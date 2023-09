L'horoscope du vendredi 8 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C’est un peu chaud aujourd’hui pour ceux nés en mars. La Lune en Cancer se fâche avec Mars et vous aussi vous risquez de vous fâcher contre un membre de la famille, parent ou enfant. Mais il peut aussi s’agir d’un petit contentieux avec votre conjoint qui n’appréciera peut-être pas votre manière de vous comporter. Toutefois, il apparaît que vous serez trop sensible et susceptible, vous réagirez à tout avec exagération.

Taureau

On laisse la dissonance Vénus-Jupiter de côté, même si elle est toujours active. Mais avec la Lune du Cancer, vous serez forcément en contact avec un proche de bon conseil (1er et 2e décan) ; ses conseils n’iront peut-être pas dans le sens de ce que vous voulez entendre, mais ils s’inscriront en vous, que vous le vouliez on non, et vous seront certainement très utiles pour mieux gérer vos affaires de coeur.

Gémeaux

Ne faites pas trop confiance aux créations de votre imaginaire ! Il pourrait générer du conflit là où il n’y en a pas... Vous aurez l’impression qu’on veut vous enlever quelque chose, ou qu’on cherche à vous priver d’un plaisir, mais vous pouvez très bien être à côté de la plaque ! Et si c’est vraiment le cas, vous pourrez certainement trouver le moyen de compenser ce moment désagréable en vous offrant un petit plaisir qui ne vous coûtera rien. Ou très peu !

Cancer

La Lune, votre maître, se glisse chez vous ce matin et y navigue jusqu’à dimanche. Évidemment, votre sensibilité et surtout votre susceptibilité seront accentuées, étant donné qu’elle sera en dissonance avec Mars dans la soirée. Si vous êtes en famille, par exemple, ou avec un groupe d’amis, quelqu’un fera une critique que vous prendrez mal, même si elle ne vous est pas adressée. En fait, vous défendrez quelqu’un ou quelque chose.

Lion

Chaque moment de la journée où vous serez tenté de rêver, de laisser votre esprit vagabonder, ce qui est bon pour vous ressourcer, retrouver de l’énergie, à chaque fois vous serez rattrapé par la réalité qui viendra prendre la place de ce que votre imagination vous proposera. Vous aurez donc de bonnes raisons d’être énervé et pas toujours aimable avec ceux qui vous entourent, au travail ou à la maison. Vous n’aurez qu’une envie, qu’on vous laisse méditer en paix !

Vierge

Difficile de savoir si c’est vous qui l’aurez voulu ou si on vous l’aura imposé, mais vous allez changer (un peu) votre routine aujourd’hui, et cela aura des effets bénéfiques ! En effet, vous vous sentirez plus dynamique, vous aurez des idées nouvelles, ferez des projets et au bout du compte, vous serez content. Une réunion amicale, peut-être pour votre anniversaire pourrait aussi être au programme.

Balance

Vos responsabilités risquent de vous peser aujourd’hui, et vous serez plus irritable que d’habitude, moins enclin à tout accepter. Mais cela ne peut que vous faire du bien de vous révolter un peu contre la tyrannie des autres. Vous êtes souvent trop gentil et acceptez volontiers de tout prendre en charge et qu’on se repose sur vous, mais vous avez des limites et elles sont peut-être atteintes... Jusqu’à la prochaine fois !

Scorpion

Des émotions envahissantes aujourd’hui, peut-être que vous vous sentirez mal aimé 1er décan, mais vous réaliserez très vite que c’est très subjectif et que vous vous laissez emporter par votre imagination, laquelle est teintée d’un peu de parano aujourd’hui. Essayez de ne pas exagérer ce que vous ressentez et demandez-vous si vous n’êtes pas en train de vous faire un film ; en tout cas, dites-vous que c’est possible.

Sagittaire

Une journée mi-figue, mi-raisin, c’est-à-dire que vos humeurs seront très changeantes, surtout si vous êtes né en novembre. Prenez vos précautions et protégez-vous, que ce soit des inconnus ou de vos proches. Maintenez une certaine distance s’ils viennent se plaindre à vous, et ne proposez de les aider que si vous en avez les moyens, le temps, et surtout le désir. Mais tournez le dos aux profiteurs.

Capricorne

