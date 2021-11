L'horoscope du dimanche 28 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous auriez intérêt à conserver le même état d'esprit qu'hier, la Lune est encore en Vierge et vous demande d'être sur la réserve, de ne prendre aucun risque. Sauf s'il est vraiment calculé au millimètre près ! C'est surtout le 3e décan qui va être concerné car Mars arrive dans le 3e décan du Scorpion : vous risquez de traverser une petite crise rapide et d'avoir des réactions qui se retourneront contre vous.

Taureau

La conjoncture est encore meilleure qu'hier, vous allez passer un très bon dimanche car le plaisir règnera en maître. Saisissez toutes les occasions de vous amuser et de vous détendre, même s'il ne s'agit que de jouer avec vos enfants. Ou, si vous êtes seul, de regarder un bon film ou un spectacle à la télé. Mais vous pourriez aussi aller au cinéma avec quelqu'un et passer un excellent moment (2e décan surtout).

Gémeaux

La dissonance de Neptune, que vous connaissez bien 3e décan, est activée. C'est peut-être l'occasion de prendre une décision concernant votre travail. Né autour du 11 juin, vous êtes loin d'en être satisfait, probablement parce que vous avez des problèmes avec l'autorité et que cela vous gâche la vie. La solution n'est pas la fuite mais plutôt de faire en sorte que la personne n'ait plus de prise sur vous.

Cancer

2e et 3e décan, essayez de rester zen les amis, vous aurez sûrement de bonnes raisons de vous énerver, mais si vous voulez passer un bon dimanche, gardez votre calme. Soit ce sont vos enfants qui troubleront votre tranquillité, votre besoin de vous reposer, de penser à autre chose, soit ce sont les infos qui vous remueront. Dans ce cas, ne restez pas scotché devant votre télé et ne regardez rien de trop violent.

Lion

Ce n'est pas aujourd'hui que vous résoudrez les équations compliquées de votre vie, mieux vaut vous distraire 1er décan, et vous occuper de vous et de vos besoins. Il faut vous faire plaisir, vous amuser un peu, jouer, c'est ce qui vous détendra et mettra votre cerveau au repos. Ainsi, demain, vous pourrez de nouveau réfléchir aux solutions à trouver si vous êtes, comme beaucoup, dans une situation compliquée.

Vierge

Toujours chez vous, la Lune forme de bons aspects, surtout pour le 2e décan. Né entre le 2 et le 12 septembre, laissez de la place à votre instinct et à votre intuition. Vous ne le faites pas souvent car vous préférez raisonner qu'écouter vos petites voix intérieures. C'est dommage, car elles sont souvent plus pertinentes que votre raisonnement : il a tendance à compliquer les choses, ce que ne font pas les petites voix.

Balance

Si vous avez un travail qui fait tous les jours travailler vos neurones, ne laissez pas votre machine à penser vous envahir. Vous avez besoin de débrancher ! Oubliez les réseaux sociaux, vous pourriez en effet être tenté, et allez faire une grande balade. Même si vous lisez un livre, cela risque de laisser une partie de votre esprit fonctionner et chercher des idées, ce qui ne sera pas du tout reposant et ressourçant.

Scorpion

3ème décan, Mars fait son entrée chez vous dans la journée, vous devez déjà sentir ses énergies, leur force dépendant de votre thème natal. Toutefois, gare aux conflits. Vous pouvez très bien traverser une petite crise de quelques jours, liée à un rhume ou à un désaccord avec un proche, comme vous pouvez démarrer quelque chose à toute vitesse et en vous y impliquant à fond : un nouveau boulot par exemple.

Sagittaire

Le Soleil et Mercure sont encore conjoints et si vous êtes du 1er décan, ce dimanche sera très sympathique, vous serez bien entouré et serez en phase avec vos proches. Les discussions iront bon train, vous échangerez des informations intéressantes et vous ne vous ennuierez pas cinq minutes. Toutefois, le 2e décan risque de se sentir un peu prisonnier de ses habitudes, ou obligé de suivre les autres, ce qu'il déteste.

Capricorne

Vous saurez vous changer agréablement les idées aujourd'hui, les uns grâce à l'amour, les autres parce qu'une lecture ou un bon film vous éloignera de la réalité. 2e décan, vous êtes en train d'évoluer, de changer des habitudes qui ne devraient plus avoir cours depuis longtemps et que vous conserviez parce que vous les aviez mises en place depuis longtemps et même parfois, elles venaient de vos parents.

Verseau

Né fin janvier, vous serez débarrassé de vos soucis de la veille et vous profiterez plein pot de ce dimanche joyeux, où vous aurez des oreilles attentives à vos projets. Ou à vos idées, qu'elles soient politiques ou techniques... Vous êtes très ingénieux en ce moment et avez des idées innovantes. 2e décan, né autour du 7 février, vous avez un obstacle à franchir mais ne vous découragez pas, ça se termine déjà demain.

Poissons

Vos trois décans ont des aspects très différents, le 1er est dans le devoir, il a une obligation à remplir et le 2e semble être dans un épisode très chaud sur le plan sentimental. Quant au 3e, il y a toujours la présence de Neptune et justement, la planète est activée aujourd'hui par la Lune. Difficile de savoir si c'est positif ou négatif, il y a une notion de dépendance et en même temps de sacrifice de soi.