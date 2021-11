L'horoscope du dimanche 31 octobre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Sur le plan pratique, avec Mars en Scorpion, il semble que vous aurez de l’argent à réclamer ou au contraire, que vous aurez une grosse facture à payer en urgence. Avec Mars, de toute façon, tout est toujours urgent... Vous le savez, vous qui êtes un signe géré par Mars ! Les opérations de toute nature (financières, chirurgicales) pourraient aussi être au premier plan ; mais ce n’est qu’une éventualité.

Taureau

Nous avons vu hier que Mars s’opposait à votre signe, et cela peut également indiquer que vous serez plus sensible que jamais à l’agressivité des autres. Vous la sentirez, même si elle n’est pas exprimée, même si elle se cache derrière un sourire (crispé la plupart du temps). Et vous n’aurez pas envie de réagir, ce qui sera intelligent de votre part. Si les autres sont agressifs, c’est leur problème, pas le vôtre.

Gémeaux

Que faire le dimanche avec un Mars dans votre secteur du travail si vous ne travaillez pas (1er décan). Eh bien, un grand rangement semble indiqué pour vous faire de l’espace... Que rien ne traîne, ni les vêtements, ni le courrier, ni votre comptabilité, voilà à quoi vous servira ce Mars en secteur 6. Vous pourriez même décider d’organiser autrement les choses dans la maison, de leur donner un côté plus pratique.

Cancer

Mars sera encore plus positive aujourd’hui que les autres jours, vous aurez la niaque et elle s’exprimera avec vos proches à qui vous ferez des remarques constructives. Il est possible qu’ils les prennent mal (1er décan), peut-être parce que vous irez un peu trop fort, mais avec les influx de Mars vous ne pourrez pas faire autrement, il faudra que ça sorte. Même chose avec vos enfants : vous ferez ce qu’il faut pour les cadrer.

Lion

L’ambiance pourrait être un peu tendue en famille pour le 1er décan. Soit c’est vous, soit c’est votre conjoint, l’un des deux sera mécontent et le fera savoir à l’autre. Et il est clair que cela peut dégénérer en dispute ; les mêmes qu’en janvier et, dans une moindre mesure, qu’en juin. Vous n’êtes peut-être plus en phase avec votre partenaire, ce qui n’est pas le cas du 3e décan, qui est adorable avec les autres.

Vierge

Dans votre signe aujourd’hui, la Lune sera en harmonie avec Uranus et si vous êtes du 2e décan, vous vous sentirez libre comme l’air, sans aucune contrainte sur le dos. Peut-être que les enfants sont partis chez les grands-parents pour les vacances ? Ou alors c’est vous qui êtes parti et qui vous trouvez chez des amis avec lesquels tout est simple : vous pouvez être totalement vous-même, vous ne vous surveillez pas.

Balance

Votre mental étant très actif aujourd’hui, on peut se demander si vous n’aurez pas un travail à terminer, ou quelque chose à faire qui demandera de la concentration. Bref, vous vous mobiliserez et il serait bon que vous utilisiez votre mental de manière positive, c’est-à-dire pour vous organiser de manière à faire ce que vous avez à faire, tout en vous gardant du temps pour vous reposer. C’est quand même important.

Scorpion

Avec Mars dans votre signe, en plus de ce que je vous ai dit hier, il faut surveiller tout ce qui peut vous attaquer, c’est-à-dire les maladies. Les rhumes, les gastros, par exemple. Sachant que la Lune a formé un aspect avec Mars hier soir, si vous êtes du 1er décan vous avez peut-être mangé quelque chose qui ne vous réussit pas et vous n’êtes pas dans votre assiette. Attention aussi à ne pas vous faire mal.

Sagittaire

La Lune et Mars ayant été en rapport hier soir, il se peut que vous ayez mal dormi et que vous ne vous sentiez pas très en forme ce matin ; un peu de sport vous réveillera. Mais également, un bon petit-déjeuner, un câlin... Dans la journée, il serait bon que vous mettiez de l’ordre chez vous et surtout dans vos papiers, vos factures, votre courrier. Bref, ranger est un exercice qui vous fera du bien.

Capricorne

Vous vous échapperez aujourd’hui, réellement en partant quelque part, ou en pensée parce que vous la laisserez vagabonder à sa guise. Cela vous détendra, vous vous sentirez au top de vos capacités et si (1er décan) vous avez prévu de faire quelque chose avec des amis, vous participerez à cent pour cent. 2e décan, Lune et Uranus vous inciteront à réfléchir à l’image que vous avez de vous-même.

Verseau

Durant son séjour dans votre 1er décan, jusqu’au 13 novembre, Mars et Saturne risquent de vous en faire voir de toutes les couleurs, faites le gros dos ça ne durera pas. Vous serez un peu dur aussi et il n’est pas sûr que ce soit apprécié. Par ailleurs, vous risquez de vous faire mal quelque part et d’en être gêné dans votre vie quotidienne. Et, en réaction, vous serez furieux et en voudrez à la terre entière.

Poissons

Ce n’est pas vous qui vous plaindrez de Mars, elle va vous faciliter la vie, et la planète peut aussi indiquer que vous prenez de la distance, que vous vous évadez. Ce sont les vacances pour les enfants, vous pourriez les accompagner quelque part, par exemple, et cela vous changerait les idées. Mais vous pouvez aussi vous trouver (1er décan) en compagnie de gens avec qui vous aurez à affirmer vos idées et opinions.