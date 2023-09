L'horoscope du lundi 25 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Il y aura une pleine Lune vendredi, elle impliquera votre signe. Il faut vous y préparer, nous y reviendrons, mais vous aurez certainement un choix à faire, 1er décan. 2e décan, Mercure vous regarde jusqu’à vendredi, ce qui signifie que peut-être, vous allez réfléchir à une relation avec un/e collègue ou que vous allez demander conseil à un proche pour avoir son avis sur cette personne. Toutefois, comme souvent, vous écouterez ce qu’on vous dit, mais que d’une oreille ! Aujourd’hui : priorité à l’amitié et à l’entraide (1er décan).

Taureau

C’est de nouveau Mercure qui sera votre meilleure alliée cette semaine, grâce à son harmonie avec Uranus. Vous serez un esprit libre, 3e décan, et vous surprendrez tout le monde. Il se peut même que vous cherchiez à choquer… Mais cela vous vaudra des compliments auxquels vous ne vous attendiez pas, venant de personnes dont vous ne pensiez pas qu’elles faisaient attention à vous. Aussi, n’hésitez surtout pas à vous démarquer, quel que soit le moyen employé.

Gémeaux

1er décan, c’est une bonne semaine, en dépit de Saturne. Le Soleil étant bien placé, c’est lui qui domine et il y aura d’ailleurs une belle pleine Lune pour vous ce vendredi. Nous en reparlerons, mais elle sera valorisante. 2e décan, Mercure vous regarde jusqu’à vendredi : des explications en famille, à moins que vous ne receviez de la visite. 3e décan, pour vous aussi il peut y avoir de la visite, mais ce sera totalement imprévu. Et pas sûr que vous en soyez très content !

Cancer

La famille est à l’honneur toute la semaine si vous êtes né en juin, et vous aurez droit à une pleine Lune vendredi. Elle annonce une réunion, des retrouvailles pour certains. En effet, vous pourriez revoir une personne que vous aviez perdue de vue. 2e décan, Mercure vous sourit jusqu’à vendredi et accentue votre complicité avec vos proches, amis ou collègues. En tout cas, vous aurez besoin de pouvoir échanger et même vous confier à quelqu’un. 3e décan, une information pourrait vous surprendre.

Lion

Vous aurez une alliée de poids dès mercredi : Mars vole à votre secours, ce qui signifie qu’un/e ami/e prendra fait et cause pour vous si vous avez un problème relationnel. Vous vous sentirez bien défendu, 3e décan. En effet, comme nous l’avons vu hier, Vénus est en dissonance avec Uranus jusqu’à dimanche et votre relation de couple peut faire l’objet d’une remise en question, de tensions vous donnant envie d’aller voir ailleurs. Mais vous serez aidé, soutenu. 1er décan, d’excellents contacts cette semaine.

Vierge

Mercure reste chez vous toute la semaine (elle vous quittera le 5 octobre) et ce qui va vous surprendre dans certains cas, c'est une information que vous lirez ou entendrez. Elle peut concerner un sujet auquel vous vous intéressez tout particulièrement et qui est lié à l’actualité ou alors à la technique, voire au médical. Toutefois, 3e décan, vous pourrez aussi vous créer de nouveaux contacts, ou changer d’avis sur une personne que vous voyez quotidiennement.

Balance

Une bonne nouvelle pour votre 3e décan, Vénus et Mars seront toute la semaine en harmonie, et Mars étant dans votre 3e décan, ça pourrait être chaud bouillant ! Mars représente le désir, Vénus les sentiments, les deux seront en harmonie, donnant autant de place à votre libido qu’à votre cœur. 1er décan, bon anniversaire, et surtout merci à la pleine Lune de vendredi qui sera très éclairante, c’est-à-dire révélatrice pour vous. Vous aurez un moment de totale lucidité.

Sco