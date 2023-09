L'horoscope du mardi 12 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Vénus étant toute la semaine en aspect dynamique avec Jupiter, vos sentiments seront très exaltés, et vous aurez du mal à résister à la tentation, quelle qu’elle soit ! Si Vénus est "matérielle", vous aurez envie de dépenser, vous serez attiré par les belles choses, les objets de marque, et si Vénus est sentimentale, arrangeante, vous le serez probablement un peu trop et passerez tout à ceux que vous aimez. On pourrait vous trouver laxiste.

Taureau

Je vous disais hier d’être en confiance et la présence de Jupiter chez vous est un indicateur qui va dans ce sens. Mais il faut se méfier avec cette planète car il y a toujours des excès. Or, un excès de confiance en soi peut vous inciter à aller un peu trop loin dans l’idée positive que vous vous faites d’une situation ou d’une personne. Vous lui attribuez trop de pouvoir, ou vous vous en attribuez trop à vous-même.

Gémeaux

Le 3e décan n’a pas été évoqué hier mais vous allez certainement retrouver un climat d’incertitude ou d’inquiétude, surtout né autour des 16, 17 juin. En effet, le Soleil entame une opposition avec Neptune, elle-même en dissonance avec vous. Vous y serez très sensible, plus que les autres, si vous êtes né au début des années 80 car Neptune s’opposait à vous le jour de votre naissance. C’est donc une situation que vous avez déjà vécue, mais d’une autre manière.

Cancer

2e décan, nous avons vu que vous receviez une dissonance de Mars à présent - et jusqu’au 27 septembre. Chacun à votre tour, vous devrez affronter un petit conflit en famille, un déménagement ou encore des travaux. Cependant, une histoire avec une personne liée à votre passé, ou une situation du passé peuvent être à l’origine d’une contrariété et même d’un sentiment de culpabilité. Mais êtes-vous sûr de faire ce qu’il faut pour que ça s’arrange ?

Lion

Comme nous l’avons vu hier, Vénus (dans votre 2e décan) et Mars s’accordent. Mais Vénus étant en dissonance avec Jupiter, il y a de grandes chances pour que vos sentiments soient amplifiés et que votre volonté d’aimer ou de vous faire aimer soit un peu trop forte. Ne mettez pas la pression à celui/celle dont vous voulez conquérir le cœur. Vous n’y arriverez pas de cette manière : il faut au contraire employer la douceur, apparaître et disparaître, être un peu mystérieux.

Vierge

Vous êtes face à une contradiction : d’un côté vos petites voix intérieures vous soufflent que vous devriez vous mettre en avant et montrer que vous êtes le/la meilleur/e dans votre job, de l’autre les planètes dans votre signe vous inclinent à la discrétion, à la réserve. Essayez en tout cas de ne pas rester dans l’ombre et si vous en avez l’occasion vantez votre travail, personne ne le fera pour vous !

Balance

Si Vénus est en bisbille avec Jupiter, elle est également en bon aspect avec Mars (2e décan) et le sera toute la semaine. La dissonance va probablement exacerber vos sentiments, les rendre plus passionnés, mais elle vous incitera aussi à vous tourmenter, à vous poser des questions sur les intentions de l’autre : est-il(elle) sincère, honnête, n’êtes-vous pas en train de vous faire manipuler ? C’est bien de vous poser des questions, mais il ne faut pas que ça vous bloque.

Scorpion

Ne vous emballez pas trop dans le domaine sentimental si vous êtes né entre le 2 et le 10 novembre. Vénus est en bon aspect avec votre maître, Mars, mais en dissonance avec Jupiter. Cela amplifie ce que vous ressentez, ou ce que l’autre ressent à votre égard et qui peut être envahissant. Vous-même, faites attention à ne pas croire qu’on vous aimera si vous mettez la pression, cela aura l’effet inverse.

Sagittaire

On reparle de l’harmonie Vénus-Mars parce qu’en fait elle est en dissonance ave