L'horoscope du samedi 23 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

C’est le moment de l’année où la conjoncture vous fait face et occupe le secteur 7, celui qui gère votre couple et les rapports avec autrui. Soyez conciliant et tout se passera bien. Le problème, c'est que vous êtes très entier et que vous n’avez pas forcément l’esprit de conciliation ; les compromis, ce n’est pas votre "truc". Mais, 1er décan jusqu’au 3 octobre, il est dans votre intérêt d’être à l’écoute de besoins et des demandes des autres ou de votre conjoint. Si vous voulez en obtenir quelque chose.

Taureau

Le travail, la vie quotidienne et ses habitudes sont mis en avant par la Balance. C’est en perpétuant des rituels, amoureux ou autres, que vous vous sentirez le plus en phase. Parce que vous en avez besoin pour être en sécurité et que c’est quelque chose d’essentiel pour le Taureau. En principe, étant donné qu’il n’y a pas de dissonance sur le signe en ce moment, votre quotidien devrait être des plus agréables ; en tout cas, vous saurez l’agrémenter, pour vous et pour vos proches.

Gémeaux

Vous apprécierez beaucoup cette période Balance, 1er décan jusqu’au 3 octobre. Vous retrouverez votre confiance en vous et en vos pouvoirs, mis à mal par Saturne. Vous aurez le sentiment d’avoir "gagné", d’avoir pu vous imposer, surtout né autour des 22, 23 mai. Les autres membres du 1er décan oublieront carrément les vilains influx de Saturne et auront envie de s’amuser, de séduire… Vous pourrez d’ailleurs prendre de nouveaux contacts grâce à Mercure entre le 5 et le 10 octobre.

Cancer

La Balance est un signe que vous appréciez parce qu’il gère vos relations familiales, votre maison et ce qu’elle représente : un parfait refuge contre les intempéries de la vie. 1er décan, jusqu’au 3 octobre, vous n’aurez pas beaucoup de remous (sauf si votre ascendant est mal aspecté), de plus Saturne étant en bon aspect avec vous, il y a de grandes chances pour que vous contrôliez beaucoup mieux tout ce qu