L'horoscope du samedi 29 avril 2023

Bélier

Pour vous, la conjoncture est à double sens. Soit c’est vous qui ferez croire à quelqu’un que vous avez des sentiments, soit quelqu’un vous laissera penser qu’il/elle s’intéresse à vous. Dans un cas comme dans l’autre, soyez prudent, on ne sait jamais... Si vous jouez avec le coeur d’une personne, vous ne savez pas ce que vous pouvez provoquer, et si vous croyez d’emblée en une relation sans bien connaître l’autre, vous prenez des risques !

Taureau

3ème décan, à vous de recevoir quelques agréables influx de Vénus en Gémeaux. Non seulement vous chercherez à faire le bien des autres, mais vous vous occuperez aussi du vôtre. Ce qui est une excellente idée, dans la mesure où vous privilégiez le plus souvent les autres... Par ailleurs, une rentrée d’argent n’est pas exclue, mais vous pourriez être déçu parce que vous n’aurez pas autant que vous le pensiez (d’ici le 7 mai). Bon week-end !

Gémeaux

Vénus s’installe dans votre 3e décan et pour une partie d’entre vous, c’est une promesse de plaisir, de bien-être. Pour d’autres, illusions et désillusions seront hélas au programme. En effet, dès le 1er mai, Vénus sera en dissonance avec Neptune et il y a des chances pour que vous ouvriez les yeux sur une relation... Mais attention, il est aussi possible que vous vous trompiez sur la personne, que vous soyez à côté de la plaque.

Cancer

Chez vous aussi le 3e décan est dans la ligne de mire, probablement avec l’éventualité d’une promotion, mais qui est plus du domaine du rêve, pour l’instant, que de la réalité. En effet, Jupiter occupe votre secteur professionnel, ce qui peut vous donner l’occasion de prendre du galon, mais à côté de cela, Vénus (en 12, secteur d’incertitude) est en dissonance avec Neptune et vous plonge dans le trouble, le doute, et parfois... l’illusion.

Lion

Comme les autres signes, vous serez sensible aux vibrations de Vénus si vous êtes du 3e décan. Toutefois, méfiez-vous de sa dissonance avec Neptune, vous n’y verrez pas très clair. Vous risquez en effet d’idéaliser quelqu’un, au point de vous aveugler et de ne pas voir qui est réellement cette personne. Malgré tout, donnez-lui sa chance, tout en restant vigilant et en ne vous fiant pas aux apparences. Creusez !

Vierge

Soyez particulièrement vigilant si vous êtes né après le 15 septembre, Vénus est porteuse d’idéal, d’illusions, et parfois de mauvais choix. Ne prenez aucune décision jusqu’au 7 mai. Soit c’est vous qui n’y verrez pas toujours très clair, soit c’est quelqu’un qui tentera de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Sous des apparences gentilles et courtoises, on peut tenter de vous manipuler, tout en vous faisant croire que c’est dans votre intérêt.

Balance

Votre chère et délicieuse Vénus risque de vous jouer un tour d’ici le 7 mai, surtout si vous êtes du 3e décan. En dissonance avec Neptune, vous prendrez vos désirs pour une réalité. Si quelqu’un vous plaît, vous risquez de mal interpréter certains signaux, ou de croire ce que d’autres vous disent sur cette personne. Dans tous les cas de figure, réservez votre jugement et n’écoutez pas les propos malveillants qu’on pourrait vous tenir.

Scorpion

Vous êtes d’habitude très productif du côté des fantasmes et la conjoncture qui arrive accentue cette tendance, au point que vous serez tenté de vous faire des films d’un total romantisme. Ça ne sera certainement pas désagréable, au contraire et vous n’aurez pas à en souffrir si vous gardez les pieds sur terre. Seul votre sens critique peut vous le permettre, alors surtout ne l’empêchez pas de s’exprimer : encouragez-le !

Sagittaire

3e décan, méfiez-vous de Vénus, elle ne vous veut pas toujours du bien : vous aurez tendance à vous laisser séduire par une/des personnes auxquelles vous ne devriez pas faire confiance. Aussi, essayez d’aller au-delà des apparences, ou du discours, en utilisant votre capacité de discernement : elle est toujours là, mais elle est abolie par les sentiments que l’on prétend vous porter et qui vous touchent plus que vous le pensez.

Capricorne

Vous êtes peut-être le seul signe pour lequel la dissonance Vénus/Neptune peut se révéler positive. Elle efface les limites, or vous êtes de ceux qui en posent parfois un peu trop. Suite à diverses expériences, certains Capricorne décident de ne donner leur chance aux autres que s’ils ont fait leurs preuves (domaine affectif). Vous restreignez le champ des possibles… Or, Vénus et Neptune vous incitent à effacer ces freins.

Verseau

Vous aussi vous vous ferez un petit film dans votre tête, 3e décan, mais difficile de déterminer s’il s’agit d’un film d’amour ou d’un film avec braquage de banque si c’est l’argent qui vous fait rêver. En tout cas, tant que vous savez que c’est un rêve, c’est au contraire très bon pour votre santé que de faire travailler votre imaginaire. Ce qu’il ne faut pas c’est que vous croyez aux promesses qu’on vous fait sans les critiquer, qu’elles soient amoureuses ou financières (jusqu’au 7/5).

Poissons

Encore plus que les autres signes, 3e décan, vous devez vous méfier de la dissonance entre Vénus et Neptune, vous pourriez en effet croire à un retour de flamme et être dans l’erreur. Quelqu’un de votre passé peut se manifester, en vous faisant croire qu’il ou elle ne vous a pas oublié... Et vous, comme vous aurez oublié pourquoi ça n’a pas marché entre vous, vous risquez de revivre la même situation qui vous avait conduit à vous séparer.

