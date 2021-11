L'horoscope du dimanche 21 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

En bon aspect avec Jupiter, Mercure est en même temps en dissonance avec Pluton, ce qui crée un cocktail bizarre où la confiance en soi voisine avec le doute. Cela concerne avant tout le 3e décan : la chance peut se manifester et ce sera tellement imprévu que c'est la raison pour laquelle vous douterez et vous poserez des questions sur la réalité de ce qui arrive. Vous vous demanderez si vous ne rêvez pas.

Taureau

Une proposition pourrait vous avoir été faite et vous y réfléchissez beaucoup, vous demandant si c'est quelque chose de positif, ou si vous allez vous casser le nez. La conjoncture, qui voit Mercure s'opposer à vous et former une dissonance avec Jupiter ne concerne en principe que le 3e décan : si vous parlez de cette proposition à l'un de vos proches, il ou elle ne vous dira pas ce que vous avez envie d'entendre !

Gémeaux

La Lune étant chez vous, Mercure (votre planète) est activée. Vous parlerez beaucoup trop. Veillez à ne pas monopoliser la parole vous pourriez saouler les autres. En outre, si c'est pour vous plaindre, vous n'aurez pas longtemps leur attention ! Cela dit Mercure étant dans votre secteur de forme, il se peut que vous ayez une petite douleur quelque part, un gros bouton, ou encore une indigestion.

Cancer

Un échange avec un proche, ou même une lecture pourraient vous aider à mieux comprendre votre situation, 3e décan, et comment vous pouvez l'améliorer. Il y a certainement quelque chose à faire si vous êtes dans un schéma relationnel répétitif (solitude, ou mauvais choix) et vous allez avoir une sorte de " révélation ", surtout si vous êtes né autour du 17 juillet. Soyez très attentif à vos petites voix intérieures.

Lion

3e décan, vous avez peut-être l'intention de demander des comptes à l'un de vos proches, ou même à votre conjoint, mais cela ne semble pas être une bonne idée. La conversation risque de mal se passer et vous vous direz des choses que vous n'avez pas envie de vous dire parce que vous serez entraîné par la colère. Attendez la semaine prochaine, le Soleil et Mercure en Sagittaire seront bien plus positifs.

Vierge

Vous serez vraiment de très bon conseil aujourd'hui, on aura intérêt à se rapprocher de vous car vous " sentirez " les autres et leurs besoins avec beaucoup de justesse. Cela vous correspond, vous aimez vous sentir utile et analyser les situations avec précision. Par chance, vous aurez affaire à des personnes qui vous écouteront et qui seront conscientes de la valeur de vos propos. N'hésitez surtout pas à dire ce que vous pensez.

Balance

Né après le 17 octobre, quoi qu'il se passe restez positif car celui-ci va l'emporter sur le négatif. Vous pensez ne pas y arriver, ne pas être à la hauteur ? Vous avez tort ! Les bons aspects de Jupiter, qui vont durer jusqu'à fin décembre, feront leur effet à un moment ou à un autre et vous retrouverez alors votre confiance en vous grâce à une réussite qui aura un effet très réparateur sur votre amour-propre.

Scorpion

Ne vous imaginez pas que vous allez paresser sous la couette, Mars est dans votre signe et vous invite à vous lever de bonne heure et à méditer dans le silence. Vous aurez besoin de rentrer en vous-même aujourd'hui et de faire un " état des lieux ", surtout que la semaine n'a pas été facile pour le 2e décan. Mais vous trouverez en vous les ressources nécessaires pour repartir de l'avant.

Sagittaire

Même si le Soleil arrive chez vous demain matin, vous n'en avez pas fini avec le Scorpion où se trouve encore Mars. 2e décan, vous manquez un peu de volonté ces jours-ci et jusqu'en fin de semaine prochaine. A moins que vous n'ayez eu la grippe ou une gastro et que vous soyez un peu raplapla. Par ailleurs, vous pourriez être incité à agir dans le dos des autres, ou c'est quelqu'un qui agira dans votre dos.

Capricorne

2ème décan, non seulement Vénus est chez vous, mais elle est toujours en bon aspect avec Mars et vos sentiments se font plus intenses, votre sensualité plus exigeante. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous en êtes au début de la relation où le sexe est primordial, il est l'expression d'une envie de posséder l'autre, parce qu'on ne connaît pas encore assez pour être certain qu'il/elle est attaché à vous.

Verseau

3e décan, Lune et Jupiter sont en phase et un espoir est peut-être en train de se concrétiser. Un projet qui vous a occupé de longs mois se réalise, ou va se réaliser sous peu. Et si cela démarre vraiment d'ici la fin décembre, c'est quelque chose de chanceux et qui pourrait vous satisfaire pleinement parce que votre situation en sera bien améliorée. Ce projet, professionnel, ou personnel sera tel que vous l'aviez imaginé.

Poissons

Mercure et Pluton étant en bon aspect, vous devinerez ce que pensent les autres, vous pourriez même en être gêné parce que leurs pensées ne vous plairont pas toujours. Mais sachez faire la différence entre votre intuition, votre flair, et votre peur d'être mal jugé par autrui. Parfois, on peut confondre. Par ailleurs, avec Mercure/Pluton, vous vous intéresserez davantage à la psychologie humaine.