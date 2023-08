L'horoscope du samedi 5 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune étant chez vous, normalement vous n’aurez qu’une envie : vous dépenser, tout faire à fond et le plus vite possible ! Seulement, votre planète maîtresse Mars est en Vierge, le signe de la prudence et de la retenue, aussi suivez les conseils des astres et mettez la pédale douce ! Ne vous lancez pas tête baissée dans quoi que ce soit et, surtout, réfléchissez bien avant de vous exprimer.

Taureau

Vous qui avez tendance à remâcher, à ne rien oublier, de la plus petite égratignure aux grandes vexations, vous aurez du fil à retordre avec un souvenir, et vous garderez cela pour vous. Peut-être que la présence de quelqu’un avec qui vous êtes en bisbille sera le déclencheur, mais ce n’est pas obligatoire. Essayez de vous faire du bien en rationalisant et en atténuant toute forme de rancune.

Gémeaux

Surveillez une tendance à l’impatience ! Non, tout n’est pas pressé, urgent, et le temps n’est pas votre ennemi quoi que vous en pensiez. Cela dit, il est possible que ce soit pas vous, mais quelqu’un d’autre qui vous mette la pression – ou que vous ayez le sentiment (vrai ou faux) que cette personne fait exprès de peser sur vous... Cela peut être le cas pour ceux du 2e décan qui reçoivent les influx de Mars.

Cancer

L’autorité, la vôtre ou celle des autres, sera en question aujourd’hui. Soit vous serez un peu trop exigeant, vous demanderez beaucoup à votre chéri/e, ou à quelqu’un de la famille, soit c’est l’un de vos proches qui voudra tout diriger, ce qui vous agacera fortement. Patientez un jour ou deux (2e décan surtout) et vous aurez une façon de vous exprimer qui fera qu’on se pliera à vos volontés.

Lion

La Lune étant en Bélier ce week-end, pas de doute, vous aurez la forme, vous vous surpasserez même. En tout cas, ce sera l’idée que vous vous ferez de la façon dont vous devriez vous comporter dans l’idéal. En réalité, votre énergie étant gérée par Mars, et celle-ci étant en Vierge, il est possible qu’une petite douleur, un rien, prenne trop d’importance dans votre tête et vous gêne pour vous donner à fond.

Vierge

Le Bélier, où la Lune navigue ce week-end est votre secteur 8, celui du doute et des états d’’âme. En général, vous savez gérer les hauts et les bas de vos humeurs, mais le doute... C’est difficile pour vous car il est toujours accompagné de votre fort sens critique et vous en arrivez parfois à tourner le dos à des personnes ou même à des propositions parce que votre confiance n’est pas totale.

Balance

Comme souvent, avec la Lune qui se glisse en Bélier, ce sont les autres qui auront la priorité (ça ne vous changera pas beaucoup !). Ou votre partenaire si vous êtes en couple. Il se trouve que vous aurez le sentiment de subir, de ne pas pouvoir jouer votre rôle qui vise toujours à concilier, à arranger les choses. Le caractère trop impulsif de l’autre, son autorité, vous sembleront excessifs.

Scorpion

La Lune du Bélier occupant votre secteur 6 du travail, des occupations quotidiennes, vous aurez peut-être quelque chose à faire, un service à rendre à un parent, ou à quelqu’un pour qui vous avez du respect. Pour rien au monde vous refuseriez de rendre ce service, 1er décan surtout, d’autant plus que Mercure accentue votre capacité à trouver des idées originales pour aider.

Sagittaire

Vous serez dans des énergies très constructives, vous déborderez de dynamisme et d’envie de ne faire que ce qui vous plaît ! C’est en tout cas ce que vous aurez en tête, mais certaines planètes ne vous aideront pas à concrétiser vos voeux. Il y aura quelqu’un, un proche, dont l’esprit critique voire les moqueries vous agaceront et vous ne pourrez que réagir de manière agressive (2e décan).

Capricorne

Ça bouge aujourd’hui ! Que ce soit à l’intérieur, parce que vous serez facilement touché, ému, ou à l’extérieur parce que vous allez changer de crèmerie ! Il est vrai que beaucoup partent en vacances et vont retrouver un endroit chargé en souvenirs et en émotions. Mais même sans cela, vous serez plus vulnérable, plus sensible et vous vous en défendrez en vous réfugiant dans votre coquille.

Verseau

Cette Lune en Bélier jusqu’à lundi vous donne la pêche, en tout cas dans votre tête. Vous avez mille idées pour bouger, ou pour faire bouger ceux qui vous entourent. Il peut y avoir des rencontres amusantes, prévues ou imprévues, et vous échangerez le plus souvent sur le ton de l’humour. Mais attention à ne pas parler trop vite et surtout à ne pas être trop dans la critique non constructive.