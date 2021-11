L'horoscope du lundi 1er novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une douce semaine pour le 3e décan, vos rendez-vous et rencontres seront une source de plaisir, on pourrait même vous faire une offre difficile à refuser. Vous hésiterez pour la forme, mais vous saurez très vite que c'est une chance. Cela dit, selon votre thème, cela peut être une proposition très banale, une invitation à dîner ou à déjeuner par exemple. Une contrariété à dépasser pour le 1er décan.

Taureau

Il peut y avoir un ou des blocages cette semaine pour le 1er décan, heureusement ils ne dureront pas. Peut-être que vous vous serez fait mal ou qu'on vous aura vexé. Le " mal " peut être physique ou moral et c'est presque pire pour un Taureau d'être vexé que d'avoir mal quelque part, parce que généralement vous êtes dur au mal. Heureusement, Vénus entamera un bon aspect vendredi, on vous réconfortera.

Gémeaux

3e décan, jusqu'à vendredi vous serez encore au royaume des bonnes nouvelles, ou des petites choses qui font plaisir, comme une sortie à deux ou des mots d'amour. Peut-être serez-vous en vacances et que votre chéri/e sera adorable avec vous. 1er décan, vous pourriez cependant avoir malgré tout du travail, peut-être pas aujourd'hui, mais à partir de jeudi on dirait qu'il va falloir mettre le turbo.

Cancer

Tout doux les Cancer, on a l'impression que vous avez un tigre dans votre moteur et que tout est urgent. Après tout, ce lundi est fait au contraire pour débrancher ! Mais le reste de la semaine, on aura du mal à vous retenir tant vous voudrez tout diriger, être à l'initiative de tout, et si jamais on tente de vous en empêcher, vous ruerez dans les brancards. Un vrai bulldozer, surtout les natifs du 1er décan.

Lion

C'est peut-être une semaine clé pour le 3e décan, Jupiter est en marche directe et il semble que vous aurez la possibilité de régler un problème judiciaire, ou administratif. A moins que, dans un autre registre, vous n'ayez enfin les (bonnes) nouvelles que vous attendez. En tout cas, le ciel vous favorise jusqu'à vendredi, mais ça ne sera pas le cas pour le 1er décan, comme nous l'avons vu, à cause de la dissonance de Mars.

Vierge

Si vous êtes avec des proches aujourd'hui, et même les autres jours 1er décan, vous les trouverez agressifs et ne serez pas à l'aise avec eux. Le ciel se dégagera vendredi, avec l'arrivée de Vénus en Capricorne... Nous en reparlerons parce qu'elle va faire des allers et retours dans ce signe ami jusqu'en mars prochain et que c'est une bonne configuration. D'ailleurs la semaine prochaine le prouvera à ceux du 1e décan.

Balance

Jupiter et Mercure sont encore en phase ce lundi, sous le regard bienveillant de Vénus, ce qui est de bon augure pour une affaire ou un travail en cours. Certes, les bonnes nouvelles sont peut-être derrière vous, mais vous en éprouverez encore du plaisir. Par ailleurs, il y aura une nouvelle Lune jeudi, 2e décan du Scorpion, il se pourrait que vous ayez un petit imprévu du côté matériel. Un objet à remplacer ?

Scorpion

Une semaine de vacances où vous serez malgré tout très occupé. Beaucoup de boulot, ou alors obligé de vous défendre contre les autres ou contre vous-même. Je vous l'ai dit hier, les virus courent les rues, c'est la saison. Mais vous pouvez vous aussi vous montrer agressif, tout en sachant que ce n'est pas la bonne attitude à avoir et en essayant de vous retenir ; à venir, une dissonance Mars-Saturne.

Sagittaire

Plusieurs planètes occuperont le Scorpion, il y aura une nouvelle Lune et cela vous incitera à vous intérioriser et à réfléchir, à vous préparer à une action ou une décision. Peut-être pas pour tout de suite, mais vous travaillerez sur quelque chose, dans votre tête, mûrirez une action ou une décision, et vous aurez de nombreuses " discussions " entre vous et vous, le tout sur un fond de colère.

Capricorne

Si vous êtes du 1er décan, préparez-vous à une semaine vraiment agréable, que vous soyez parti ou non, il y aura du changement et Vénus vous sourira en fin de semaine puisqu'elle entrera dans votre signe vendredi. Généralement, c'est une très bonne conjoncture qui vous incite à exprimer vos sentiments. Donc, vous pourriez tomber sous le charme de la personne, qui fera tout pour vous faire sourire et vous plaire.

Verseau

Une semaine pas très ensoleillée, au propre comme au figuré. 1er décan en particulier, vous pourriez avoir une décision à prendre et ce sera difficile, c'est le moins qu'on puisse dire ! Deux planètes seront en dissonance avec Saturne, responsable des difficultés, des épreuves. Né fin janvier, vous serez le plus concerné, mais la conjoncture peut être atténuée par d'autres planètes de votre thème.

Poissons

Prévoyez une belle semaine, le 1er décan surtout aura de bons moments et la plupart du temps ils seront liés à une prise de distance qui vous procurera de la détente. Mais vous ne resterez pas inactif, loin de là, vous aurez même beaucoup à faire, mais ce que vous ferez vous plaira. En outre, toujours 1er décan, vous serez amicalement entouré au moment de la nouvelle Lune qui a lieu ce jeudi.