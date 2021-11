L'horoscope du dimanche 7 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Si la mésentente entre Mars et Saturne a une influence sur vous, ce sera dans le domaine financier. Une négociation risque de marquer le pas ces prochains jours. Ne croyez pas qu'elle soit annulée, il y a simplement un petit obstacle à dépasser et ce sera fait en fin de semaine prochaine. Cet obstacle semble être financier (sans votre ascendant, difficile de savoir), surtout si vous avez un projet en cours.

Taureau

Mars et Saturne vont vous ennuyer pendant quelques jours, une semaine tout au plus et cela viendra d'un partenaire qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. On veut vous empêcher de prendre une décision, ou de faire comme vous voulez... Ne forcez surtout pas les choses, cela ne servirait à rien : attendez que cette dernière dissonance (pour le 1er décan) soit terminée, en fin de semaine prochaine.

Gémeaux

Comme d'autres, vous ne serez pas très sensible au désaccord entre Mars et Saturne, sauf que vous manquerez très provisoirement d'énergie et de volonté. Si vous avez une décision à prendre par exemple, ou une volonté à imposer, ce sera plus difficile sous cette conjoncture, notamment 1er décan. Mais rassurez-vous, cela ne durera que quelques jours ; ce sera terminé en fin de semaine prochaine.

Cancer

Mars étant en harmonie natif de juin, vous avez semble-t-il quelque chose d'urgent à faire, mais la dissonance de Saturne vous ralentira pendant quelques jours. Peut-être qu'une personne jalouse ou envieuse essayera de se mettre en travers de votre route, mais il est possible que ce soit plus un stimulant qu'autre chose (1er décan). D'autant plus que Vénus et Mercure sont vos alliées : vous n'avez rien à craindre.

Lion

Mars et Saturne vous donnent du fil à retordre, si vous êtes de fin juillet, début août. Mais cela dure depuis un an et vous savez quoi faire pour enjamber l'obstacle. Cela dit, c'est un peu différent cette fois-ci car cela semble être en passe de se terminer puisque Saturne ne s'opposera plus à vous à partir du mois prochain... Vous avez une page à tourner et comme elle est importante, cela vous a pris du temps.

Vierge

N'ayez aucune crainte, la dissonance Mars-Saturne n'a rien de personnel contre vous, peut-être que vous serez juste ponctuellement empêché de vous déplacer. Une panne de voiture ? De train ? L'aspect est déjà actif et le restera jusqu'en fin de semaine prochaine, mais vous aurez des solutions de remplacement et elles seront plus agréables que vous le pensez (1er décan). On se montrera très gentil avec vous.

Balance

A priori, Mars et Saturne ne devraient pas trop vous gêner non plus, le seul problème peut se situer au niveau des finances, l'argent risque de manquer. Et encore, c'est une projection que vous faites dans le futur : l'argent pourrait peut-être venir à manquer d'ici quelque temps. Ne vous en faites pas trop, surtout aujourd'hui dimanche. Vous avez d'autres choses à faire en famille, ça vous changera les idées.

Scorpion

Chez vous, Mars est obligé de se soumettre à Saturne, vous aurez beau appuyer sur le bouton "sortie", vous sentirez que vous êtes coincé, momentanément bien sûr. Cela dure déjà depuis un certain temps et c'est lié à une histoire (familiale peut-être) qui date de janvier dernier et qui a eu des prolongements. Toutefois, vous pouvez aussi être bloqué parce que vous vous êtes fait mal, ou avez attrapé un virus.

Sagittaire

La dissonance entre Mars et Saturne aura un impact très léger sur vous, elle indique que vous n'avez pas envie de persévérez dans une direction, que vous ne le sentez pas... et vous avez probablement raison. En ce moment, avec Mercure en Scorpion (depuis hier) il faut vous fier à ce que vous "sentez", même si on vous prouve le contraire. Cependant, certains d'entre vous ne feront pas confiance à leur instinct.

Capricorne

1er décan, la lumière de Vénus vous éclaire et vous voit plus sentimental que d'habitude. Exprimer ce que vous ressentez ne peut que renforcer vos liens affectifs. Toutefois, toujours pour le 1er décan, il y a une dissonance entre Mars et Saturne dans le ciel qui peut vous effrayer ; vous pensez que faire le premier pas ou dire ce que vous avez sur le coeur peut ne pas être bien reçu par celui/celle que vous aimez.

Verseau

Vous serez ennuyé par cette dissonance Mars-Saturne, vous avez un obstacle à surmonter en ce moment dans votre vie professionnelle, mais c'est le dernier ! En effet, Saturne quittera votre décan le 12 décembre et tous les ennuis qu'elle vous a créés depuis un an, surtout en janvier-février seront derrière vous. Mais la semaine prochaine, vous risquez d'être freiné dans votre élan, ou d'entendre des paroles désagréables.

Poissons

Même si le contexte n'est pas réjouissant, il se trouve que l'alliance entre Mercure et Vénus est très positive, autant pour vos amitiés que pour un renouveau en amour. Et Vénus étant en Capricorne, solide signe de Terre, vous ne vous ferez pas d'idées, ce sera quelque chose de réel, de concret. Et si jamais il y avait un obstacle, le retour de Jupiter dans votre signe fin décembre le fera voler en éclats (1e décan surtout).