L'horoscope du mardi 26 septembre 2023

Bélier

Contrairement à vos voisins des Poissons, vous pouvez faire des promesses aujourd’hui, des projets aussi, ou alors vous engager à défendre des idées ou même des personnes qui vous semblent mal traitées. Vous aurez l’esprit solidaire et sachez que ça marchera dans les deux sens. C’est-à-dire que si c’est vous qui avez besoin d’un coup de main, on ne vous refusera rien. Notamment si vous êtes du 3e décan. Soyez reconnaissant si c’est le cas et dites-vous que vous avez de la chance.

Taureau

Les obligations, les contraintes, les devoirs qui sont les vôtres, tout cela sera au premier plan pour le 3e décan qui ne peut qu’être stressé par l’atmosphère de cette journée. Vous n’aurez qu’une envie : trouver un refuge et vous sentir protégé. Mais votre intérêt n’est-il pas d’affronter ces « devoirs », de ne pas les remettre à demain parce que plus vous allez « procrastiner », plus votre charge mentale se fera envahissante, en plus de la culpabilité que vous ressentirez de ne pas faire les choses dans les temps.

Gémeaux

Des aspects harmonieux, très libérateurs sont promis à votre 3e décan. Si vous en faites partie, vous aurez le sentiment de vous être débarrassé de quelque chose ou de quelqu’un de pesant. Peut-être pas totalement, mais disons que vous aurez d’agréables perspectives et que vous saurez mettre de côté tout ce qui peut vous tracasser. Sans que vous vous en rendiez compte, vous serez en totale confiance dans vos relations avec les autres et ce sera une des raisons de votre bien-être.

Cancer

Il n’est pas sûr que l’esprit de famille et de clan qui domine en période Balance sera au rendez-vous aujourd’hui. Il semble en effet que pour beaucoup, une question d’argent vous tracassera, surtout que c’est un sujet délicat ces temps-ci (3e décan surtout). On dirait que ça se bagarre un peu, et c’est malheureusement souvent le cas dans les familles quand il est question de donation, d’héritage, de partage de biens... Vous n’êtes pas le seul dans ce cas,

Lion

Il y a plusieurs interprétations à la conjoncture qui s’adresse au 3e décan ! Elle peut être très positive et vous emballer littéralement sur le plan amoureux, ou artistique, voire financier pour certains... Tout comme, à cause de la dissonance d’Uranus dont je vous parle depuis quelques jours, et qui est activée, il se peut qu’il y ait une cassure dans votre couple ou avec un/e associé/e. Ce n’est certainement pas définitif, si ça peut vous consoler, mais ça ne sera plus pareil qu’avant (né autour des 13. 14 août.

Vierge

Si vous avez une montagne de travail devant vous, ne vous laissez pas impressionner. Vous aurez le temps de tout faire, ne vous stressez pas dès le départ en vous disant que vous n’y arriverez pas ! Il n’y a jamais rien d’impossible pour vous, dans la mesure où vous êtes aussi travailleur que persévérant et obstiné. Le problème c’est que vous vous stressez trop à cause d’un éventuel manque de temps et aussi d’un manque de confiance en vous et en vos compétences.

Balance

Vous serez encore plus sûr de vous et de votre séduction que d’habitude, peut-être parce que vous vous aimerez plus, à cause d’un bon reflet dans le miroir ? Cela ne durera que trois ou quatre heures (3e décan) et vous pourrez plaire à quelqu’un. Non seulement, comme hier, Vénus et Mars sont en harmonie entre