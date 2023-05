L'horoscope du lundi 1er mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Pendant toute la semaine, ne prenez pas pour argent comptant les promesses qui vous seront faites côté coeur ou argent. Examinez-les d’abord avec prudence et sens critique avant d’y croire (3e décan surtout). D’ailleurs, vous le constaterez très vite si on tente de vous mener en bateau et votre réaction ne se fera pas attendre. Vous serez furieux ! 2e décan, il est possible que vous receviez une somme que vous n’attendiez pas de sitôt.

Taureau

Vous qui aimez n’avoir aucune contrainte et pouvoir ne faire que ce que vous avez envie de faire, le ciel est avec vous aujourd’hui. Profitez, faites-vous plaisir et faites plaisir à vos proches. Et bon anniversaire à ceux qui le fêtent cette semaine et qui viennent de passer une année mouvementée, avec des changements imprévus, de brusques remises en question, de l’instabilité, vous qui n’aimez que la stabilité ! Cette période se termine fin mai.

Gémeaux

Toute la semaine Vénus sera en dissonance avec Neptune et si vous êtes du 3e décan, vous serez déconcerté par une situation dont vous ne voyez pas le bout et qui dure depuis longtemps. Pourtant, il y a eu de nettes améliorations, mais les remous reviennent de temps et temps et vous perturbent, comme ce sera le cas cette semaine. Et cela risque d’être amplifié par un problème relationnel qui s’ajoute au reste (avec l’un de vos enfants ?).

Cancer

Le 2ème décan se débarrasse de la présence de Mars dès demain et ce sera au tour du 3e. Toutefois, Mars étant bien alignée vous aurez une formidable confiance en vos actions et décisions. Peut-être trop même ! Aussi, évitez les réactions immédiates, les décisions auxquelles vous n’aurez pas réfléchi auparavant. Mais d’une manière générale, il faut vraiment croire en vous, en vos compétences et qualités d’entrepreneur.

Lion

3ème décan, je ne dis pas que vous manquerez d’énergie, vous en avez toujours en réserve, mais vous aurez la tête pleine de rêves, parfois d’illusions, et vous serez moins dans l’action. Votre énergie sera littéralement pompée par ce que vous aurez dans votre tête : une attente, des sentiments pour quelqu’un dont vous vous demandez s’ils sont partagés... Et il est vrai que la personne qui vous intéresse entretient un certain mystère.

Vierge

Votre 3e décan risque lui aussi d’être déstabilisé cette semaine par la mésentente entre Vénus et Neptune. Vous aurez affaire à un/e partenaire qui vous semblera bien cacher son jeu. Ou qui tentera d’avoir encore plus d’emprise sur vous qu’il ou elle n’en a déjà. Il ne faut pas vous laisser faire, même si vous avez de forts sentiments pour cette personne : si vous sentez qu’il ou elle est négatif/ve pour vous, prenez rapidement du recul.

Balance

Une semaine chargée, très chargée mais juste pour le 3e décan ! Mars arrive dans votre secteur professionnel et soit vous aurez des responsabilités pesantes, soit il faudra vous battre. Probablement pour imposer vos idées, vos méthodes, ou pour obtenir de l’argent parce que vous avez un projet qui vous tient à coeur. 2e décan, avec le Soleil en Taureau, il y a des chances pour, au contraire du 3e décan, que vous obteniez un prêt, une indemnité...

Scorpion

2e décan, cette semaine pourrait vous voir changer d’avis, ou c’est un partenaire qui vous fera tourner en bourrique, surtout à partir de jeudi. Il ou elle reviendra sur la parole donnée. A moins que ça ne soit vous qui ayez envie de changer de cap, ou de ne plus avoir affaire à une certaine personne qui veut vous chasser de la place que vous occupez (tout cela étant à prendre avec des gants, parce que cela dépend de votre thème natal).

Sagittaire

Méfiez-vous de la gentille Vénus, surtout 3e décan. Elle peut vous faire croire à l’amour idéal, celui qui n’existe pas, ou c’est vous qui jouerez le rôle du parfait amoureux et l’autre y croira. Ce sera peut-être très innocent de votre part, un jeu qui vous amusera, mais demandez-vous si la personne avec qui vous jouez pense que c’est un jeu ? 1er décan, vous rencontrez des difficultés ? Ne luttez pas contre, essayez de voir si ce n’est pas un schéma qui se répète.

Capricorne

Le 2e décan a la vedette cette semaine, grâce au Soleil qui sera conjoint à Uranus. C’est-à-dire que vous avez mis des changements en place et que vous en profiterez ces prochains jours. C’est un processus au long cours, qui s’est installé depuis plusieurs mois et qui a pour but de vous inciter à vous aimer davantage, à reconnaître vos qualités... Cela se manifeste dès à présent pour une partie du 3e décan, qui n’a pas encore eu droit à ces changements.

Verseau

Il y a juste la pleine Lune de vendredi dont il faudra qu’on reparle, sinon il y a des chances pour que ceux du 3e décan soient les plus chanceux cette semaine, surtout du côté des sousous. Vénus est bien placée pour ce domaine, mais aussi pour vos amours. Cependant, attention ! Elle sera en dissonance avec Neptune et cet aspect ouvre les vannes ! Dans le bon sens (rentrée d’argent, amour XXL) comme dans le mauvais : l’argent vous file entre les doigts, l’amour aussi.

Poissons

3ème décan, vous recevrez toute la semaine des influx dynamiques, liés à vos désirs et vos plaisirs. Il se peut que vous fassiez le premier pas vers quelqu’un qui vous fait de l’effet. Cependant, il peut s’agir d’une personne avec laquelle vous avez déjà vécu quelque chose et s’il ou elle veut revenir dans votre vie, avec de bonnes intentions (d’après lui/elle), restez tout de même méfiant et n’oubliez pas les raisons de votre rupture passée.

