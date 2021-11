L'horoscope du lundi 29 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La conjoncture ne vous veut que du bien, 2e décan, mais c'est normal vous serez positif, enthousiaste, optimiste et la vie vous le rendra. Ne vous posez pas de limites, vous pourrez progresser professionnellement, en apprendre davantage sur votre activité, ou alors décider d'un voyage et même, pour certains, faire vos valises. Il y a quelque chose de très plaisant dans l'air, il faut profiter de ce qui se présente.

Taureau

Le 3e décan risque de ronger son frein cette semaine, l'opposition de Mars vous mettant face à quelqu'un qui ne veut accepter aucune de vos propositions. Vous aurez beau faire du charme, être gentil, chaleureux, rien n'y fera ; essayez de proposer un compromis entre ce que vous voulez et ce que l'autre veut, il y a peut-être un juste milieu qui sera acceptable pour lui/elle ? Tentez votre chance !

Gémeaux

Fin du 1er décan et 2e, à votre tour de recevoir l'opposition du Soleil et de Mercure et d'accepter une invitation, voire une proposition alléchante qui vous fera rêver. Avec cette conjoncture, vous serez d'accord avec les " autres ", représentés par les planète en Sagittaire, face à vous. Vous pourriez aussi vous mettre d'accord avec un collègue, peut-être pour échanger quelque chose. Bref, c'est une bonne semaine.

Cancer

Deux planètes mêlent leurs influx pour le 3e décan, qui est à présent dopé par Mars et prêt à tout pour faire une conquête. Ou se laisser conquérir, surtout né vers le 13. Vénus effectue son premier passage, peut-être qu'il n'y aura pas d'événement, mais elle passera une 2ème fois début janvier en étant rétrograde, puis une 3ème fois fin février conjointe alors à Mars. Il serait étonnant que l'ambiance ne soit pas intense.

Lion

3e décan, il risque d'y avoir du grabuge cette semaine, Mars étant fâchée avec Jupiter à partir de mercredi. Ne soyez pas trop dur et exigeant avec un proche. Cela dit on vous aura peut-être poussé à bout, ou alors vous serez accusé de quelque chose d'injuste et vous serez obligé de vous défendre. Dans ce cas, si vous le pouvez, ne vous défendez pas directement, demandez à quelqu'un de le faire pour vous.

Vierge

S'il y a des petites chamailleries, elles n'iront pas bien loin. Vous serez apprécié de tous et vos actions, vos choix et décisions vous vaudront des compliments, 3e décan. Vous recevez un bon aspect de Mars qui devrait vous donner des ailes et de Vénus qui vous valorise aux yeux des autres. Cela dit, vous avez peut-être procédé à une remise à neuf de votre look et c'est pourquoi vous attirerez tellement les regards.

Balance

La nouvelle Lune de samedi sera très agréable si vous êtes du 2e décan. Un membre de votre entourage que vous ne voyez pas souvent pourrait vous rendre visite. A moins qu'il ne s'agisse d'un nouveau venu (une pièce rapportée) et que vous nouiez des liens plus solides avec cette personne que vous ne connaissiez pas bien jusqu'à présent. Toutefois, vous pourriez vous aussi avoir à vous déplacer ce week-end.

Scorpion

3e décan, non seulement Mars est chez vous mais la planète va se fâcher avec Jupiter et il semble que vous aussi vous serez très fâché, probablement avec un parent. A moins, c'est une possibilité, que vous ne fassiez des travaux chez vous ou que vous ne déménagiez. Heureusement, Vénus veille et il y a certainement quelqu'un de bon conseil qui vous dit de vous calmer, qu'il n'y en a pas pour longtemps. Et c'est vrai !

Sagittaire

Bon anniversaire si vous le fêtez cette semaine, Soleil et Mercure sont encore conjoints et la nouvelle Lune vous annonce une année où vous serez curieux de tout. Certes vous aurez à vous exprimer, voire à vous justifier face à l'administration au mois de février, à moins que vous ne deviez affronter une injustice. Mais par la suite, jusqu'en septembre vous n'aurez qu'une dissonance agaçante de Mars fin avril.

Capricorne

Vénus progresse dans votre signe et s'installe dans le 3e décan cette semaine. Né entre le 9 et le 14 janvier, sortez votre plus beau sourire, vous ne pouvez que plaire. Mais il ne s'agit pas seulement de plaire à votre entourage, ou à quelqu'un que vous rencontrez, il faudra plaire aussi au boulot. En outre, il n'est pas exclu que l'argent soit au rendez-vous et que vous ayez l'occasion d'en gagner plus que d'habitude.

Verseau

Ce sont ceux du 2e décan qui seront satisfaits de leurs projets cette semaine, l'amitié et la solidarité seront aussi au rendez-vous. 3e décan, il pourrait y avoir un souci. En effet, Mars vient d'entrer dans le 3e décan du Scorpion, votre secteur de carrière, et il se peut que vous ayez un problème à régler avec un supérieur qui se montrera autoritaire ou vindicatif, ce que vous n'accepterez pas. Vous serez furieux.

Poissons

Une très agréable semaine pour ceux du 3e décan, grâce à l'harmonie Vénus-Mars. L'amitié, voire l'amitié amoureuse pourraient jouer un rôle important. Il se peut également que certains aient un projet précis à mettre en action, quelque chose de personnel ou de professionnel. Vous pourriez aussi être invité chez des amis et tomber sur quelqu'un qui vous plaira et avec qui vous vous sentirez des affinités.