L'horoscope du mardi 8 août 2023

Bélier

Une rentrée d’argent, une acquisition, pourraient faire votre bonheur aujourd’hui. Mais comme vous n’êtes pas toujours très matérialiste, il se peut qu’il soit plutôt question de bien-être, de confort, d’apaisement dans le domaine amical ou amoureux. En tant que Bélier, la vie est souvent un combat pour vous, mais en ce moment une trêve est possible, surtout pour le 2e décan ; profitez-en un max !

Taureau

Nous évoquions Jupiter et ses bienfaits hier, ils sont confirmés aujourd’hui par une rencontre entre la Lune et la planète de chance ! Elle se fait chez vous et ce dont vous rêvez, 2e décan, ce que vous attendez, peut se réaliser à partir d’aujourd’hui et dans les prochaines semaines (né autour des 5 et 6 mai prioritairement). Un beau voyage peut vous être promis, mais l’argent ne sera pas toujours étranger à votre satisfaction.

Gémeaux

Vos croyances, religieuses ou autres, sont l’objet d’un questionnement depuis plusieurs mois. Ce n’est peut-être pas vous qui vous interrogez, mais la société et son évolution. Maintenant, il y a une forme de croyance qui s’apparente à la naïveté, et que vous devez examiner de près si vous ne voulez pas vous faire "avoir" par ceux qui s’ingénient à escroquer les autres.

Cancer

Le bon aspect dont je vous parlais hier est actualisé aujourd’hui. C’est-à-dire que si vous êtes du 2e décan, un ou une amie pourrait vous être utile, ou vous faire une proposition qui vous enchantera. Toutefois, l’inverse est également possible et c’est vous qui serez utile à l’un de vos proches. Vous êtes des êtres très sensibles et le besoin d’aider, de secourir, est une bonne manière de mieux vivre cette sensibilité.

Lion

À 10h12 exactement, la Lune sera conjointe à Jupiter (en Taureau). Vous trouverez que tout est important, et serez un peu trop exigeant avec ceux qui vous entourent. Mais vous exigerez aussi beaucoup de vous-même, surtout dans le domaine de l’honnêteté, de la droiture. Votre sens du devoir étant aussi très exagéré, évitez de vous "coller" des tâches trop lourdes.

Vierge

La rencontre de la Lune et de Jupiter est parfaitement alignée avec votre 2e décan, qui reçoit à présent les bons influx de Jupiter pour plusieurs semaines (jusqu’à mi-octobre, mais Jupiter rétrogradera à partir du 5 septembre). Franchement, c’est une excellente conjoncture qui indique une ouverture, un progrès, une possible formation avec diplôme, et même une reconnaissance dans certains cas.

Balance

Il pourrait être question d’argent, et parfois d’une grosse somme puisque Jupiter est impliquée dans la conjoncture et que cette planète agit comme un amplificateur. Maintenant, est-ce que vous avez besoin d’une importante somme pour faire un achat, ou est-ce que vous allez en recevoir une qui serait le fruit d’une vente, d’une prime, voire d’une donation pour certains ?

Scorpion

Vous accordez beaucoup d’importance aux autres, en ce moment, au regard qu’ils ont sur vous, peut-être parce que l’une/e d’entre eux vous plaît particulièrement ? Ou alors, c’est habituel, et vous tenez compte non seulement du regard qu’ils ont sur vous (que vous pensez qu’ils ont, en fait), mais aussi de leur avis, enfin de ce que vous supposez être leur avis. Faites la part des choses entre ce que vous "croyez" et la réalité.

Sagittaire

La Lune rencontre votre planète maîtresse, Jupiter et cela risque de beaucoup accentuer votre esprit critique, qui est déjà mis en avant par une autre conjoncture. En conséquence, faites attention à ce que vous dites, à la façon dont vous exprimez ce que vous ressentez, ce que vous voyez ou entendez. Vous aurez la dent dure : votre tendance à émettre des jugements doit être canalisée.

Capricorne

La conjoncture semble excellente pour vous, et pour une bonne raison : vous serez content de vous, du regard des autres sur vous. Et vous aurez bien du mérite, car il est rare qu’un Capricorne soit bienveillant à son égard, vous êtes plutôt du genre à vous juger et à critiquer votre manque de perfection. Mais vous serez heureux, 2e décan, peut-être aussi parce que vous vous sentirez aimé et que vous en aurez des preuves tangibles.

Verseau

Vous n’aimez pas vous retourner sur le passé puisque vous êtes le signe qui représente l’avenir, d’ailleurs, vous avez souvent un train d’avance sur les autres ! Mais parfois, vous vous autorisez à repenser à une époque où vous étiez plus heureux – ou plus jeune – en vous demandant pourquoi vous n’en avez pas pro