine perdue, vos enfants, vos amis, tous vous solliciteront. Et pour vous détendre, ce sera raté ! Il faut dire qu'avec Mercure en Verseau vous êtes plus nerveux que d'habitude - si c'est encore possible ! On ne le voit pas, vous le cachez soigneusement, mais vous êtes souvent inquiet et... nerveux.

Balance

Encore en visite chez vous, la Lune est fâchée avec Vénus et Mars, aussi y a-t-il des chances pour qu'un membre de la famille vous mette très en colère. Votre conjoint ou l'un de vos enfants ne tiendra absolument pas compte de votre besoin de vous détendre et, peut-être, de ne rien faire. Et vous ne le/la remettrez pas à sa place, alors que c'est ce que vous devriez faire. Il/elle ne vous détestera pas pour autant.

Scorpion

Le contact avec vous ne sera pas très facile, vous serez un peu replié sur vous-même, peut-être parce que vous préférerez votre univers intérieur à la réalité. Vous serez bien avec vos pensées, avec votre imagination, et ceux qui vous entourent ne feront pas le poids. Cela dit, cette situation ne durera qu'une paire d'heures et par la suite vous serez bien plus agréable, sauf peut-être 1er décan, très nerveux.

Sagittaire

Vous aurez la sensation, probablement fausse, que vos proches vous jugent, vous en veulent de quelque chose D'ailleurs, vous vous sentirez coupable sans savoir de quoi ! Cela ne durera pas, mais au final vous vous poserez des questions, vous demanderez si vous ne vous trompez pas sur l'une des personnes de votre entourage qui a, avec vous, une attitude que vous trouvez détestable.

Capricorne

Ce n'est peut-être pas le dimanche dont vous rêviez parce que vous serez obligé de jouer les sergent-chef et donc de faire régner l'entente cordiale en famille, ce qui n'est pas toujours facile quand on a des enfants ! En outre, certains d'entre vous ont peut-être un travail à terminer et les loisirs passeront au second plan. Et si vous êtes de ceux qui ont eu un coup de coeur, vous serez soudain partagé...

Verseau

Exception faite de ceux qui reçoivent Saturne (nés autour des 6, 7 février) vous êtes dans une bonne période, il y a certainement une amélioration sur le plan matériel. Elle est là, ou elle est à venir, peut-être parce que vous allez changer de boulot et gagner plus, ou tout simplement parce que vous serez mieux payé là où vous êtes. Et si vous êtes indépendant, vous aurez davantage de clients.

Poissons

Vous n'aimez pas douter, vous méfier, vérifier à qui vous avez affaire, et si c'est agréable pour les autres, cela peut malgré tout vous jouer des tours pendables. Et c'est ce qu'il peut se passer aujourd'hui, vous jugerez que vous avez été naïf encore une fois avec l'un de vos proches, vous avez cru en ce qu'il ou elle vous disait et vous vous êtes aperçu que vous n'auriez pas dû.