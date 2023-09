L'horoscope du dimanche 10 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

A partir d’aujourd’hui, 2e décan, Mars circule face à vous et vous demande, d’ici le 27, de défendre l’un de vos proches ou un collègue qui est en mauvaise position. Il faudra faire preuve d’empathie, ne brusquer personne et vous mettre à la place des autres... Tout le monde n’est pas aussi rapide que vous et il ne faut pas vous énerver s’ils se préoccupent de détails qui prennent du temps et qui vous sembleront sans importance.

Taureau

Vous n’aimez pas les contraintes, ni qu’on vous donne des ordres. Or, avec Mars dans votre secteur du travail, 2e décan, vous ne pourrez pas refuser ce qu’on vous impose. Cela concerne surtout le 2e décan, et vous aurez du mal à ne pas ruer dans les brancards. Autre possibilité, avec Mars on peut avoir de la fièvre : il n’est pas impossible que vous ayez attrapé un petit virus et que vous ne vous sentiez pas très bien (chacun un jour ou deux d’ici le 27).

Gémeaux

Si quelqu’un de la famille, ou de votre boulot, vous crée des problèmes depuis quelques jours, 2e décan, vous allez pouvoir vous défendre sans craindre des représailles. En effet, d’ici le 27 septembre, vous disposerez des forces et de la combativité de Mars et vous ne vous laisserez pas faire. C’est votre orgueil qui vous fera réagir et ce sera son meilleur rôle ! Alors prenez votre courage à deux mains à partir d’aujourd’hui et foncez dans le tas !

Cancer

Né entre le 2 et le 12 juillet, vos relations familiales ne seront pas faciles d’ici le 27 septembre, vous aurez affaire à un frère ou une soeur de mauvaise composition. Il ou elle vous refusera tout ce que vous demanderez et agira de manière à vous faire du tort, ou à vous mettre en colère. Cela peut être par des paroles malveillantes ou même une attaque en justice. Si c’est le cas, il ne faut pas laisser faire : défendez-vous avec toute votre énergie.

Lion

Vous ne serez pas mécontent des énergies de Mars, 2e décan, car vous aurez de la répartie et vous serez parmi les plus réactifs à vous placer au premier rang. Et comme nous sommes toujours en période Vierge, c’est probablement d’argent dont il sera question. Il est cependant possible que vous ayez des papiers à remplir pour obtenir qu’on vous paye ce qu’on vous doit, ou que ce soit vous qui ayez un virement ou un chèque à faire.

Vierge

2ème décan, à votre tour de recevoir les influx de Mars jusqu’au 27, chacun à votre tour vous aurez de l’argent