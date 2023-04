L'horoscope du jeudi 20 avril

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Le Taureau, qui a débarqué ce matin, est en charge de votre argent. Celui que vous gagnez, que vous dépensez ou économisez, mais aussi les bonnes affaires qui vous sont ou seront proposées d’ici le 21 mai. Vous avez intérêt, dans ce but, à développer le côté astucieux qui est l’apanage du Taureau et que vous avez tous en vous. Vous ne l’utilisez pas toujours, mais il vous sera utile à tout moment pendant le règne de ce signe.

Taureau

Bon anniversaire à tous ! Le Soleil aborde votre signe à 6h31, 17 mn après la nouvelle Lune. La conjoncture est forte car en relation avec Pluton, qui prône autant la déconstruction que la reconstruction. Si vous êtes né ces jours-ci, vous être peut-être en pleine transformation, probablement dans un des domaines importants de votre vie, le travail ou la famille. C’est un tournant qui se dessine et se fera sur deux ans, voire plus.

Gémeaux

Les forces du Taureau sont à votre disposition, à vous de les utiliser ou non, suivant les situations où vous vous trouverez. En tout cas, vous pourriez être plus obstiné et aller au bout de ce que vous entreprenez, tout en vous isolant des autres pour ne pas être distrait par leur présence. On peut aussi penser que vous préparez quelque chose qui doit rester secret pour le moment et que vous « sortirez » après le 20 mai.

Cancer

Vos projets sont dans la ligne de mire du Taureau et ses qualités d’obstination, de persévérance vont vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vos amitiés seront également une de vos priorités pendant cette période et soit vos proches vous seront d’un grand secours dans une situation, soit c’est vous qui serez là quand ils auront besoin de vous. Vous serez très sensible aussi aux événements de la vie sociale.

Lion

C’est un moment important de votre année, le Soleil vient d’atteindre le Taureau, secteur de votre zodiaque qui représente la profession et les personnes importantes de votre vie. Le Soleil étant en dissonance avec Pluton, vous vous trouvez un peu coincé si vous êtes né les premiers jours du signe (autour du 23 juillet). Suivant votre thème natal, vous pouvez avoir fait un mauvais choix relationnel, ou au contraire vivre une trop forte passion.

Vierge

La période Taureau est toujours plus facile à vivre pour vous, les Vierge, parce que vous êtes davantage en confiance et que, par conséquent, vous inspirez confiance à vos employeurs, à vos clients, à vos proches. Vous êtes plus chaleureux et bienveillant, probablement parce que vous vous sentez mieux dans votre peau. Un conseil : cultivez votre optimisme en ce qui vous concerne vous, personnellement. Pour le reste, demeurez réaliste !

Balance

Le Taureau, qui a pris les commandes ce matin, est en charge de votre productivité. Artistique pour beaucoup, mais d’une manière générale ce que vous faites peut vous apporter beaucoup et vous rapporter également. Parce qu’avec le Taureau il peut être question d’argent à investir, ou à réclamer parce qu’on vous le doit. Pendant deux ou trois jours, cela risque d’être coincé, mais dès la semaine prochaine, vous obtiendrez ce que vous voulez.

Scorpion

Pendant la période Taureau, qui dure jusqu’au 21 mai cette année, soyez le plus possible en phase avec les autres. Quoi que vous en pensiez, vous aurez besoin d’eux : ne dénigrez pas certaines personnes, 1er décan, on ne sait jamais, cela pourrait vous revenir en boomerang. Les unions, les associations, les accords sont des domaines qui seront abordés pendant le mois, mais il semble que quelque chose coince jusqu’à dimanche.

Sagittaire

Bien trop lent pour vous, pas assez à l’initiative, vous vous énerverez facilement pendant la période Taureau. Ce signe gère votre quotidien et vous trouverez que les autres manquent de réactivité. Toutefois, le Taureau a des qualités dont vous devriez peut-être vous inspirer : il va au bout de ce qu’il entreprend, même si cela prend du temps, alors que vous, vous laissez parfois tomber des projets en cours de route, à cause de leur lenteur.

Capricorne

Avec le Taureau aux commandes depuis ce matin, vous allez enfin être satisfait de vous et de ce que vous faites ; et cela ne fait que commencer. Cependant, il peut y avoir un petit bug du côté de l’argent ces jours-ci, rien de grave (1er décan). 2ème décan, Mercure est chez vous et part en marche arrière demain, tout en étant conjointe à Uranus : l’imprévu devrait être au rendez-vous, ou alors vous rencontrerez quelqu’un de bizarre, de spécial.

Verseau

Le Soleil est entré en Taureau ce matin, en dissonance avec Pluton qui se trouve dans votre signe. Des souvenirs remontent, qui peuvent être angoissants mais si vous les accueillez et les analysez, vous serez soulagé d’un poids (né les 20, 21, 22 janvier). Il y a peut-être un secret de famille qui doit être révélé, à moins que vous-même n’ayez refoulé des souvenirs parce qu’ils étaient traumatiques. Et avec Pluton chez vous, vous faites le ménage.

Poissons

Les relations avec les proches, frères, soeurs, voisins sont en vedette avec l’arrivée du Soleil en Taureau. Toutefois, sa dissonance (rapide) avec Pluton peut révéler qu’il y a un bug avec l’un de ces proches. Vous communiquez mal, ou pas du tout. Cela peut aussi se passer avec l’un de vos enfants adolescents. Essayez de prendre sur vous et de dialoguer davantage, de vous manifester de manière un peu plus fréquente (pas trop tout de même).

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info