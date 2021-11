L'horoscope du mercredi 10 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L'un de vos projets, qu'il soit important ou qu'il soit banal, risque d'être reporté, à moins qu'on vous demande d'y apporter des modifications. Cela ne peut que vous mettre en colère car vous estimerez qu'on aurait dû vous le dire plus tôt et qu'on vous a fait perdre votre temps. Pour certains, il s'agira d'une question d'argent, d'un emprunt que vous voulez faire et que, pour l'instant, on vous refuse.

Taureau

La conjoncture est un peu " raide " aujourd'hui, mais cela vient des autres et pas de vous. Si vous avez besoin d'un accord, d'un feu vert, il se peut qu'on vous le refuse ces jours-ci. Ce qui ne veut pas dire qu'on vous le refusera la semaine prochaine... 1er décan, si vous le pouvez, repoussez vos demandes à plus tard. 3e décan, au contraire des autres, vous êtes dans un climat " humide " où l'empathie est dominante.

Gémeaux

Vous aurez envie de vous dépasser ou de dépasser les limites autorisées et on vous comprend ! La conjoncture indique des blocages, nous en parlons depuis plusieurs jours, et si vous ne pouvez les dépasser matériellement parce qu'un outil est tombé en panne par exemple, vous les dépasserez mentalement. Probablement parce que vous aurez l'espoir que cela s'arrange et il est vrai que ce sera bientôt le cas.

Cancer

Transformer le plomb en or, le négatif en positif, c'est ce que vous saurez faire aujourd'hui et demain. Et franchement, vous aurez du mérite car la conjoncture n'est pas belle. Il est vrai qu'elle est plus favorable au Cancer qu'à d'autres signes et que vous pourriez ne pas en être très affecté (1e décan en particulier). Le seul souci que vous pourriez avoir est encore une fois lié à Saturne et concerne votre argent.

Lion

La conjoncture est toujours compliquée pour les natifs de la fin juillet, voire début août. Certains sont découragés par un problème relationnel qui traîne depuis des mois et ils désespèrent d'en voir le bout. Mais vous n'en êtes pas loin, même si ce n'est pas très évident ces jours-ci ; gardez confiance en vous et en votre potentiel. 3e décan, une association ou une importante rencontre pourraient être au menu.

Vierge

La rencontre de la Lune et de Saturne dans votre secteur du travail peut activer le problème de boulot que vous rencontrez depuis des mois, 1er décan, avec un collègue ou avec un supérieur qui veut avoir le pouvoir sur vous. Vous êtes presque au bout de vos peines, vous allez trouver une solution pour améliorer la situation ou alors c'est quelqu'un qui partagera ce fardeau avec vous à partir de fin décembre.

Balance

Si vous vous êtes senti dévalorisé depuis quelques jours, 1er décan surtout, cela semble s'arranger, vous êtes plus sûr de vous et cela va aller en s'améliorant jusqu' à samedi où les dissonances seront terminées. Il restera encore une planète en relation avec vous : Vénus, une bonne planète, votre planète maîtresse. Elle est dans votre secteur familial et celui-ci sera un vrai réconfort, un refuge où vous ressourcer.

Scorpion

Vous serez un peu remué, bousculé intérieurement par des émotions, négatives pour les uns, positives pour les autres. Et le pire, c'est que vous ne pourrez pas les exprimer parce que vous ne serez pas en confiance (1er décan). Toutefois, il se peut qu'un proche se montre très attentionné et vous encourage à vous confier, à dire e que vous avez sur le coeur et ce serait une bonne chose : il faut vous en débarrasser.

Sagittaire

En dépit d'un contexte qui peut vous déplaire, vous serez d'humeur joyeuse et fantaisiste. Ce sera peut-être justement pour détendre l'atmosphère en faisant sourire ceux qui vous entourent. Vous n'atteindrez peut-être pas votre but mais vous aurez besoin d'essayer et c'est ce qui compte. Cependant, consultez votre ascendant, il est peut-être en phase avec cette conjoncture qui est compliquée.

Capricorne

Offrez-vous ou offrez un petit cadeau à votre chéri/e aujourd'hui, vous aurez besoin de surprendre l'autre ou de vous surprendre vous-même. Vous êtes tellement dans le devoir que, de temps en temps, cela ne peut que vous faire du bien de vous lâcher un peu, surtout sur l'argent. Ce n'est pas que vous aimez dépenser, loin de là, mais c'est votre façon à vous de montrer à vos proches que vous les aimez.

Verseau

La Lune traverse votre 1er décan et le début du 2e, elle active des dissonances dont nous avons déjà parlé et qui vous exposent à une mésentente avec un personnage important de votre vie : patron, parent, conjoint... Cette personne vous empêche d'aller de l'avant comme vous le désirez et vous vous sentez bloqué. Cela dit, suivant votre thème natal, le blocage peut très bien venir d'ailleurs, il peut être physique.

Poissons

Essayez de ne pas vous préoccuper de ceux qui vous cherchent querelle en vous poussant dans vos retranchements. Montrez-leur de l'indifférence, ignorez-les, c'est la meilleure manière de réagir car ainsi ils n'auront aucune prise sur vous. Vous êtes souvent très émotif et on peut facilement vous atteindre, cela se sent et certains mauvais esprits en profitent. L'indifférence, dans ce cas, est la meilleure arme.