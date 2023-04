L'horoscope du mercredi 19 avril

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

On parle aujourd’hui de la nouvelle Lune, car demain le Soleil entrera en Taureau. Cette 2ème nouvelle Lune officie à la toute fin de votre signe et se trouve en dissonance avec Pluton. En général, c’est un aspect de blocage, de manque d’énergie qui peut autant concerner tout le monde, avec une grève par exemple, que vous concerner vous, si vous êtes né ces jours-ci. Dans ce cas, vous avez vous aussi un blocage et il vient de votre passé.

Taureau

Le Bélier n’est pas au bout de sa vie, il bouge encore puisqu’il y a une deuxième nouvelle Lune dans le signe aujourd’hui. Mais elle est bloquée par Pluton, planète des crises. Y aurait-il de mauvaises nouvelles du front ? Je parle de la guerre, mais aussi éventuellement d’un autre conflit auquel vous ne trouvez pas de solution si vous êtes du 1er décan. Le temps va transformer les choses, il faut le laisser faire son travail.

Gémeaux

Il pourrait y avoir de la gaieté au programme de la nouvelle Lune mais sa dissonance avec Pluton l’empêche de communiquer de la légèreté ; au contraire, elle crée une ambiance un peu lourde, qui ne vous touche pas de près, mais que vous « sentez ». 3ème décan, né en fin de signe, l’un de vos projet pourrait être à l’arrêt, qu’il soit important ou non, et aucune des solutions qui vous viennent à l’esprit ne vous plaît.

Cancer

Cette nouvelle Lune n’est pas top pour ceux de la fin du signe (21, 22 juillet), mais tout le monde en aura des échos car elle crée du blocage, de l’impasse. Sur le plan personnel, elle peut pointer un manque d’énergie, ou une énergie littéralement pompée par un de vos proches, votre partenaire par exemple. La meilleure réaction, si c’est personnel, c’est de montrer la plus grande indifférence à ce que l’on veut vous infliger.

Lion

Apparemment, cette nouvelle Lune n’aura pas beaucoup d’influence sur vous ! Peut-être si vous êtes de la fin du signe, et encore. En fait, 3e décan, Jupiter vous protège de tout, des injustices notamment. Toutefois, la planète ne sera plus dans cette zone de protection à partir du 16 mai, quand elle entrera en Taureau. Né les 23, 24, 25 juillet vous pourriez déjà avoir la sensation qu’on vous bloque le passage, ou que vous-même bloquez vos émotions.

Vierge

Cette deuxième nouvelle Lune du Bélier peut représenter une crise dans le domaine social, mais également dans la vie de certains natifs du 3e décan. Un blocage peut-être dans le domaine des finances : on vous a promis une aide qui ne vient pas, par exemple. Ou alors vous avez fait un mauvais investissement. Mais cela ne concerne que la toute fin du signe (né autour des 22, 23 septembre). 1er décan, c’est le travail qui peut être impacté.

Balance

Vous aussi, vous pourriez être sensible aux blocages qui sont dans l’air, notamment 3e décan. Mais ce n’est pas à vous de faire quoi que ce soit, ce n’est pas quelque chose sur quoi vous avez le contrôle. Né autour du 22 octobre, il semble que c’est un problème récurrent qui ne peut se régler qu’avec du temps, de la patience et de la persévérance. A moins que vous n’ayez choisi l’indifférence pour ne plus être « pollué » par la situation.

Scorpion

On dirait, 3e décan, que quelque chose vous empêche de venir à bout d’un travail que vous avez commencé depuis un certain temps. Maintenant, on peut se poser la question : est-ce que cela vient de vous ou de blocages extérieurs et sur lesquels vous n’avez pas de pouvoir ? Votre idée, c’est peut-être de laisser tomber, mais vous aurez très vite un sentiment d’inachevé qui ne vous plaira pas, parce que vous êtes un « jusqu’auboutiste » !

Sagittaire

La nouvelle Lune de demain a lieu exactement 17 mn avant que le Soleil n’entre en Taureau. Si vous êtes de la toute fin du signe, né autour du 22 décembre, il se peut que cette NL pointe un problème financier que vous pensez ne pas pouvoir régler et cela peut être un gros problème pour votre qualité de vie. Il va se régler, lentement mais sûrement, il faut que vous soyez patient et persévérant.

Capricorne

Si vous êtes né en fin de signe, autour des 18, 19, 20 janvier, vous recevez encore la conjonction de Pluton, souvent enrichissante mais parfois aussi très perturbante, et elle est éclairée aujourd’hui par la nouvelle Lune. Celle-ci vous dit de mettre un certain passé au rancart, de le balayer pour laisser de la place à ce que vous pouvez construire ou même reconstruire. Mais cela peut prendre encore quelque temps.

Verseau

Votre relation avec un proche, et même parfois avec l’un de vos enfants, peut être une source de crise, de blocage de la communication entre vous, en tout cas si vous êtes de la fin du 3e décan, c’est-à-dire né autour des 17, 18, 19 février (vous pouvez être encore du Verseau selon les années de naissance). Les choses ne semblent pas dépendre de vous mais de l’autre, aussi faut-il que vous soyez patient/e, son rythme n’est pas le même que le vôtre.

Poissons

La nouvelle Lune devrait vous échapper ! Elle n’a pas d’influence directe sur vous, elle concerne peut-être une corporation ou une communauté à qui on pourrait interdire quelque chose. Dans le fond, vous serez peut-être indigné, mais comme vous n’avez aucun pouvoir, que vous ne pouvez pas contribuer à quoi que ce soit, vous passerez très vite à autre chose. D’ailleurs, 17 minutes après la nouvelle Lune, le Soleil entrera en Taureau !

