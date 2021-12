L'horoscope du mardi 30 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La rencontre du Soleil et de Mercure est en harmonie avec Saturne, vous avez donc 3 planètes qui vous disent de vous faire confiance et d'entretenir l'espoir. Vous avez peut-être un projet en tête, ou alors vous attendez des nouvelles de quelqu'un ? Si vous êtes du 1er décan, votre patience et votre persévérance pourraient être récompensées ces jours-ci ; autant professionnellement que personnellement.

Taureau

Il est vrai que Mars s'oppose à vous, comme je vous l'ai dit hier, mais l'astre est en bon aspect avec Neptune et avec Vénus, votre maître. Aussi peut-être pouvons-nous envisager que Mars joue un rôle positif, 3e décan. Il se peut que vous vous soyez entiché de quelqu'un et que vous éprouviez le désir de " conclure " avec cette personne tant il ou elle vous attire. Toutefois, gare aux illusions avec Neptune...

Gémeaux

Une très sympathique conjoncture pour ceux de fin mai et début juin. Vous semblez être bien entouré amicalement et il n'est pas exclu qu'il y ait quelque chose de plus avec l'un de vos amis ou amies. En tout cas, le bon aspect de Saturne (qui va bientôt se terminer) vous donne envie de vous poser, de vous engager peut-être et vous pensez que vous pouvez entretenir l'espoir que " quelque chose " va se passer.

Cancer

Selon votre décan, l'ambiance peut être très différente. Certains risquent d'être trop émotifs et de s'inquiéter pour des bêtises, alors que d'autres pourraient faire une rencontre ces jours-ci, ou revoir quelqu'un qu'ils ont aimé. Toutefois, ce retour du passé peut aussi provenir d'un vagabondage de vos pensées qui se fixeront sur un souvenir en particulier, lequel risque de provoquer quelques remous intérieurs.

Lion

Si le 3e décan n'est pas dans ses meilleurs jours, comme nous l'avons vu hier, ceux de début août sont dans une situation bien plus agréable. D'abord Saturne commence à s'éloigner et les freins de desserrent peu à peu, et ensuite le Soleil et Mercure sont en phase avec eux. C'est-à-dire que si vous cherchez du travail, par exemple, vous pourriez avoir un entretien positif aujourd'hui, ou en avoir eu un récemment.

Vierge

Vous qui n'aimez pas être pris au dépourvu, vous devancez parfois de beaucoup les événements. Par exemple, vous pourriez commencer à chercher des cadeaux de Noël pour vos proches, ou en tout cas y penser sérieusement et vous établir un budget. Budget que vous respecterez avec beaucoup de rigueur puisqu'en ce moment, les planètes (Soleil et Mercure, votre maître) sont bien alignées avec la sérieuse Saturne.

Balance

La conjonction du Soleil et de Mercure est aujourd'hui parfaitement alignée avec Saturne. Si vous êtes né fin septembre, début octobre, vous avez un plan et vous êtes fermement décidé à vous y tenir. Est-ce professionnel ou personnel ? Difficile à dire sans votre thème natal, mais quoi qu'il en soit, vous serez très ferme sur ce que vous avez en tête et que vous voulez réaliser maintenant ou dans les prochaines semaines.

Scorpion

C'est sûr, comme je vous l'ai dit hier, avec Mars dans votre 3e décan il peut y avoir de la colère. Cependant, Mars étant en harmonie avec Vénus et Neptune, on peut se demander si c'est vraiment de la colère que vous ressentirez ! Est-ce que vous ne seriez pas attiré par quelqu'un d'assez froid et distant, mais justement... Plus l'autre semblera lointain et indifférent et plus vous serez attiré... Cela vous ressemblerait.

Sagittaire

En harmonie avec Mars, Vénus est aussi en phase avec Neptune et je vous dis : attention ! Vous avez déjà tendance à idéaliser une personne, un parent ou un enfant, et vous serez encore plus dans cette forme d'admiration inconditionnelle que procure Neptune. Mais seulement si vous êtes du 3e décan, né vers les 12, 13 décembre. Cela dit, vous êtes peut-être en train de prendre conscience du problème.

Capricorne

Essayez de ne pas vous dévaloriser aujourd'hui, et si c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose de dévalorisant, confrontez-le/la. Demandez-lui de s'expliquer, de vous dire ce que cela signifie, quel est le message qu'il/elle veut vous faire passer. Toutefois, il est possible que vous preniez mal ce que vous pensez être un signal venant de l'autre, alors que c'est simplement le fruit de votre imagination.

Verseau

Une excellente journée, vous constaterez que vous plaisez, que vous êtes bien accepté, bien intégré, et rien ne pourra altérer votre bonne humeur, surtout 1er décan et début du 2e. Même si vous avez encore quelques soucis, ils passeront au second plan parce que vous serez optimiste, confiant en vous-même et en vos capacités. Quelques contrariétés avec l'autorité pour ceux du 3e décan.

Poissons

Né fin février, le Soleil et Mercure dominent votre zodiaque, vous avez peut-être un important rendez-vous ou une démarche administrative à faire. Si c'est le cas et que vous avez constitué un dossier, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce. Ne vous dites pas : celle-ci n'a pas d'importance, par exemple. Si effectivement à vos yeux elle ne compte pas, il est sûr que c'est justement le papier qu'on vous réclamera !