L'horoscope du lundi 7 août 2023

Bélier

Né entre le 4 et le 12 avril, c’est vous qui recevez les influx solaires cette semaine et ils sont plutôt chaleureux, et surtout valorisants pour vous ! L’astre du jour sera conjoint à Vénus, ce qui décuplera votre charme, ou votre désir de séduire tous ceux que vous croisez. Et si vous cherchez quelqu’un avec qui partager de bons moments, il n’est pas exclu que vous trouviez autour de jeudi, vendredi.

Taureau

Cette semaine, Jupiter ne vous voudra que du bien ! Sa dissonance avec le Soleil se termine demain et c’est avec Mercure que la planète va s’aligner, ce qui est excellent pour votre 2e décan qui aura certainement la possibilité de briller, de se faire remarquer par son humour et par ses connaissances. Il se peut aussi que vous appreniez une bonne nouvelle, une info qui vous mettra en joie.

Gémeaux

Je maintiens ce que je vous ai dit hier, surtout 2e décan, d’autant plus que cette semaine Mercure sera conjointe à Mars. Résultat, vous vous énerverez dix fois plus, parfois pour des détails qui clochent et parfois pour des choses plus importantes et sur lesquelles vous n’aurez aucun contrôle. C’est justement ce qui vous ennuiera le plus, et vous ne vous gênerez pas pour le dire.

Cancer

Vous semblez être un des signes les mieux servis cette semaine, surtout au niveau des contacts et échanges. Mais veillez à ne pas vous énerver si certains interlocuteurs ne pensent pas comme vous. On se porte toujours mieux quand on laisse les autres exprimer leurs idées sans se sentir attaqué. Avoir des idées différentes des vôtres ne signifie pas qu’on vous rejette, ne l’oubliez pas !

Lion

Bon anniversaire à ceux qui le fêtent cette semaine, 2e décan jusqu’au 12, 3e décan après. L’astre du jour avance vers une dissonance avec Uranus que vous connaissez bien si vous êtes né après le 13, puisqu’Uranus a entamé son aspect avec vous cette année. L’instabilité règne, l’avenir vous inquiète et surtout des changements se préparent ou ont déjà eu lieu et ils n’augurent rien de bon, selon vous.

Vierge

Cette semaine encore, Mercure et Mars seront conjointes dans le 2e décan de votre signe, accentuant votre tendance à dire ce que vous pensez sans mettre le moindre filtre. Vous qui êtes généralement assez réservé, vous ne le serez pas ! Cela dit, vous pourriez avoir une bonne nouvelle entre lundi et mercredi, ou tout du moins être surpris par une information (né autour du 7 septembre notamment).

Balance

Vénus rétrograde encore toute la semaine en regard de votre 3e décan et forme en même temps un aspect dynamique avec Uranus. Vous vous sentirez un peu tendu mais pas à cause d’un problème relationnel. C’est plutôt l’idée que vous vous faites d’un événement futur qui à la fois vous excitera et vous inquiétera. Mais cela ne durera que deux ou trois jours. Rendez-vous fin septembre pour le dernier passage de Vénus.

Scorpion

Il y a une dissonance entre Vénus et Uranus toute la semaine et si vous êtes du 3e décan, vous noterez une distance entre vous et les autres, ou entre vous et votre partenaire. Vous en ressentirez des tensions, ou c’est à cause de tensions entre vous que vous prendrez du recul. Cela dit, vous êtes peut-être face à une remise en question depuis quelque temps et cela vous préoccupera davantage cette semaine.

Sagittaire

Mercure et Mars étant en conjonction toute la semaine (2e décan principalement), vous vous sentirez obligé de dire ce que vous pensez et il faudra que cela ait un retentissement autour de vous, ou dans la famille. Peut-être aurez-vous une déclaration à faire, une critique dont vous savez qu’elle ne plaira pas ? En tout cas, vous ferez du bruit dans le but de remuer les consciences.

Capricorne

Même si le ciel est un peu mouvementé en général, pour vous il n’y a que des bons influx cette semaine. Peut-être que vous effectuerez un périple qui vous plaira beaucoup parce qu’il aura quelque chose de culturel : vous visiterez des endroits qui ont une histoire, par exemple. En outre, quelque chose, ou quelqu’un vous plaira beaucoup dans cette aventure... En espérant que les autres décans en auront des échos.

Verseau

Vous ressentirez certainement la dissonance entre Vénus et Uranus si vous êtes du début du 3e décan (né autour des 10, 11, 12 février), mais tout le signe peut en avoir des échos à travers des tensions, intérieures ou extérieures. Vénus étant face à vous, il est possible que cela vienne des autres, ou d’un autre qui vous met la pression ou qui cherche à vous déstabiliser en vous entraînant dans une relation qui n’est pas bonne pour vous.