L'horoscope du dimanche 24 septembre 2023

Bélier

Vous bénéficierez des bons influx de Vénus en Lion, bien reliée à Mars en Balance. Un coup de cœur peut vous tomber dessus 3e décan, jusqu’en fin de semaine prochaine. Toutefois, on peut se demander s’il n’y aura pas un petit obstacle, vite levé. Si vous êtes déjà en couple, votre partenaire peut être demandeur de câlins, de tendresse, ou alors c’est vous qui serez en manque de ce côté-là et on ne vous reconnaîtra pas, tellement vous vous montrerez doux et tendre.

Taureau

Le bon aspect entre Mercure et Jupiter est favorable au 2e décan jusqu’à mardi. Vous aurez une conversation très instructive avec un proche ou avec l’un de vos collègues. À moins qu’on ne vous offre une chance à saisir rapidement… 3e décan, Vénus vous enverra des influx jusqu’au 9 octobre : soit vous allez retrouver quelqu’un de votre passé, soit la famille sera le lieu où vous vous sentirez le plus aimé et en sécurité. Une réunion pour une occasion spéciale pourrait avoir lieu d'ici au 9/10.

Gémeaux

Une amélioration pour le 3e décan qui reçoit de bons influx de Vénus à présent et jusqu’au 9 octobre. Vous allez vous sentir plus léger, plus joyeux, vous serez très attirant. Votre charme fera de l’effet, d’autant plus que la semaine prochaine Mars vous soutiendra également et il ne serait pas impossible que vous ayez un petit coup de coeur, ou que vous commenciez à flirter, à vous amuser avec quelqu’un, sans que cela ait de conséquences.

Cancer

Vous pourriez revoir l’un de vos proches, 2e décan, avec qui vous évoquerez des souvenirs que vous aviez trop bien rangés et qui provoqueront de fortes émotions. Mais parfois, il suffit d’un parfum, d’un objet trouvé au fond d’un tiroir pour que ces souvenirs refassent surface. C’est souvent ce qui arrive en période Balance. Par ailleurs, certains pourraient avoir une chance à saisir d’ici mardi, n’hésitez pas à la provoquer, n’attendez pas qu’elle vous tombe dessus.

Lion

3e décan, les influx de Vénus sont ambigus car elle est en mauvais termes avec Uranus jusqu’au 1er octobre. L’imprévu s’in