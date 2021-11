L'horoscope du lundi 8 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mercure et Mars sont proches, vous êtes prêt à négocier quelque chose, une vente, une demande de crédit, mais ne faites rien cette semaine, le ciel ne s'y prête pas. Les deux planètes, celles qui indiquent que vous voulez aller de l'avant, sont en dissonance avec Saturne, et vous aurez probablement à reformuler votre demande ou à renégocier quand la conjoncture sera meilleure, la semaine prochaine.

Taureau

Ce début de semaine sera déplaisant, surtout pour le 1er décan, Mercure et Mars étant conjointes face à vous, on vous dira des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Et cela concernera le travail pour les uns, ou la vie sentimentale pour les autres. Ce qu'on vous dira pourrait être méchant, vous ne saurez pas quoi répondre et il est même possible que vous pensiez que répondre peut se retourner contre vous.

Gémeaux

Votre planète, Mercure, se mêle à la conjoncture dont nous parlions hier, il est donc possible qu'une dispute vous oppose à une personne que vous ne supportez plus. Si vous ne travaillez pas (et même parfois si vous travaillez) il est aussi possible que vous vous soyez fait mal, ou que vous ayez de la fièvre parce que vous avez attrapé un virus (pas LE virus), ou encore que votre corps lutte vaillamment contre une infection.

Cancer

Alors vous, vous êtes totalement protégé et vous avez même la possibilité de faire des rencontres très intéressantes, mais veillez à ne pas vous montrer trop timide. Vous êtes parfois très réservé quand quelqu'un vous plaît, ou quand vous sentez qu'on est séduit par vous. Sauf si vous avez vécu beaucoup d'expériences et que vous savez comment vous y prendre pour rendre l'autre fou ou folle de vous (1er décan).

Lion

Comme je vous l'ai dit hier, ceux de fin juillet ne sont pas à la fête, vous aurez des mots désagréables à dire ou à entendre, mais juste que les deux prochains jours. Vous avez peut-être une décision à prendre, ou au contraire, quelqu'un l'a prise pour vous et va vous l'annoncer. 2e décan, ça à l'air d'être mieux, en revanche le 3e a probablement un conflit juridique ou administratif sur le dos jusqu'en décembre.

Vierge

Non seulement vous n'avez pas à souffrir de la conjoncture, mais elle va dans votre sens en facilitant vos échanges. Vous serez même brut de décoffrage, un peu trop franc. Cela dit, c'est peut-être parce qu'un proche vous mettra en colère et que vous lui direz ses quatre vérités. Cependant, dans certains cas, il est possible qu'un petit déplacement ou un rendez-vous soient reportés, voire annulés (1er décan).

Balance

Cela fait peut-être un certain temps que vous songez à réaménager votre intérieur. Si c'est le cas, le moment est venu, même si votre partenaire n'est pas d'accord. Apparemment, il/elle n'aime pas le changement, mais vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas faire autrement, que cette " rénovation " est nécessaire. Surtout si vous êtes propriétaire... Locataire, ce n'est peut-être pas indispensable dans l'immédiat.

Scorpion

Bon anniversaire à ceux qui sont nés cette semaine, vous noterez que vous serez plus chanceux que d'autres en février et mars, une naissance peut-être ou une réussite. En tout cas, certains se sentiront mis sur un piédestal et très appréciés de leur entourage, voire plus. 1er décan, la conjonction de Mercure et de Mars, aujourd'hui et demain est le symbole d'une dispute, ou de quelque chose de vous que vous devez révéler.

Sagittaire

Mercure et Mars sont conjointes en Scorpion et en dissonance avec Saturne, il semble que vous aurez l'impression qu'une colère à l'état latent ne peut pas s'exprimer. Certaines personnes n'ayant pas le droit, selon vous, de dire ce qu'ils pensent. Mais attention, il est aussi possible qu'on vous tienne des propos agressifs et mensongers, pas sur vous, sur quelqu'un que vous connaissez mais dont vous n'êtes pas proche.

Capricorne

Une bonne semaine pour faire des projets ou pour voir l'un d'entre eux prendre forme, et vous en serez content même s'il y a encore quelque chose qui cloche. Vous dépasserez ce petit problème dans la semaine et pourrez progresser sans rencontrer le moindre obstacle. Ce projet peut être pratiquement abouti, ou en être encore au stade de l'idée, mais vous êtes conscient que vous ne devez pas perdre de temps.

Verseau

Vous risquez d'avoir une nouvelle désagréable aujourd'hui ou demain, quelque chose qui rappellera à certains ce qu'ils ont vécu au début de l'année, surtout 1er décan. La dissonance Mars-Saturne est activée par Mercure, et par la Lune demain, vous entendrez des paroles qui seront un peu difficiles à avaler. Cela ne devrait pas avoir d'impact sur les autres décans, qui sont dans le devoir en période Scorpion.

Poissons

Autant d'autres signes ne sont pas à la fête, autant on a l'impression que tout va bien pour vous, que vous vous faites des amis ou même que vous tombez amoureux. C'est un processus qui est normalement assez lent, mais il semble que vous êtes en confiance et que les autres également vous font confiance (1er décan surtout). Cela pourrait aussi jouer sur le domaine professionnel, où une progression s'annonce.