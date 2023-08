L'horoscope du vendredi 4 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une petite douleur quelque part ? Musculaire la plupart du temps, ou alors une mal de tête, voire une migraine pour certains... Mais que se passe-t-il, qu’est-ce qui vous travaille dans votre tête, quelles questions sont sans réponses ? Il est vrai qu’avec Mercure et Mars en Vierge – très en avance sur le Soleil – vous avez de quoi vous questionner, vous critiquer et critiquer les autres. Et avoir mal !

Taureau

Vous serez forcément sensible à la dissonance qui se met en place entre Vénus et Uranus si vous êtes du 3e décan. Elle durera jusqu’à dimanche et elle indique que vous risquez de ressentir de fortes tensions dans le domaine affectif, en particulier avec quelqu’un de la famille, ou avec votre conjoint. Surtout si votre couple est déjà instable. Toutefois, cela peut aussi être de l’anxiété à propos de l’avenir ou de votre santé.

Gémeaux

Ce sera très passager et de plus vous avez de bons influx de Vénus (3e décan), mais la Lune et Neptune seront un peu fâchées avec vous ce soir, donc vous aurez un moment de flou, d’incertitude, voire de découragement face à tout ce que vous devez affronter, surtout né en fin de signe, après le 17 juin. Enfin, n’oubliez pas qu’avec Neptune vous êtes dans le monde de l’imaginaire, et que la réalité peut être toute autre.

Cancer

Même si le Soleil avance vers une dissonance avec Jupiter, vous êtes dans une bonne ambiance céleste et il ne faut vous inquiéter de rien ! Cette dissonance solaire, qui sera exacte dimanche est de celles qui créent de l’exagération du côté des dépenses ou de votre besoin de plaisir. Mais comme ce sont les vacances, vous n’avez peut-être pas envie de vous poser de limites, ce qui est très jupitérien !

Lion

Décidément, le ciel est agité en ce moment, et ce n’est pas fini ! Vénus, dans votre 3e décan (rétrograde) entame de nouveau une dissonance avec Uranus et il est à craindre que vous ressentiez des tensions. Comme la planète est rétro, cela indique plutôt des tensions intérieures, liées à une décision à prendre, voire à une rencontre récente dont vous ne savez pas où elle va vous mener.

Vierge

La dissonance qui s’installe entre Vénus et Uranus pourrait avoir un effet positif sur votre 3e décan ! En effet, elle a des chances de vous sortir de la solitude, de vous inciter à ouvrir votre coeur alors qu’il était méfiant et peu enclin à s’ouvrir. En tout cas, si vous êtes né autour du 15 septembre, quelqu’un saura vous toucher et vous vous demanderez si ça ne serait pas le moment d’évoluer...

Balance

Votre planète, Vénus, entame une dissonance avec Uranus, mais cela ne devrait pas trop vous affecter personnellement, sauf si Vénus est dans un important secteur de votre zodiaque. C’est plutôt votre conjoint ou une personne que vous aimez qui sera tendue, ou qui manifestera un comportement bizarre, distant, vous donnant l’impression qu’il/elle voudrait être ailleurs.

Scorpion

Vénus entre en dissonance avec Uranus, ce qui signifie qu’il se passe ou qu’il va se passer quelque chose dans le domaine amoureux ou financier. En particulier si vous êtes du 3e décan. Vous êtes peut-être en pleine remise en question dans votre couple, il y a des hauts et des bas, une certaine instabilité. Mais cette instabilité peut aussi être financière et cela vous tourmente tout autant.

Sagittaire

Ce n’est pas encore ça ! Surtout 2e et 3e décan. 2e, Mars est toujours en dissonance jusqu’au 11 et vous êtes obligé de vous freiner, de vous contrôler, peut-être à cause de ceux qui vous entourent et qui n’apprécient pas votre nature exubérante. Un conflit avec un parent ? 3e décan, La Lune rencontre Neptune et vous risquez d’oublier quelque chose, un objet, ou un rendez-vous. Vérifiez tout.

Capricorne

Normalement, la dissonance entre Vénus et Uranus, qui crée des tensions chez les Verseau, Lion, Scorpion et Taureau ne devrait pas vous toucher, 3e décan, sauf ascendant dans un de ces signes. En revanche, vous serez peut-être sensible au bon et rapide aspect de la Lune qui rencontre Neptune ce soir, au moment de vous coucher. Vous aurez de beaux rêves en tête, ou un moment romantique...

Verseau

Vénus, face à votre 3e décan en Lion, est rétrograde et entame une dissonance avec Uranus, qui a été activée déjà fin juin, début juillet. Si vous avez rencontré quelqu’un mais que la personne, ou vous-même, avez pris du recul, il est possible que vous vous posiez beaucoup de questions sur ce qui va advenir de la relation