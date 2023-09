L'horoscope du jeudi 28 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

La Lune va passer la fin de la semaine dans votre signe, donnant plus de puissance à la conjoncture qui réunit Vénus, Mars et Uranus. 3e décan, il est très possible que vous ayez eu un coup de coeur, ou que vous en ayez un dans les jours qui viennent. Mais la dissonance avec Uranus risque de compliquer les choses, peut-être parce que vous, ou l’autre, ne serez pas libre. Aussi, ne vous lancez pas tête baissée, réfléchissez aux avantages et aux inconvénients.

Taureau

Pour vous ressourcer, vous changer les idées, rien de mieux que de retrouver vos amis, ceux avec lesquels vous êtes en totale confiance. La conjoncture vous en donne la possibilité, mais comme elle est très rêveuse on peut se demander si ce sera du concret, ou si vos rêveries ne seront pas dirigées vers vos amitiés et l’une d’entre elles en particulier. Il s’agit peut-être de quelqu’un dont vous n’êtes pas tout à fait sûr de la sincérité, mais qui vous semble être un modèle.

Gémeaux

Autant hier le 3e décan avait les astres de son côté, autant aujourd’hui il risque d’y avoir des impressions, des sensations, des prémonitions qui vous mettront mal à l’aise. Vous ne saurez pas quoi penser et le mieux est d’attendre demain, vous y verrez beaucoup plus clair. Méfiez-vous des mensonges que certains pourraient vous faire avaler, ou de votre tendance à raconter des histoires, autant aux autres qu’à vous-même (né après le 15 juin).

Cancer

3e décan, essayez de ne voir que le côté positif d’une situation de conflit qui se met en place avec Mars dans votre secteur familial. Il y a de l’hostilité, des non-dits, de la rancune chez beaucoup d’entre vous et ce qui serait positif, c’est que cela sorte ces jours-ci. Ça ne serait pas un mal parce qu’il n’est pas bon de garder des griefs sur le coeur. Cela a tendance à vous empoisonner la vie. Cela dit, il y a des tempéraments qui ont besoin d’avoir quelqu’un à blâmer, d’avoir un ou une ennemi/e.

Lion

Dans votre signe, Vénus sera un peu agitée ce week-end, mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose car cela peut réveiller des amours en manque de souffle. Vous n’apprécierez peut-être pas la manière dont cela se passera (3e décan surtout), parce que peut-être que vous ne vous y attendrez pas, mais vous avez quand même eu pas mal d’avertissements ces derniers temps, vous devez donc savoir de quoi il s’agit et comment vous devez réagir.

Vierge

Face à vous, la Lune rejoint Neptune (une fois par mois) et en cette période où la Balance domine, il faut que vous fassiez attention à de possibles erreurs dans votre comptabilité. Veillez également à ne pas faire de placement, ou à ne pas vous faire avoir par un démarcheur quelconque. Il peut y avoir de la tromperie, on peut vous vendre quelque chose qui n’existe pas ou qui ne correspond pas à ce qui vous a été décrit. Demain vous pourrez faire ce que vous voulez !

Balance

Un petit imprévu est au programme de ce jeudi, il est possible qu’il se manifeste chez tout le monde, mais de façon différente selon le thème de chacun. Pour vous c’est dans le domaine de l’amitié ou des projets qu’il peut y avoir un imprévu, assez surprenant pour que votre coeur batte pendant quelques secondes de travers : un anniversaire surprise, par exemple ? Ce sera dans votre thème de l’année si vous fêtez votre anniversaire, de plus certains se débarrasseront d’une contrainte ou sont en train de le faire.

Scorpion

3e décan, il y a de la « casse » dans l’air. Ça peut être matériel, aussi soyez délicat dans le