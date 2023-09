L'horoscope du samedi 9 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Investissez-vous à fond dans vos activités de la journée, et vous verrez que cela vous aidera à réguler vos humeurs. Elles sont très changeantes quand la Lune est en Cancer et elle y est jusqu’à demain soir. Ne les reportez pas (vos humeurs) sur vos proches, ils n’y sont pour rien, et ce sont probablement des détails pratiques qui vous chiffonnent. Mais en canalisant vos énergies, vous vous contrôlerez bien.

Taureau

Un petit déplacement qui vous fait plaisir, ou quelqu’un que vous aimez bien et qui vous rend visite ? En tout cas, 2e décan, vous serez heureux de vos échanges de la journée. De plus, vous pourriez apprendre ou avoir appris une bonne nouvelle et vous serez content de pouvoir la communiquer autour de vous. Toutefois, il est aussi possible que vous lisiez quelque chose qui vous confirmera ce que vous pensez de la situation actuelle.

Gémeaux

Le bon aspect Lune-Jupiter est trompeur pour votre signe. Il tend à vous faire croire que vous avez plus de moyens que vous n’en avez et que vous pouvez vous lâcher. Avant de vous lancer dans des achats, vous devriez analyser la situation de votre compte en banque et éviter de vous mettre dans le rouge. Mais, bien sûr, il y a des dépenses de première nécessité auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Toutefois, vous êtes-vous établi un budget sérieux ?

Cancer

Toujours dans votre signe, la Lune se relie à Jupiter et lui donne la priorité. Aussi, vous sentirez-vous chanceux aujourd’hui, et rempli de gratitude envers la vie. Le 2e décan est concerné en priorité, mais il n’est pas exclu que le 3e soit lui aussi atteint par un flux de bons aspects qui devraient, normalement, vous mettre d’une humeur de rêve. L’avenir vous paraît radieux (3e décan surtout).

Lion

La Lune active Jupiter, laquelle trône au zénith de votre zodiaque pour la plus grande satisfaction de certains natifs, qui peuvent voir grand sur le plan professionnel. Nous en avons déjà parlé étant donné que Jupiter stationne depuis quelque temps et qu’elle a entamé une marche rétrograde mardi. Peut-être qu’on vous a fait une belle promesse, mais pas pour tout de suite ? Toutefois, une affaire légale ou administrative peut vous préoccuper.

Vierge

Un week-end un peu spécial ? En tout cas, vous sentirez souffler un vent de liberté et aurez plein d’idées et de projets en tête ! Quant à vos amours, elles sont au top ! Surtout si vous êtes né ces jours-ci, Jupiter vous épanouit et vous invite à ouvrir la porte à une relation vraie et sincère, qui vous épanouit au lieu de vous poser des problèmes. Avec Vénus en Lion vous admirez l’autre, mais est-ce que vous ne ressentez pas des contraintes incompatibles avec votre tranquillité d’esprit ?

Balance

La dissonance de Mars est passée, 1er décan, vous vous sentez moins sur les nerfs. Il est important de vous détendre, tâchez de prendre du recul, même en famille. Ne vous impliquez pas à cent pour cent dans les tâches quotidiennes, sachez les déléguer à ceux qui vous entourent. Si vous êtes seul, ne vous imposez rien qui vous demande un effort, et sans en ressentir la moindre culpabilité s’il vous plaît !

Scorpion

Envolez-vous ! Laissez votre imagination vous emporter loin d’ici, vous avez besoin de vous évader, de changer d’air, et par conséquent de vous nettoyer la tête. Et c’est la meilleure journée de la semaine pour le faire, la Lune passe par votre secteur des voyages. Mais c’est aussi celui de la culture, aussi peut-on penser que vous pourriez vous plonger dans un bon livre ou regarder un film très prenant.

Sagittaire

Résistez ! Vous serez gourmand alors que vous savez très bien que certaines choses que vous aimez trop sont mauvaises pour votre santé. Ne pensez pas qu’au plaisir immédiat ! Pensez à vos proches, ils s’inquiètent peut-être pour vous de voir que vous ne savez pas vous poser de limites, notamment 3e décan. Vous auriez intérêt à écouter dès à présent les conseils de modération de Saturne, même si c’est dur !

Capricorne

Encore face à vous, la Lune est reliée à Jupiter, un excellent aspect qui vous démontre que vous êtes apprécié et que plus vous vous aimez, plus les