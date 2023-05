L'horoscope du mardi 2 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

1er décan, c'est une très bonne journée pour trouver un accord, faire une conciliation, un compromis, bref pour être en phase avec quelqu'un. Tout effort que vous ferez pour éviter un conflit, un procès, pour régler quelque chose à l'amiable vous sera profitable. Toutefois, il n'est pas exclu que vous receviez une invitation ou que vous ayez prévu une petite soirée à deux. Quoique, si vous travaillez, cette invitation sera peut-être pour le week-end prochain.

Taureau

Mars entame aujourd'hui un bon aspect avec votre 3ème décan. Jusqu'au 20 mai, votre rapidité d'esprit sera à son maximum, vous aurez de la répartie et vous égratignerez volontiers les autres, mais avec humour. Ce n'est pas que vous direz du mal, vous n'aimez pas ça, mais vous faites parfois des remarques qui sont dures, tout en étant vraies. Cependant, il peut aussi y avoir des petites polémiques, plutôt stimulantes pour votre intellect.

Gémeaux

Pas de souci aujourd'hui pour le 1er décan : la Lune vous donne envie de séduire et PLuton de vous renouveler dans ce domaine. Vous avez pris conscience que vous deviez changer votre manière de plaire aux autres, que vous étiez parfois un peu trop taquin, moqueur et que ce n'était pas sécurisant pour vos conquêtes. On peut même dire que les autres le prennent parfois mal et que cela les fait fuir au lieu de les attirer.

Cancer

Le 3e décan, qui reçoit déjà la dissonance de Jupiter et qui a dû avoir des tracasseries administratives, reçoit à présent le transit de Mars, laquelle ne s'entend pas du tout avec Jupiter. Il y a donc une grosse colère dans l'air, peut-être parce que vous êtes victime d'une injustice... Ou alors, les autres se déchaînent contre vous parce que vous avez pris une décision qui est très mal vécue et qui leur semble injuste.

Lion

Vous pensez peut-être avoir le pouvoir sur quelqu'un, exercer un contrôle sur cette personne, mais il est possible que cela ne vous apporte finalement aucune satisfaction. Il vaudrait mieux, au contraire, lâcher prise et ne pas chercher à avoir une emprise sur quiconque (1er décan). En retour, vous prendrez l'ascendant sur des personnes qui ont tendance à vous admirer et vous leur transmettrez inconsciemment la force intérieure que vous avez acquise.

Vierge

La dissonance dont je parlais hier, entre Vénus et Neptune, peut également avoir des répercussions sur votre argent et ce que vous en faites. Soyez attentif à ne pas vous faire avoir lors de la signature d'un contrat, ou d'un engagement quelconque. Même si cela n'a pas une grande importance à vos yeux (donner votre voiture à la révision, par exemple), vous pourriez vous faire avoir et payer plus que ce que cela vaut.

Balance

La Lune transite votre signe jusqu'à jeudi, accentuant votre sensibilité et votre réceptivité aux états d'âmes de vos proches. Et il y en a plusieurs autour de vous qui vous accaparent avec leurs problèmes, sans se demander si par hasard vous n'en avez pas vous aussi ! Né en tout début de signe, la Lune sera cependant en bon aspect avec Pluton et vous aurez la possibilité de dire à ceux qui vous ennuient, que vous n'avez pas de temps pour eux pour l'instant.

Scorpion

Bien alignée jusqu'au 20 mai, Mars va doper votre volonté et votre détermination 3e décan. Vous pourrez agir et prendre vos décisions sans être envahi par le doute et si vous vous posez des questions, ce sera plus sur la manière dont vous allez agir, sur les choix à faire, que sur votre capacité à mener votre entreprise. 1er décan, à partir de dimanche, Vénus vous verra plus en confiance sur le plan affectif, plus sûr des sentiments de l'autre.

Sagittaire

Je vous réitère mes conseils de prudence, et ils seront valables jusqu'à dimanche (3ème décan). Vénus étant en vedette jusqu'à jeudi, veillez à ne pas vous faire d'illusion sur une personne qui serait censée vous aimer, ou sur une promesse d'argent qui vous a été faite. Contrôler votre imagination et restez dans la réalité. Mais faites attention aussi aux possibles erreurs que vous pouvez faire en payant une facture, ou aux vols ( portefeuille, téléphone).

Capricorne

Vous serez content parce qu'on vous donnera plus de responsabilités : aujourd'hui et demain seront chargés mais ce sera un plaisir pour vous car vous l'interpréterez comme un gage de confiance, de reconnaissance de la qualité de votre travail. Cependant, 3ème décan, Mars s'oppose à vous et il y a forcément quelque chose qui cloche, qui vous met en colère. Cela pourrait être la faute de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vos décisions.

Verseau

Ce début de semaine est vraiment agréable pour vous, tout semble être sur des rails et surtout, vous vous faites davantage confiance. Cependant, je vous mets en garde contre la mésentente entre Vénus et Neptune dont je vous disais hier qu'elle pouvait être bonne ou mauvaise. Il faut surtout vous méfier des réactions de votre égo, qui peuvent aller à contresens, et aussi surveiller vos affaires : vous pouvez perdre quelque chose ou vous le faire voler.

Poissons

Soyez très prudent à partir d'aujourd'hui, Vénus et Neptune sont en dissonance et comme Neptune occupe votre 3e décan, il est possible que vous soyez déçu par quelqu'un. Ou que vous vous soyez fait un film et que vous vous aperceviez que vous vous êtes trompé, que l'autre ne s'intéresse pas à vous. Mais soyez également très vigilant avec les objets : vous pouvez perdre quelque chose ou vous le faire voler.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info