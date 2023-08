L'horoscope du dimanche 6 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous serez certainement sensible aux énergies combinées du Soleil et de Jupiter, qui occupe vous le savez votre secteur 2 des biens et possessions. Jupiter étant le grand amplificateur, la caisse de résonance du zodiaque, vous serez probablement tenté de vous vanter d’avoir ceci ou cela ; c’est humain, surtout quand on veut plaire à quelqu’un. Un petit conseil, n’en faites pas des tonnes !

Taureau

Jupiter étant chez vous, 2e décan, son aspect dynamique avec le Soleil peut vous empêcher de contrôler vos émotions, en conséquence elles risquent de déborder ! Au positif, ce sont des émotions liées à la famille, ou à un endroit familier et que vous retrouvez avec plaisir. Au négatif, ce sont des émotions qui peuvent être dues à une injustice : quelqu’un ne se conduit pas bien avec vous alors que vous avez beaucoup fait pour lui/elle.

Gémeaux

Mercure, votre planète maîtresse, regarde votre 2e décan depuis la Vierge, ce qui démultiplie votre curiosité et votre tendance à faire marcher votre cerveau 24/24 ! On peut penser que vous aurez du mal à dormir jusqu’au 17, tant un détail vous travaillera intérieurement. Mais il se peut que la présence d’un proche que vous n’aimez pas trop soit dérangeante pour vous, ou que le voisinage soit déplaisant.

Cancer

Ne vous pensez pas plus riche que vous ne l’êtes ! Le Soleil en Lion (secteur financier) forme un aspect avec Jupiter, la planète qui amplifie tout. Peut-être que vous dépenserez sans compter aujourd’hui, surtout si vous êtes en vacances et que vous vous lâchez ! Mais cela peut aller dans l’autre sens : vous exagérerez les problèmes liés à vos moyens et chercherez à éviter toute dépense que vous jugerez inutile.

Lion

Dans votre signe, 2e décan, le Soleil et Jupiter forment un aspect dynamique et il est exact jusqu’à demain. Cela signifie que vous allez voir les choses en grand et que vous-même pouvez penser que vous êtes « grand », que vous valez mieux que telle ou telle personne. Certes, vous avez souvent une forte personnalité, mais essayez de ne pas vouloir dominer les autres (parfois sans vous en rendre compte).

Vierge

Votre sens critique est exacerbé par la présence de Mercure et de Mars dans votre signe, Mercure allant très vite rejoindre Mars la semaine prochaine (2e décan surtout). Il se trouve qu’autour de vous, il y a un groupe de gens ou même une seule personne que vous trouvez imbuvable, qui se prend très au sérieux... Vous regardez de loin en vous demandant comment on peut à ce point être imbu de soi-même ou de son idéologie.

Balance

Une dissonance entre le Soleil et Jupiter marque ce dimanche, mais en ce qui vous concerne elle n’est pas négative. Vous risquez juste, si vous êtes du 2e décan en priorité (mais les autres peuvent y être sensibles), d’être dans l’utopie, de vous faire des idées sur un projet parce que quelqu’un vous en dira du bien et tout de suite vous imaginerez les choses en grand. Mais vous aurez peut-être raison !

Scorpion

Vous pourriez avoir tendance à dramatiser, à vous jouer la scène du 4 alors que la situation ne mérite peut-être pas une telle mise en lumière. C’est une question liée à votre couple, ou à la relation avec une personne que vous aimez, qui aura raison de votre côté rationnel et si vous ne vous contrôlez pas, vous finirez par croire à votre scénario, dont rien ne dit qu’il n’est pas un peu parano.

Sagittaire

Jupiter, votre maître, se heurte à un autre maître le Soleil, qui règne sur le zodiaque. Ce choc des titans ne peut que vous inciter à vous conduire avec un peu trop d’assurance et à faire preuve d’une autorité qui ne plaira pas à votre entourage. Peut-être que ça ne sera pas conscient, mais vous vous imposerez à tout moment comme étant celui ou celle qui sait mieux que les autres...

Capricorne

Jupiter et le Soleil sont en bisbille aujourd’hui, mais comme la première est en harmonie avec vous, le Soleil n’a qu’à s’incliner... Mais ce n’est pas dans sa nature de maître du zodiaque, et cela n’est pas dans la vôtre non plus. D’ailleurs, quoi qu’il se passe, vous refuserez de donner la priorité aux autres et votre orgueil vous empêchera d’accepter tout débordement d’autorité venant d’autrui.

Verseau

La pêche, vous l’avez toujours et c’est peut-être l’amour qui vous donne des ailes, 3e décan ! Même si vos sentiments reflu