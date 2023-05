L'horoscope du dimanche 30 avril 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Soyez prudent vous murmurent vos petites voix intérieures, surtout si vous avez une envie soudaine de dépenser votre argent ou de vous offrir des gourmandises ; posez-vous des limites. Ce n’est pas quelque chose que vous aimez faire et d’ailleurs les natifs de mars auront plus de mal que les autres, probablement parce qu’ils ont besoin de compenser, de remplir une sorte de vide. Si possible, écoutez la voix de la raison.

Taureau

Si vous avez un rendez-vous, un déplacement à faire, ou que vous voulez juste vous changer les idées, tout ce que vous déciderez de faire plaira à ceux que vous entrainerez avec vous. Peut-être avez-vous pris un congé, si c’est le cas la conjoncture indique que vous prendrez du bon temps, que vous vous amuserez, et si vous avez des enfants vous discuterez ou ferez des jeux avec eux (selon leur âge), ce qui resserrera vos liens.

Gémeaux

Que vous le vouliez ou non, ce week-end sera axé sur la famille ; peut-être que vous rendrez visite à un ou des parents, et parfois ce sont eux qui viendront chez vous, 1er et 2e décan. 3e décan, c’est plus compliqué parce que Vénus est chez vous et si vous vous souvenez de l’horoscope d’hier, elle entame une dissonance avec Neptune qui est porteuse de désillusion, de trahison et cela peut éventuellement provenir d’un membre de la famille !

Cancer

Essayez de ne pas céder à la facilité qui consisterait à suivre votre train-train habituel. D’ailleurs vous sentirez que vous avez besoin de changer d’air, de prendre la clé des champs ! Comme d’autres, vous profiterez de ce long week-end, et plus si vous avez pris quelques jours, pour partir quelque part, et à moins que votre travail ne vous retienne, vous aurez le plaisir de découvrir de jolis petits coins ou de retrouver certains de vos proches.

Lion

Si vous ne bougez pas, mettez ce long week-end à profit pour vous occuper de vous et de votre bien-être : chouchoutez-vous, offrez-vous ce qu’il y a de meilleur et de plus déstressant. Un soin esthétique, du yoga, une ou deux journées de diète... Il faut que vous ayez l’impression que ce que vous faites est sain. D’ailleurs, cela pourrait être un passage obligé pour certains à qui on a fortement conseillé de se surveiller, de ne pas faire d’excès.

Vierge

La Lune transite votre signe, en bon aspect avec Mercure, vous serez donc dans les meilleures conditions pour vous détendre et oublier ce qui vous tracasse, surtout si vous êtes du 1er décan. L’opposition que Saturne vous envoie devrait davantage se faire sentir, mais juste aujourd’hui... Peut-être que vous vous sentirez seul, ou que vous craindrez de l’être parce que votre partenaire semble prendre ses distances avec vous.

Balance

Aujourd’hui ou demain, il va falloir consacrer quelques heures à des rangements dans vos placards, ou à vous occuper de votre courrier en retard, sinon vous n’aurez pas l’esprit libre. Pour profiter du moment présent, il vaut mieux ne pas avoir ces mille choses en tête que d’après vous, vous auriez dû faire depuis longtemps. Soyez méthodique vous dit la Lune en Vierge, organisez-vous et vous gagnerez du temps pour vos loisirs.

Scorpion

Amitié, solidarité, bon conseils, vous saurez vous rendre utile aujourd’hui et même demain. Il se peut que vous ayez affaire à quelqu’un d’un peu déprimé et vous lui remonterez le moral. Le bon aspect que vous envoie Saturne est activé aujourd’hui et on prendra vos avis très au sérieux. Toutefois, il est possible que ce soit vous qui ayez besoin de conseils, d’une présence amicale. Si c’est le cas, n’hésitez pas à solliciter vos proches.

Sagittaire

La forme ou le moral n’y sont pas pour les natifs du 1er décan qui reçoivent la dissonance de Saturne. Pour mieux la vivre, il faut envisager d’accepter ce qui se passe, d’accompagner le mouvement. Quelle que soit la manière dont Saturne se manifeste, c’est le principe de réalité qui vous tracasse, comme en 1994, 1995... Vous avez même peut-être un deuil à faire, et il peut autant être réel que symbolique, par rapport à un travail par exemple.

Capricorne

Vous êtes peut-être le seul signe pour lequel la dissonance Vénus/Neptune peut se révéler positive. Elle efface les limites, or vous êtes de ceux qui en posent parfois un peu trop. Suite à diverses expériences, certains Capricorne décident de ne donner leur chance aux autres que s’ils ont fait leurs preuves (domaine affectif). Vous restreignez le champ des possibles… Or, Vénus et Neptune vous incitent à effacer ces freins.

Verseau

Vous avez tiré les bonnes cartes, surtout 1er décan, il y a de l’évasion dans l’air et vous allez vraiment pouvoir vous vider la tête de toute pensée négative qui pourrait l’encombrer. Si vous êtes de ceux qui ont toujours un souci qui traîne, laissez la vie vous guider et si elle vous propose des loisirs, ou des activités de nature culturelle (que beaucoup de Capricorne apprécient particulièrement), obéissez-lui, vous n’aurez qu’à vous en féliciter.

Poissons

Vous serez très sensible à ce que les autres projettent et s’ils projettent de la tristesse, vous serez triste. Vous absorberez tout, aussi essayez de prendre du recul et de vous protéger. Ne comptez sur personne pour le faire, d’ailleurs c’est votre rôle, vous êtes responsable de vous-même. C’est probablement ce que Saturne, qui transite votre 1er décan et est activée aujourd’hui, tente de vous faire comprendre et ça peut faire mal.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info