L'horoscope du mercredi 27 septembre 2023

Bélier

Pas envie de travailler ? Même si vous êtes quelqu’un de très actif selon la tradition, il arrive que vous soyez un peu moins dynamique et que vous ayez besoin d’un break... Ou que votre énergie soit occupée à autre chose et que le travail passe au second plan. Mais ne vous inquiétez pas, ni pour vous ni pour les autres (si jamais un proche va mal), cela passera rapidement... Mais il est vrai qu’en période Balance vous vous souciez plus pour les autres que pour vous.

Taureau

On aura besoin de vous aujourd’hui, probablement l’un de vos parents qui n’est pas au mieux de sa forme. Toutefois, ce n’est certainement pas une situation nouvelle mais les choses ne semblent pas s’améliorer. Cependant, vous serez là, montrant ainsi que vous êtes d’une aide précieuse quand on a besoin de vous. Et si c’est vous qui avez besoin qu’on vous donne un petit coup de pouce, la fidélité et le dévouement de l’un de vos amis ne se démentira pas. Vous pourrez compter sur lui/elle.

Gémeaux

Les bons influx sont toujours actifs, et plus encore, pour le 3e décan. 2e décan, vous n’avez apparemment pas d’aspect marquant (voir votre ascendant). Mais pour le 1er décan, ce n’est pas top, vous le sentez déjà : il y a une rencontre entre la Lune et Saturne. Rien de concret, mais c’est intérieurement que ça ne va pas, vous êtes triste, quelqu’un vous manque ou alors vous avez des problèmes au boulot. Cela dit, Saturne étant rétrograde, c’est peut-être un souvenir qui vous attriste.

Cancer

Vous serez beaucoup moins focalisé sur vos problèmes qu’hier ! Il y a une rencontre entre la Lune et Saturne aujourd’hui, elle est en bon aspect avec vous, et il n’y a pas mieux pour remettre de l’ordre dans vos pensées et canaliser vos émotions ; surtout qu’elles ont pu être envahissantes pour certains... Nous avons vu hier qu’il était question de la famille, mais le problème peut concerner votre maison pour certains. Avec des travaux à faire, ou un déménagement à organiser.

Lion

Pour le 3e décan, la conjoncture est la même qu’hier, sauf qu’elle est un peu moins problématique car la Lune n’est plus opposée à vous. Vous êtes même plus libre d’exprimer vos sentiments... 2e décan, une injustice (passée ?) pourrait encore vous indigner. Quant à vous 1er décan, vous serez sensible à la rencontre entre Lune et Saturne dans votre secteur financier. Il n’y a probablement pas d’événement concret, seule la peur de manquer ou de perdre risque de vous perturber.

Vierge

Né en août, dans les premiers jours du signe, les influx sont un peu frustrants aujourd’hui, ou alors il y a quelque chose ou quelqu’un dont l’attitude ou les paroles vous font perdre votre confiance en vous. Si c’est le cas, on peut penser que cela dure depuis un moment. Vous n’avez aucun moyen de lutter contre ? Il doit bien y avoir quelque chose que vous pouvez faire pour que cela cesse... Mais il est très possible aussi que cela vienne d’un supérieur au boulot et que vous ayez peur de réagir. Dans ce cas, parlez-en autour de vous !

Balance

Si vous ressentez de la fatigue aujourd’hui, ou si votre travail vous semble plus pénible que d’habitude, rien de plus normal.. Dans votre secteur du quotidien, la Lune rejoint Saturne et les deux étant conjointes, vous ne vous sentirez pas au top. Peut-être que vous serez juste un peu pessimiste, et très passagèrement, mais comme vous êtes sensible de nature, vous y accorderez un peu trop d’importance (1er décan). En revanche, 3e décan, l’ambiance est toujours très positive.